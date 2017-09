 »  České startupy roku, konečně nový Star Trek a přechod Siri od Bingu ke Googlu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Central European Startup Awards vyhlásily nejlepší startupy v Česku za rok 2017. Celkovým startupem roku je Gamee (náš rozhovor), nejlepším nováčkem je Spaceti, smart city patří firmě Lumitrix, biotech firmě 3DLabPrint, v IoT sekci vyhrál Byzance (náš článek), ve fintechu Worldcore, nejlepším AI startupem je GreyCortex (náš článek), zakladatelem roku je Jakub Nešetřil z Apiary, investorem roku je Credo Ventures a nejlepší co-working je pak K10.

Odstartoval Star Trek: Discovery, po řadě let nový seriál z tohoto prostředí. Ve Spojených státech ho šíří stanice CBS, v dalších zemích včetně Česka budou jednotlivé díly postupně k dispozici na Netflixu. Star Trek ovlivnil řadu osobností kolem informačních technologií a otevíral různá společenská témata. Discovery sleduje studenou válku mezi Federací a Klingony, kteří jsou vizuálně zcela přepracovaní. V úvodních dvou dílech se navíc objevila loď USS Shenzhou pojmenovaná podle skutečných čínských vesmírných aktivit. Discovery tak předpokládá, že Čína sehraje v budoucnu výraznější roli.

Firmy Microsoft a Facebook dokončily budování podmořského kabelu dlouhého čtyři tisíce mil. Vede přes Atlantik a spojuje americký stát Virginie a Španělsko. Jeho kapacita je 160 Tb/s.

První kamenný obchod Microsoft v Evropě otevře v Londýně na Regent Street. Přesné datum firma ještě neoznámila. Microsoft Store je koncept podobný Apple Store. Redmond má takových obchodů už přes sto. Zároveň se také mění název online obchodu ve Windows 10 – z Windows Store se stává Microsoft Store a spekuluje se o tom, že zde Microsoft bude chtít prodávat i hardware.

Microsoft také nadále pokračuje v budování značky svého šéfa. Server Good Housekeeping zveřejnil článek o tom, jak zhruba funguje domácnost Nadellových. Satya Nadella také tento týden vydal knihu.

Apple začal v rámci Siri jako vyhledávací nástroj využívat Google – je to změna oproti dosavadnímu Bingu od Microsoftu. Ten zůstane pouze u hledání obrázků. Google platí Applu tři miliardy dolarů ročně za to, že je výchozím vyhledávačem v Safari na iOS a macOS.

Google kupuje firmu Bitium. Pět let starý startup dělá nástroje pro správu identit a přístupů v rámci cloudových aplikací, typicky single sign-on. Google technologii integruje do Google Cloudu.

Dřívější zprávy se potvrzují a MongoDB oficiálně vyplnilo papíry pro vstup na burzu. Na NASDAQu se bude obchodovat pod zkratkou MDB. Dokumenty ukazují, že sílící databázový hráč za posledního půl roku vykázal ztrátu necelých 46 milionů dolarů při tržbách 68 milionů. MongoDB má po investicích hodnotu 1,6 miliardy dolarů.

V roce 2018 by také na americkou burzu měla vstoupit společnost iQiyi, kterou lze označit za čínský Netflix (od něj si v Číně také licencuje obsah). IPO by ji mohlo ocenit až na osm miliard dolarů, informuje Bloomberg. Vlastníkem iQiyi je vyhledávač Baidu. Ten také oznámil, že zakládá fond na vývoj autonomních aut, k dispozici má 1,5 miliardy dolarů.

BlackBerry se podařilo prodat licenci na upravenou a zabezpečenou verzi Androidu. Do přístrojů ho začne nasazovat čínský výrobce Yangzhou New Telecom Science & Technology Co. (NTD). Stroje mají odebírat čtyři zatím nespecifikovaní operátoři v Asii, Africe a Latinské Americe. BlackBerry také oznámilo dobré finanční výsledky a akcie narostly o 14 procent.

Intel po řadě zrušených projektů z poslední doby přichází i s něčím novým. Představil čip s kódovým označením Loihi, který je určený pro umělou inteligenci. Obvody v něm se snaží napodobovat 130 tisíc neuronů a 130 milionů synapsí. Intel na dalším vývoji bude pracovat s univerzitami a bude se zjišťovat, jak vše dotáhnout do produkce. Tesla zase společně s AMD pracuje na vlastním AI čipu, který by se hodil pro nasazení v autech.

Další mírné transformační korekce v Ciscu: firma v centrále v San José propouští 310 zaměstnanců. Celkově má firma 73 tisíc lidí a snaží se pootočit více k softwaru. Více v našem rozhovoru.

SAP za 350 milionů dolarů kupuje izraelskou firmu Gigya. Její technologie umí pracovat s uživatelskými identitami a podle toho například cílit nabídky a podobně. SAP technologii zapracuje do své e-commerce platformy Hybris.

Výsledky Red Hatu za druhý kvartál: tržby 723 milionů dolarů, zisk 97 milionů. Předplatné meziročně narostlo o 20 procent. Firma očekává dobrá čísla i v dalších obdobích, akcie posílily o pět procent.

Kanadská vláda nedávno přišla s plánem investovat do aktivit kolem umělé inteligence a postupně na to láká investory. Aktuálně se chytil Samsung, který na univerzitě v Montrealu otevírá AI Lab. Samsung vyvíjí například chytrého asistenta Bixby a chystá vlastní „speaker“.

SUSE na globální konferenci SUSECON v Praze představilo novinky. SUSE CaaS je nástroj pro správu kontejnerů postavený na Kubernetes a SUSE je tedy další z řady firem, které Kubernetes jasně berou. Společnost také představila SUSE Enterprise Storage 5, novou verzi softwarově definované storage.