České hry loni utržily 4,5 miliardy. Studia nejvíce platí programátorům, nejméně testerům

Výkonný ředitel Warhorse Studios Martin Frývaldský také upozorňuje na odliv schopných herních vývojářů na západ. „Když hrajete za Spartu nebo za Slavii a jste dobří, začne vám být česká liga malá a zamíříte do zahraničí. To je normální, ale musíme pracovat na tom, abychom byli atraktivní a přitáhli lidé sem k nám, což se začíná dařit,“ uvádí.

Sektor, konkrétně asi 60 procent herních studií, ale nadále upozorňuje na to, že jim lidé chybí. GDACZ říká, že systematická podpora dlouhodobého vzdělávání je nedostatečná, i když už na několika vysokých školách obory kolem vývoje her vznikly. Za největší překážky oboru jsou považovány nedostatek kompetentních lidských zdrojů, rozvoj systému školství, obtížný přístup k finančním zdrojům a slabá podpora pro malé a střední podniky.

Marek Španěl zároveň uvádí, že dříve spekulovaný prodej Bohemia Interactive do rukou Tencentu není na pořadu dne. „V budoucnu majetkové změny mohou nastat, protože firma má dva majitele,“ uvádí Španěl. „Ale to, jak informace kolem prodeje Tencentu vznikla, nemohu komentovat.“ Nadále s Tencentem probíhá spolupráce na čínském trhu.

Přes 90 procent českých studií má českého majitele a 87,5 procenta z nich si hry vydává samo bez vydavatele. „I když zde byly prodeje Beat Games do rukou Facebooku , Warhorse do rukou THQ Nordic a Geewy do AppLovin , k výraznému rozprodeji sektoru nedochází,“ konstatuje šéf GDACZ Pavel Barák. Je ale třeba brát v potaz, že velká část zdejších herních firem jsou spíše týmy o jednotkách členů.

Prodeje her během koronaviru obecně narostly, ale vliv na trh se uvidí až dlouhodobě. Virus ovlivnil vývoj her, přístup ke kapitálu, nemožnost se prezentovat na veletrzích a podobně.

„Hry jsou obor velmi odolný proti krizím. V minulé i současné krizi jsme problémy příliš nepocítili. Je to protipól proti například automobilovému průmyslu,“ vyzdvihuje přednosti oboru spoluzakladatel a šéf Bohemia Interactive Marek Španěl. „Odvětví je soběstačné a rozvíjelo se bez podpory. Je čistým plátcem do státního rozpočtu. Jsme silný obor a české firmy mají v zahraničí velký význam.“

Podíl zahraničních pracovníků v českých herních studiích je 29 procent a více než polovina firem zaměstnává alespoň jednoho cizince. GDACZ chce ale po státu zlepšit vízovou politiku, aby bylo možné cizince jednodušeji přijímat (často pochází z východu Evropy). „Dotační programy také motivují k zakládání studií mimo Prahu. Myslím si, že bychom měli jít přesně naopak a udělat z Prahy velice lukrativní oblast,“ míní zakladatel a šéf Geewy Miloš Endrle. A to z důvodu, že vývoj her je náročný na lidský kapitál. „Sympatické je v tomto třeba Finsko, které propaguje Helsinky a má pro hry různé programy.“

Je to teprve začátek

Pavel Barák věří, že rostoucí dobrá čísla celého sektoru značí pouze začátek a že oblast má značný potenciál: „Ve Finsku je pět milionů obyvatel, v branži pracuje pět tisíc lidí a roční obrat přesahuje tři miliardy eur. My bychom chtěli dosáhnout na tři tisíce lidí během tří až pěti let a do deseti let dosáhnout na Nizozemsko. V regionu střední a východní Evropy jsme vedle Polska na špičce.“

Podle Frývaldského je to ale také otázka kapitálu, protože vývoj velkého titulu stojí 300 milionů až půl miliardy korun. Polovina českých studií je financována z vlastních zdrojů, investici získalo pouze 19 procent firem. Asi 14 procent pak získalo nepřímou finanční podporu ve formě dotovaných účastí na veletrzích a podobně. Investoři rizikového kapitálu zároveň oboru příliš nerozumí, případně se do něj bojí investovat, protože úspěch her je nejistý.

K řadě velkých úspěšných titulů z Česka by se do budoucna mimo jiné mohla dostat prozatím nepříliš známá hra Lost Hero od firmy Gold Knights, která už je nějakou dobu ve vývoji a získala silného vydavatele na zlepšení prezentace a spol. Půjde o dílo podobné úspěšné sérii Dark Souls.

Největší podíl na celkovém koláči herních společností u nás tvoří dominantní část malé subjekty s méně než deseti lidmi (73 procent). Dvacet procent připadá na deset až 49 zaměstnanců, šest procent je pak u firem do 249 lidí a jedno procent sahá nad 250 pracovních sil (Bohemia Interactive).

Většina českých firem se soustředí na konzole a PC (67 procent). Zaměření na mobilní platformy má 41 procent z nich, na web 16 procent a na VR/AR osm procent.