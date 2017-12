 »  České technologie na Marsu, Windows 10 pro ARM je zde, nejlépe platící IT firmy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Českou firmou roku se stala Frentech Aerospace, která vyrábí součástky pro vesmírný i letecký průmysl. Některé z nich jsou na Marsu a vydají se také k Jupiteru. Startupem roku se pak stal fintech projekt Spendee (náš rozhovor). Výsledky jsou zde.

Windows 10 běžící na ARMu se blíží. Qualcomm ukázal první notebooky využívající Snapdragon 835. Vydržet mají i dvacet hodin při sledování videa či měsíc v pohotovostním režimu. Rychlé bude i probouzení, podobně jako u chytrých telefonů, a k dispozici gigabitové LTE. Cena má být oproti běžným strojům nižší. Stroje zatím nabízí Asus a HP Inc. Praxe ovšem ukáže, jak na tom ARM bude s výkonem, kompatibilitou a tak dále.

Business Insider vydal další ze svých tradičních žebříčků, aktuálně jde o 50 nejlépe platících firem. Není překvapením, že TOP 10 jasně dominují ty technologické. První je Microsoft, druhý Google, třetí Amazon, čtvrtý Apple. V první desítce pak jsou ještě Facebook, Salesforce.com, Adobe a LinkedIn. Vláda IT pokračuje i dál se jmény jako VMware, Intel, eBay, Atlassian, Nvidia a tak dále.

Největší digitální herní obchod Steam končí s platbami pomocí bitcoinů. Hlavními problémy jsou výše a nestabilita poplatků za transakce a velké volatilita.

Po Spojených státech se proti Kaspersky Lab ohrazují také ve Velké Británii. Ředitel tamního centra kybernetické bezpečnosti (NCSC) varoval státní instituce, ať technologie od ruské firmy nepoužívají.

Číňané skoro vůbec neholdují herním konzolím, i kvůli oficiálnímu zákazu. Nintendo se tedy rozhodlo pro historický krok – některé své tituly na tamním trhu vydá na cizí platformě, konkrétně na Nvidia Shield. Jde o stejné zařízení, jako se prodává u nás, ovšem bez Androidu. Běží na něm DuerOS od čínského Baidu (ten má ovšem také v základu Android).

Spojené státy zažalovaly čtyři bývalé inženýry společnosti Applied Materials za to, že prodávali designy čipů do Číny, píše Bloomberg. Hrozí jim až deset let vězení.

Apple kupuje firmu Pop Up Archive, která se zabývá vyhledáváním a správou podcastů. Apple se svojí aplikací dlouho této oblasti dominoval, nyní mu ale přibyla velká konkurence v podobě Spotify a jeho služeb kolem odebírání podcastů. Apple přejmenoval iTunes Podcasts na Apple Podcast, aplikaci má ale mírně zmatenou. Evidentně tedy v oblasti chce nadále pracovat.

Šéf Alibaba Group Jack Ma prohlásil, že Čína i jeho společnost těží ze stability jedné strany/vlády. Přirovnal to k situaci v USA, kde republikáni jdou jedním směrem a demokraté druhým, což ztěžuje plánování. Uvedl také, že si je velice jistý tím, kudy země směřuje. Mnoho Číňanů má na věc podobný pohled, dle jejich slov jim jde o stabilitu. Bloomberg dále informuje, jak se k Číně vyjadřuje třeba šéf Applu Tim Cook.

Redmond spouští ve veřejném preview Microsoft IoT Central. Finální verze by měla být k dispozici během příštího roku. IoT Central je součástí cloudu Azure a snaží se propojit hardwarové prvky s potřebnými nástroji.

Microsoft je také prvním globálním cloudovým poskytovatelem, který nasazuje čipy EPYC od AMD. Konkrétně modely 7551. V Azure pohání novou generaci virtuálních mašin.

Meg Whitman za chvilku skončí jako šéfka Hewlett Packard Enterprise a už oznámila, čím se bude zabývat poté. Společně se svým manželem podala nabídku, aby do města Sacramento dostala Major League Soccer, tedy americkou ligu kopané. Sport je mezi vysloužilými IT šéfy celkem populární. Steve Ballmer z Microsoftu nyní vlastní NBA tým Los Angeles Clippers a spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen vlastní NBA družstvo Portland Trail Blazers a NFL tým Seattle Seahawks.

Cisco kupuje indickou firmu Cmpute.io. Ta dělá nástroje na správu většího množství různých cloudů, je možné workloady optimalizovat, šetřit peníze a podobně.

IDC zase věští a odhaduje, že příjmy z cloudu se v roce 2021 dostanou na 554 miliard dolarů, což je asi dvojnásobek oproti roku 2016. Jsou v tom zahrnuté veřejné i privátní cloudy a další služby.

VMware ve třetím kvartálu v tržbách meziročně rostl o 11 procent. Pěkná procenta si připisuje také mateřský podnik VMwaru, Dell Technologies. Třetí čtvrtletí bylo dobré pro PC či servery a sítě.