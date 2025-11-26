České fondy si vysnily americký sen. Investoři pronikli do Silicon Valley a investují po boku amerických gigantů

Nedávná investice Rockaway Ventures do mladého startupu Vermeer se médii prohnala jako velká voda. Firma Vermeer, která peníze získala, si připsala v přepočtu přes 220 milionů korun přilákaných mimo jiné velkým startupovým příběhem Američana, který vymyslel, jak navádět drony a roboty bez rádiových signálů tak, aby se pohybovali podobně jako člověk: díky tomu, co „vidí“, a to včetně vodítek, jako jsou třeba hvězdy. Kolo vedl Draper Associates, známý fond ze Silicon Valley, který se dříve blýskl brzkými investicemi do firem jako Coinbase, Tesla, SpaceX, kdysi také Skype nebo Baidu. A po jeho boku se objevil i český Rockaway Ventures.
„Byli jsme jediný evropský VC investor v tom kole,“ popisuje Petr Šmíd, generální partner Rockaway Ventures. „Pro Draper jsme začali být zajímavým partnerem ve chvíli, kdy jsme je dokázali přesvědčit, že dokážeme přinést přidanou hodnotu k tomu, co přinášejí oni sami. Konkrétně pro tuto investici to znamenalo pomoc s rozvojem businessu Vermeeru v Evropě,“ dodává.
Jen Rockaway už vyslal do Spojených států „nižší jednotky milionů dolarů", v přepočtu do 100 milionů korun. Není zdaleka sám – Presto Tech Horizons zainvestoval pět startupů se základnou v Americe, N1 Ventures téměř 20 takových startupů, přičemž do nich nasměroval asi 200 milionů korun, a slovensko-český Zaka VC, který letos otevřel pobočku v Silicon Valley, se chlubí 28 společnostmi se sídlem v USA.
„Rozhodně vnímáme, že aktivita českých venture kapitálových firem v USA každým rokem roste. V oblasti defense je to do velké míry dáno i tím, že evropský obranný trh roste a sílí. A například americké neo-primes, jako je Anduril, začínají otevírat pobočky v Evropě,“ potvrzuje Tichomír Jenkut, nový partner fondu Presto Tech Horizons.
Ještě nedávno se přitom čeští investoři zaměřovali především na středoevropské startupy a jen občasně dosáhli do jiných zemí. Investicí až za oceán bylo loni jen pár. Ale z těch, které šly mimo hranice Česka, byly loni americké ty vůbec nejobvyklejší.
Cesta do Nového světa
Startupových a investičních příběhů podobných tomu úvodnímu je řada. Aktuálně oznamoval významnou investici startup Freya, za níž stojí mimo jiné Tomáš Nepala. Firma získala peníze od známých investičních fondů velmi krátce poté, co prezentovala svůj plán v rámci Demo Day na Y Combinatoru, tedy během závěrečného vyvrcholení světově nejprestižnějšího akceleračního programu. Mezi investory se právě vedle Y Combinatoru nebo známého BD Partners objevilo také české N1 Ventures.
N1 se kromě toho může pochlubit spoluprací s prestižními fondy jako Andreessen Horowitz či Long Journey Ventures, který řídí Arielle Zuckerbergová, sestra zakladatele Facebooku. „To je velká pecka,“ hodnotí Moravec. Společně investovali do americko-českého startupu startupu Myriad AI, jehož vývojové centrum je v Praze, obchodní a marketingové aktivity ve Spojených státech.
Další příklad: český kapitálový fond Presto Tech Horizons poslal peníze do amerického startupu Firehawk Aerospace, který vyrábí 3D tištěné palivo do raket. Investiční kolo série C vedla společnost 1789 Capital, za níž stojí Donald Trump Jr. s dalšími vlivnými partnery, a mezi dalšími investory se objevil například už zmíněný oceňovaný Draper Associates.
Česká přítomnost se ukázala novou základnou pro evropské startupy European Startup Embassy, kterou dali dohromady české a slovenské startupy a investiční fondy. Nebo skrze úzká partnerství ve Spojených státech. „Aby se startup stal skutečně úspěšnou investicí s 50násobným zhodnocením, musí hrát globální ligu. Vzhledem k tomu, že USA jsou s objemem přes 200 mld. USD největším softwarovým trhem na světě, foundeři na tento trh expandovat musí,“ nastiňuje David Marek, generální partner Tachles VC.
Tachles sice přímo neinvestuje do amerických startupů, ale má v zemi strategickou partnerku Robin Bienfait, expertku s třicetiletou zkušeností z firem jako Samsung, Blackberry či AT&T. Dává společnostem z portfolia Tachles VC konkurenční náskok – při získávání prvních amerických členů týmu, prvních zákazníků z Fortune 500 či prvních partnerů a distributorů,“ vysvětluje Marek.
„Chcete-li uspět v USA, je nejlepší začít kombinací Američana a někoho agilního z vašeho izraelského (nebo evropského) týmu, který je připraven se do USA přestěhovat. Americká obchodní kultura je specifická a pokud chcete, aby vás brali potenciální zákazníci a partneři seriózně, musíte být schopni se v USA prezentovat jako americká firma. Toho nelze docílit tak, že tam budete 1× za 2 měsíce na 1–2 týdny. Musíte v Americe opravdu zdomácnět a být vnímán jako místní," dodává Marek.
Bienfait už například pomohla českému startupu ThreatMark s etablováním na americkém trhu, nebo izraelskému ShieldIOT, kde pomáhá budovat vztahy a obchodní příležitosti s americkými zákazníky. A mimo jiné zformovala poradní radu z ostřílených veteránů působících v horních patrech amerického korporátního světa.
Evropská startupová diaspora
Horní patra jsou místo, kam si čeští investoři klestí cestu. Není to jednoduché. Fondy mají jasně stanovená geografická omezení už při svém vzniku, což je směřovalo především na střední Evropu. Jakmile fond získá kapitál, musí dodržovat dohodnuté investiční území a nemůže z něj vybočit. Zvláště přísná pravidla platí u fondů financovaných Evropským investičním fondem (EIF), který často vyžaduje investice přímo do českých startupů nebo firem s významnou vazbou na Česko. Takto fungoval do loňského roku například N1 Ventures.
Partner tohoto fondu Marek Moravec přiznává, že byť práce s EIF umožnila fondu rozjezd, dobrých zakladatelů v omezeném prostředí je jednoduše málo. „S novým, loni otevřeným fondem jsme jinak geograficky zaměření. Samozřejmě máme ke střední Evropě vztah a jsme stále řekněme trochu patriotičtí k Česko-Slovensku. Takže ta idea je podporovat dál česko-slovenské zakladatele. Ale chceme, aby byli reálně ve Spojených státech a budovali tam svůj byznys,“ popisuje.
Je to přístup i dalších fondů. I ty české investice, které proudí do zámořských startupů, mají vztah s jinými zeměmi. „Často je ale založili lidé, kteří do Států přišli z různých zemí – ať už z CEE, nebo třeba z Izraele,“ ujasňuje Jenkut. „Příležitosti hledáme především v Evropě, ale pokud se něco zajímavého objeví v USA nebo dalších zemích NATO a spojenců, jsme tomu otevření. Často se navíc jedná o takzvané diaspora founders, tedy zakladatele, kteří se do USA přesunuli kvůli lepším podmínkám a příležitostem,“ říká.
„Neinvestujeme primárně do startupů Američanů v USA, ale zaměřujeme se spíš na startupy evropských zakladatelů s primárním zacílením na USA, jako například Productboard, na takzvanou evropskou diasporu – tedy lidi, kteří z Evropy odešli pracovat do USA, často do firem jako Google, nebo na startupy amerických zakladatelů s businessem v Evropě, jako je například Vermeer,“ vyjmenovává souhlasně Šmíd. Myslí si, že pokud by se fond zaměřoval čistě na Spojené státy, nedostal by se k těm nejlepším projektům. „Jsme evropský fond, a právě proto se k těm nejatraktivnějším z nich přirozeně dostanou nejdřív americké fondy, které dokáží v USA přinést větší přidanou hodnotu,“ vysvětluje.
„USA má mnohem vyspělejší startupový a VC ekosystém, silnější branding a tím i lepší konkurenceschopnost,“ vyjmenovává Jenkut a doplňuje, že rychlý růst evropských obranných rozpočtů a trhů dělá z Evropské unie zajímavou příležitost i pro americké obranné startupy. „Našemu portfoliu s tímto přemostěním samozřejmě pomáháme – momentálně pracujeme na expanzi technologie Firehawku do EU a propojení kvantového startupu BlueQubit se středoevropskými superpočítači, startupu DiffuseDrive v oblasti fyzické AI otevíráme dveře k průmyslovým zákazníkům v Evropě,“ říká.
Vlastní americká story
Americký startupový ekosystém se Evropa snaží dlouho dohnat. Viditelněji se středoevropské investice projevují až nyní podle Šmída i proto, že jednoduše přibývá počet firem, které jsou z Evropy a působí v USA. A ty investice přitahují. „Před pěti lety budovala svoji ‚US story‘ třetina evropských early stage startupů (v seed a pre-seed fázi), dnes jsou to už dvě třetiny. A s tím samozřejmě souvisí zájem investorů tyto startupy podpořit a získat část hodnoty, kterou v USA vytvoří jako zhodnocení pro svůj fond,“ vysvětluje Šmíd.
Takovému trendu podle něj pomáhá i velký rozvoj umělé inteligence. „Startupy z Evropy a CEE jsou z velké části softwarové a hodně se zaměřují na AI, proto často potřebují mít svoji základnu v USA. Ať už kvůli trhu, partnerům, investorům, nebo protože hledají ‚AI talent‘, který je tam výrazně rozvinutější,“ vysvětluje.
Dalším posilujícím trendem je obranný sektor, někdy označovaný jako sektor zabývající se duálními technologiemi – ty použitelné v obraně totiž mají uplatnění i mimo ni.
Pokud jde o čistě americké startupy, je podle Šmída zajímavé účastnit se různých demo dnů, které pořádá YC, a16z a další špičkoví američtí hráči. „Vidíte konkurenci v jednotlivých oblastech a jakou mají firmy kvalitu – od jejich řešení až po prezentaci. Díky tomu pak dokážete lépe posuzovat investiční příležitosti i v dalších částech světa,“ říká, i když dodává, že takové investice nejsou pro Rockaway Ventures oblastí, do které by fond směřoval větší množství prostředků.
Je třeba přidat na tempu
Na druhé straně pomáhá kooperace se zajímavými americkými investory. Ve startupovém světě se obvykle investuje hromadně a investoři by měli spolupracovat, aby daný startup rychle vyrostl a oni svůj podíl proměnili ideálně v násobně vyšší částku.
„Naše zkušenost s americkými koinvestory je skvělá, neřeší se ‚politická‘ diskuse, kdo koho má nebo nemá rád a o kom co říká. Samozřejmě, nemáme tam ještě stovky investic, ale koinvestorů už dnes desítky máme,“ zmiňuje Moravec.
„Rozhodně jsem od Draper necítil žádné předsudky, že bychom byli automaticky na nižší úrovni než západoevropští investoři. Museli jsme jim ale velmi konkrétně ukázat, jak jsme schopni pomoct včetně zapojení našich poradců nebo prezentace kontaktů. Bez toho, že jsme na této oblasti pracovali poslední tři roky, bychom je nepřesvědčili," dodává Šmíd.
„Mentalita amerických VC fondů je jiná. Prostředí je mnohem víc konkurenční a soutěživé, o investice je potřeba se více bít. Přirozeně tak dochází k tomu, že VCs mezi sebou dealy tolik nesdílí,“ popisuje Jenkut. „To ale platí hlavně pro rané fáze. V pozdějších kolech (growth stage) se dynamika mění – tam už mají investoři silnou motivaci svá portfolia sdílet, aby do nich vstoupily kvalitní americké fondy. Tato investiční fáze je v USA rozvinutější než v EU – mimo jiné proto, že mají k dispozici mnohem víc kapitálu,“ říká.
„Pro typického evropského investora má investice ve Spojených státech několik úrovní. Kvantita a kvalita firem je tam výrazně vyšší. Talent je totiž nejen americký, ale na místě se koncentruje celosvětový. Mám dojem, že typicky americké firmy proti těm evropským rychleji vstupují do navazujících investičních kol a získávají větší kapitál. A pokud evropský investor uplatní peníze v Americe, lépe tak diverzifikuje,“ vysvětluje Moravec.
USA mají výhodu dlouhé historie rizikového kapitálu, proto musí evropské fondy zaujmout něčím jiným, vnímá. „Naší výhodou je rychlost. Typicky tickety (formálně schvalují investici, pozn. redakce) vypíšeme do 48 hodin od prvního hovoru,“ popisuje Moravec.
To je klíčové, protože jak vysvětluje, v úvodních investičních kolech mají startupy ve Spojených státech obvykle nabrané investice během jednoho až dvou týdnů.
A v Česku? Totéž je otázka několika měsíců.
Dlouhá cesta vpřed
Rockaway potvrzuje rostoucí přítomnost českých fondů v USA. To jim podle Šmída přináší lepší přehled o trhu a širší síť kontaktů. „Současně je ale VC o investicích, kdy nabízíte ‚smart money', tedy finance spolu s expertizou, jak pomoci firmám v jejich rozvoji. A pokud si budou i v Česku, regionu CEE nebo Evropě vaši partneři klást otázku, co je vlastně na těch vašich financích ‚smart' a jaká je vaše přidaná hodnota, tak přechodem do USA, na nejvíc konkurenční trh na světě, se to nevyřeší,“ upozorňuje.
Šmíd označuje USA za strategické pro Rockaway a i proto se fond stal jedním ze zakládajících partnerů European Startup Embassy. „Ta současně nabízí možnost být v úzkém kontaktu s evropskou komunitou v USA, která často generuje zajímavé startupy, například ve chvíli, kdy je založí inženýři, kteří odejdou z Big Tech firem jako Google, Meta nebo NVidia,“ dodává.
České investice do amerických startupů budou pokračovat i v příštích měsících. Některé, například ze strany fondu Presto Tech Horizons, ještě nejsou veřejné. Další jsou v procesu uzavírání nebo ve výhledu. Zdejší investoři se přitom i nadále zaměřují především na projekty s kořeny v Evropě.
„Myslím si tedy, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. Jak se bude dál profesionalizovat a růst VC sektor v Česku a CEE, budou mít ty nejlepší české fondy pevnější a stálejší přítomnost v USA včetně strategických partnerství a vlastních kanceláří,“ předpovídá Šmíd.
