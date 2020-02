 »  České kriminálky? Často zahraniční seriál převlečený do českého kabátu

Mladý profesor Filip je génius a údajně praprapravnuk fyzika Alberta Einsteina, který je okolnostmi donucen vyměnit život ve vězení za spolupráci s policií při vyšetřování vražd. Tak televize Prima nastínila děj svého nového jarního seriálu Einstein v hlavní roli s Vojtěchem Kotkem.

Nejde o původní českou kriminálku, ale o adaptaci stejnojmenného německého seriálu. Prima se rozhodně nepouští do neznámých vod, přenést úspěšný zahraniční seriál do českého prostředí si už vyzkoušela několikrát. Podobnou cestou se navíc každý rok vydá i některá z dalších televizí, lákají je nižší výrobní náklady a zčásti předvídatelný úspěch.

Divák v ideálním případě vlastně nic nepozná. Televize si vyhlédne za českými hranicemi úspěšný seriál, zakoupí licenci a natočí ho v českém prostředí a s osvědčeným hereckým obsazením. Tvůrci přitom ušetří spoustu práce a času, který musí jinak investovat do vývoje zcela nového původního seriálu. Přestože důležitou součástí jejich práce je v podobných případech přizpůsobení seriálu českému publiku a reáliím.

Stanice zároveň tolik neriskuje, už z logiky věci se poohlíží jen po úspěšných a oblíbených formátech. „Televizní manažeři vidí předem, co vlastně kupují, a dovedou si představit i lokalizaci, takže jde pro ně vlastně o bezpečnější investici,“ uvedl v rozhovoru pro server Kinobox.cz producent seriálu Černé vdovy Petr Erben.

Managementy televizí nejčastěji sahají pro mezi Čechy stále mimořádně oblíbené kriminální seriály. Televizním obrazovkám neochvějně vládnou několik let a pro tvůrce je tak stále složitější přicházet s originálním námětem.

Programová oddělení jim přitom v týdnu věnují čím dál více prostoru, v aktuální televizní sezoně na hlavních kanálech (ČT1, TV Nova, TV Prima) může divák seriál s kriminální zápletkou v hlavním vysílacím čase sledovat až pět dní v týdnu.

Ani na jedné stanici navíc nejde o akviziční seriál, naopak děj se odehrává v českých lokalitách a postavy ztvárňují čeští herci. Pro srovnání, před deseti lety mohl divák na stejné trojici televizních stanic v prime-time kriminálku pravidelně sledovat nanejvýš tři dny v týdnu, vždy šlo navíc o akvizici v podobě Kobry 11, Vražd v Midsomeru nebo seriálu Beze stopy.

Ze všech koutů Evropy

Ve vývoji původních (nejen) kriminálních příběhů stále dominuje Česká televize, která si to koneckonců vytyčila jako jeden ze svých cílů v dlouhodobém plánu svého programového rozvoje. „ČT1 musí být chápána jako prostor pro prezentaci kvalitní české původní tvorby. Zvláštní důraz bude kladen na rozvíjení konceptu quality tv,“ stojí v dokumentu. Do českého prostředí překlopené zahraniční kriminální seriály, okořeněné třeba komediálním nádechem, najdou diváci v posledních letech hlavně na komerčních stanicích.

Sázka na mezi Čechy dosud nijak zvlášť známé příběhy se televizím v naprosté většině případů vyplácí. Naznačovat to mohou výsledky sledovanosti. Jedním z nejúspěšnějších počinů posledních dvou let jsou Černé vdovy, v hlavní roli s Jitkou Čvančarovou, Janou Plodkovou a Luciou Siposovou, vysílané na televizi Prima. Každý z osmi dílů sledujících příběhy tří žen, které se za podivných okolností staly vdovami, si nenechalo průměrně ujít 1,2 milionu diváků starších 15 let (podíl 27,49 %).

Seriál vychází z finské předlohy Mustat lesket, která se zatím dočkala dvou řad a čtyřiadvaceti epizod. Pokračování v současnosti připravuje také Prima.