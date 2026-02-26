Docent, Inspekce nebo Muži v letu. Televize zpracují skutečné kauzy i vztahová dramata

V produkci českých televizních stanic aktuálně vzniká řada projektů, které budou mít premiéru ještě letos nebo zkraje příštího roku. Dramaturgie se tradičně snaží vyhovět nejoblíbenějšímu žánru tuzemských diváků, takže převažují kriminální náměty. Objeví se ale i odlehčené žánry.
Nejčerstvější ohlášenou novinkou je minisérie Dešťová hůl. Česká televize ji začala natáčet právě v těchto dnech, štáb se chystá například do Českých Budějovic a okolí. Třídílný projekt vychází ze stejnojmenného knižního bestselleru Jiřího Hájíčka. Silný vesnický román vypráví o osobní krizi, vlastnictví půdy a dramatické proměně současného venkova.
Spisovatel se vůbec poprvé ve své kariéře ujal pozice scenáristy a jak přiznal, stálo ho to hodně úsilí. Po mnoha verzích ale věří, že příběh má obrovský filmový potenciál a postavy se ještě více prohloubily.
Režisérem je respektovaný tvůrce Bohdan Sláma. Hlavní postavu Zbyňka Poleckého ztvární Kryštof Hádek, po jeho boku se objeví Jenovéfa Boková a Petra Špalková. Premiéru si adaptace odbude v roce 2027. Pokud bude úspěšná, mohla by se televizního zpracování dočkat i další Hájíčkova kniha Rybí krev o vysidlování a bourání obcí, na jejichž místě měla stát jaderná elektrárna.
Reálnými kriminálními kauzami se někdy inspirují dvě stanice souběžně. Dokazuje to případ takzvané kutnohorské sekty, který posloužil jako námět pro vznikající seriál Primy s pracovním názvem My nejsme sekta. Režíruje ho Andrea Sedláčková a produkuje společnost Good TV, ve které vznikly například seriály ZOO, Slunečná nebo Modrý kód.
Stejnou látku zpracovává chystaná šestidílná série platformy Oneplay s pracovním názvem Stoupenkyně. Příběh detailně zkoumá temná zákoutí lidské mysli, manipulaci a bludy. Sérii pro Novu připravuje produkční společnost Barletta pod vedením producentů Matěje Chlupáčka a Maji Hamplové.
Scénář napsali Miro Šifra a Tereza Oľhová, o režii se dělí Tereza Kopáčová a Adam Martinec. Kreativními producenty platformy jsou Michal Reitler a Michal Prokeš. Výjimečnost projektu spočívá v úzké spolupráci s rodinou jedné z obviněných žen. Dcera obviněné vnímá natáčení jako příležitost pro vznik organizace na pomoc obětem sekt a extremistických hnutí. Tato iniciativa vzniká za přímé podpory televize Nova.
Bolestivému střetu jednotlivce s chladným státním systémem se věnuje nový původní seriál Táta. Šestidílné drama pro streamovací službu Prima+ sleduje invalidního důchodce Jaroslava Bittnera. Toho vrah připraví o sedmnáctiletého syna. Soud však pachatele prohlásí za nepříčetného a pošle ho pouze do ochranného léčení. Zlomený otec se odmítá s verdiktem smířit a zahajuje vyčerpávající boj za spravedlnost.
Režie a scénáře se ujal Michal Samir, který do hlavní role obsadil Davida Novotného. Vedle něj zazáří František Sládek, Nikola Kylarová, Kryštof Bartoš, Pavla Beretová či Václav Kopta. Projekt produkuje společnost Barletta. Natáčelo se v autentických lokacích severních Čech, především ve Varnsdorfu a Novém Boru.
Syrovou realitu do vysílání přinese také devítidílný seriál Kamarád z produkce České televize. Internetová platforma iVysílání jej uvede v průběhu roku 2026. Příběh vychází z autentických výpovědí a policejních spisů z prostředí školního turistického oddílu. Detailně mapuje nebezpečnou manipulaci a zneužití důvěry mezi dospělým a dospívajícím.
„Rozhodli jsme se, že každá z epizod bude věnovaná jiné postavě, a tím pádem jiné perspektivě vyprávění. A tak s každou další epizodou ukazujeme, z čeho se ta společenská bezmoc poskládala,“ řekla o projektu kreativní producentka Kateřina Ondřejková.
Cílem je ukázat, proč je pro mladého člověka složité rozeznat hranice přátelství a jak obtížně na podobné situace reaguje okolí – od školy přes rodiče až po justici.
Scénář i režii má na starosti Petr Pylypčuk, dramaturgem je zkušený autor příběhů ze školního prostředí Tomáš Feřtek. Diváci se mohou těšit na herecké výkony Matouše Rumla, Jakuba Jenčíka, Denisy Barešové nebo Kristýny Leichtové. Producentka České televize Tereza Polachová k projektu dodává, že jen otevřená diskuse a jasné pojmenování problému mohou přispět k účinné prevenci ve společnosti.
Na velký návrat se připravuje veleúspěšná kriminální minisérie Docent. Režisér Jiří Strach loni na podzim roztočil její třetí pokračování. Fanoušci se mohou těšit na starou známou sestavu. Ivan Trojan se vrací jako docent Stehlík, Ondřej Vetchý velí pražské mordpartě a Tereza Ramba buduje kariéru jako roztěkaná kapitánka Fousová.
Scénář tentokrát výhradně napsal bývalý kriminalista Josef Mareš. Případy zmizelého manželského páru a vlivného podnikatele vycházejí přímo z jeho bohaté policejní praxe. Mareš slibuje pečlivě propracované detaily a nečekané zvraty.
Natáčení zavedlo štáb mimo jiné do Liberce, Kladna a ke Švihovské přehradě. Režisér Strach na kameramana Martina Šece a herce nachystal i náročné kaskadérské kousky, potápění a složité automobilové scény. Diváci by měli třetí řadu vidět ještě letos.
Úplně nový pohled na svět zločinu slibuje osmidílný seriál Inspekce, další z novinek pro streamovací platformu Prima+. Unikátní má být v tom, že diváky zavede přímo do zákulisí Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Tato uzavřená a mediálně málo známá instituce se dokonce přímo podílí na přípravě scénářů.
Procedurální kriminálku režíruje David Laňka. Hlavní postavou je svérázný policista Adam Volf, kterého hraje Vojtěch Dyk. Z pozice elitního detektiva protidrogové centrály přechází právě do inspekce. Jeho novou analytickou parťačku Danu Majerovou ztvární Kristýna Ryška.
Každý díl přinese jeden uzavřený případ inspirovaný realitou. Seriál vzniká ve společnosti Lumivod, kromě Prahy vybrala pro natáčení lokace na Litoměřicku. Producenti Jindřich Motýl a Martin Růžička chtějí divákům přiblížit „efektivní mechanismy, kterými se ozbrojené složky udržují zdravé a funkční“.
Také na Nově se objeví třetí řada úspěšné kriminálky, v tomto případě kombinované s komediálním žánrem. Na obrazovky se vrátí Případy mimořádné Marty. Ústřední dvojici vytvoří opět Tatiana Dyková jako nezkrotná Marta a Roman Zach v roli suchopárného kapitána Kreinera.
Osmi nových epizod se znovu ujala produkční společnost Evolution Films, režírují Marek Najbrt a Tomáš Petříček. Seriál vychází z francouzské předlohy. Na scénáři pracovali Zdeněk Jecelín, Aneta Sláma Honzková a Helena Koblischová. Během padesáti natáčecích dnů v Praze a Středočeském kraji štáb zavítal na vietnamskou svatbu, do nahrávacího studia nebo na lékařskou fakultu.
Mezi odlehčenější žánry patří osmidílná novinka televize Nova nazvaná Muži v letu. Vypráví spletitý příběh tří stárnoucích celoživotních přátel, které spojuje vášeň pro ultralehká letadla. Režie se chopil Petr Nikolaev. Ústřední trojici kamarádů si s chutí zahráli Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka, někdejší spolužáci z Janáčkovy akademie múzických umění.
V seriálu se představí celá řada dalších hvězd. Milena Steinmasslová si zahraje Zedníčkovu manželku, Veronika Freimanová se stane seriálovou manželkou Bolka Polívky a devadesátiletá Libuše Švormová ztvární energickou matku Miroslava Donutila. Za námětem stojí Hanka Kousalová, scénář rozepsali Lucie Konečná a Martin Šimíček. Pro Novu seriál vyrábí společnost MEGG Film. Štáb pracoval na letišti Buranos Aires na Krkavčí hoře a v malebném prostředí Karlštejnska.
Pro mladší diváky Česká televize připravila šestidílný půlhodinový seriál Filter. Příběh patnáctiletého Mattyho zachycuje bolestivý přechod ze základní na střední školu. Scénář napsal a režii obstaral nadějný tvůrce David Semler. Před kamerou se v Brně a okolí sešli mladí herci Antonio Šoposki, Adam Buš nebo Daniel Šíp. Zkušenou hereckou generaci zastupují Martha Issová a Simona Peková. Tvůrci slibují plasticky vykreslené postavy, rychlý spád a citlivé začlenění queer tematiky bez zbytečného moralizování.
Z přehlídky chystané původní tvorby se vymyká stanice TV Barrandov, která natáčí od začátku února letošního roku zbrusu novou lifestylovou reality show. Pořad dostal název Holky v akci. Půjde o klasickou odpočinkovou podívanou, ve které budou vybrané zájemkyně soupeřit o to, která z nich se dokáže nejlépe obléci pro nejrůznější společenské i všední příležitosti. Celým pořadem bude televizní diváky provázet moderátor Roman Buťa. Role hlavní odborné a nekompromisní expertky se v reality show ujme vyhledávaná osobní stylistka Petra Kasalová.
