České čipy poletí na Měsíc, Rusko zakazuje iPhony, z českých bankomatů bylo ukradeno 56 bitcoinů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

České bitcoinové bankomaty General Bytes byly napadeny hackery. Z peněženek uživatelů ukradli 56 bitcoinů. Útočníci využili zero day zranitelnost. Ta umožnila přístup k databázi, čtení a rozšifrování API klíčů pro přístup k peněženkám, stahování uživatelských údajů a vypnutí dvoufaktorového zabezpečení. Firma během patnácti hodin vydala opravu. General Bytes vyrobila kolem 9500 terminálů, nasazené jsou ve více než stovce zemí.

České čipy poletí na Měsíc. Senzorické čipy od pražské firmy Advacam budou součástí mise Artemis. Už nyní je NASA odebírá na mezinárodní vesmírnou stanici. Mezi zákazníky patří i Boeing. Advacam dělá čipy schopné zachytávat fotony a například měřit kosmické záření. Používají se i pro skenování trupů letadel a další činnosti. Firma si čipy vyrábí sama v prostorách ve Finsku, které zbyly po Nokii.

Představitelé Ruska se do konce března mají zbavit iPhonů. Nahradit je mají telefony s Androidem, případně s dalšími čínskými operačními systémy či systémem Aurora. Informují o tom noviny Kommersant. Rusko v čele Putinem chce provést co největší deamerikanizaci technologií. Ti, kdo nechtějí své iPhony vyhodit, je prý mají dát dětem.

The Register zase píše, že jsou ruští vývojáři blokování v přispěvování do vývoje FOSS nástrojů, tedy free a open source softwaru. Web ukazuje pár příkladů.





Pornhub mění majitele. Firmu MindGeek, která za službou stojí, stejně jako za Brazzers či Redtube, získal kanadský fond Ethical Capital Partners. Ten byl založen teprve vloni. MindGeek je největší internetový hráč v pornu. Na Netflixu zrovna vyšel dokument Pornhub: Sex, prachy a internet.

Huawei nahradilo 13 tisíc součástek ve svých produktech, které byly postiženy americkými sankcemi. Alespoň to tvrdí vedení. Firmě se mělo podařit přenastavit dodavatelské řetězce a dodavatele nahradit lokáními čínskými hráči. Měly kvůli tomu být předělány čtyři tisíce tištěných spojů (PCB). Huawei loni do R&D vložila 23,8 miliardy dolarů. Jak jsme na Lupě psali, firma předělává dodavatelský čipový řetězec a ve velkém investuje do polovodičových firem v Číně.

Pět ruských technologických firem bude odstraněno z amerických burz. Jde o Yandex, HeadHunter, Ozon, Qiwi (Nasdaq) a Cian (NYSE). Jde o důsledek stále trvajícího útoku Ruska na Ukrajinu. Yandex a další ruské IT firmy se dostaly do problémů už dříve, mimo jiné kvůli dodávkám hardwaru. Yandex rozjížděl vývojové centrum v Praze, které následně zrušil. Stáhl se i Kaspersky.

Australská vláda vydala obsáhlejší dokument o tom, proč si dávat pozor na TikTok a jeho provozovatele ByteDance. Jde o podrobnější čtení než to od NÚKIBu, který proti TikToku vydal varování. Australský dokument zmiňuje třeba propojení s čínskou vládou.

V Intelu končí hlavní architekt Raja Koduri. Byl mimo jiné odpovědný za vstup Intelu do oblasti samostatných grafických karet. Ty jsou nyní na trhu, mají ale problémy s ovladači a nejde o velký hit, i když výkonově dokáží konkurovat Nvidii RTX 3060. Intel GPU sekci zavřel a práce rozpustil do dalších divizí, vývoj GPU prý ale nekončí. Koduri rozjíždí startup věnující se AI.

Intel zároveň zrušil další produkt, je jím hybridní čip kombinující CPU a VPU. Projekt Thunder Bay měl obsahovat VPU od koupené firmy Movidius.

Nvidia měla konferenci GTC 2023, hlavní přednáška s oznámeními je níže. Představen byl například akcelerátor H100 NVL disponující 188 GB paměti.

Britský antimonopolní úřad má obavy ze spojení Broadcomu a VMwaru. Broadcom chce důležitého hráče koupit za 61 miliard dolarů. Britský regulátor tvrdí, že transakce může vést k vyšším cenám a zaražení inovací. Broadcom tuto historii v nákupech firem má.

Také Dell už má notebook s čipem ARM. Jde o jednu z iterací modelu Inspiron 14. Používá se čip Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 (čtyři jádra Kryo 495 a čtyři Kryo 495 Silver). Ze stejného čipu vychází i Microsoft SQ2 využívaný v Surface. Dell má dále v notebooku 8 GB RAM a 256GB SSD úložiště. Stroj má vydržet šestnáct hodin na baterku. Cena je slušných 500 dolarů. Microsoft se společně s partnery snaží rozvíjet Windows na ARMu, aby mohl lépe konkurovat čipům Apple M1 a M2. Dělá se na tom i v Česku.

Chytré AR brýle Google Glass definitivně končí. Už nějakou dobu nebyly k dispozici běžným spotřebitelům, nyní je Alphabet uzavírá i pro byznysový sektor, a to včetně konce podpory. Prodej skončil 15. března, podpora potrvá do září.

Epic Games prezentoval novinky v Unreal Enginu. K dispozici je napříkad verze 5.1. Ukázky velmi zajímavých věcí jsou v této keynote:

Čtyřicet her pro Oculus Quest dosáhlo na tržby přes deset milionů dolarů. Meta Platforms uvedla, že je zde obrovská korelace mezi kvalitou titulu a prodeji. Na Meta Quest Store už je přes pět set titulů.

Amazon propustí dalších devět tisíc lidí, letos už to bude 27 tisíc. Nejvíce se to dotkne HR, reklamního oddělení, Twitche (400 lidí), a dokonce Amazon Web Services (asi deset procent z devíti tisíc), což je pro Amazon hlavní zdroj zisku. Amazon chce snížit náklady vlivem nabírání v covidu a ekonomické situace.

Marvell Technology propouští všechny lidi ve vývojovém a výzkumném centru v Číně. Americká polovodičová firma škrtá z podobných důvodů jako řada dalších firem.

Mozilla spouští novou firmu Mozilla.ai. Má jít o další z několika bujících snah vybudovat AI a modely, které budou otevřené a bude se jim dát věřit.

Vyšel Amazon Linux 2023. Postavený je na Fedoře. Amazon Web Services tuto distribuci nabízí bez poplatků. Údajně jde o nejpoužívanější linuxovou distribuci v rámci AWS.

OpenSSH 9.3 je zde. Opravuje několik bezpečnostních chyb nebo přidává možnost kontroly konfigurace bez načítání soukromých klíčů.

Vyšel překladač LLVM 16.0. Implementována byla podpora procesorů s architekturou AMD Zen 4. Přibyly také nové instrukce od Intelu.

A vyšlo také GNOME 44, díky kterému Linux vypadá skoro jako macOS. Nová verze přináší různé drobnosti v rozhraní včetně notifikací o vybité baterii a podobě.