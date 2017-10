 »  Česko bude digitální ráj. Strany před volbami slibují internet zdarma či ministerstvo informatiky

„Pokud Evropa dobře zvládne digitalizaci, může to v příštích letech výrazně zvýšit její hospodářský růst,“ vzkázal koncem minulého týdne z estonského Tallinnu dosluhující premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který se tam společně s digitálním koordinátorem Ondřejem Malým účastnil digitálního summitu.

Pár týdnů předtím nicméně po jednání tripartity prohlásil prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, že se vládě „nepodařilo vyřešit stavební legislativu, dopravní infrastrukturu a e-government“.

Svaz průmyslu stejně jako další organizace a tuzemský sektor od začátku na Sobotkův kabinet s podporou digitální ekonomiky tlačily, což vedlo k různým strategiím, akčním plánům nebo začlenění podpory oblasti do programových priorit, reálné výsledky ale skutečně nejsou nijak dechberoucí.

Sobotka po naléhání sektoru zřídil post národního koordinátora, který obecně komunita vítá. Podle mnohých lidí z branže je ale taková role nedostatečná, protože koordinátor nemá pravomoci řídit digitální agendu skrze rezorty.

„Jsme vděční za koordinátora, je to krok dobrým směrem. Ale ta pravomoc tam chybí. On může koordinovat, upozorňovat, nabádat, ale nemá možnost, aby ministerstva přinutil něco dělat. Například v otázce e-governmentu a IT systémů ve státní správě,“ míní například Jana Břeská, manažerka pro veřejnou správu ve Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). To by jako digitálního tahouna uvítalo spíš někoho na úrovni premiéra.

Podobně mluví i značná část politických stran, které se objevují v předvolebních průzkumech na nadcházející volby do poslanecké sněmovny. Lupa je oslovila s dotazy týkající se digitální agendy. ČSSD, ANO, Svobodní a Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura se jako jediné nevyjádřily.

Piráti a zřízení ministerstva informatiky

Česká pirátská strana je na oblast informačních technologií obecně silně orientovaná. Vytvořit chce rovnou celý úřad.



Autor: Jan Sedlák Kampaň Pirátů před volbami v roce 2017

„Podporujeme zřízení ministerstva informatiky, které by mělo na starosti zaštítění procesu digitalizace napříč rezorty. Chceme vytvořit kompetentní instituci, která dokáže vyhodnocovat nabídky soukromého sektoru a definovat, co stát skutečně potřebuje. V současné době digitalizace probíhá spíše podle toho, jak daný dodavatel někoho ukecá,“ uvádí zástupce strany Mikuláš Ferjenčík.

Pirátům na předvolební kampaň přispěla i některá jména z prostředí internetového a technologického byznysu – například podnikatel Jan Barta nebo investor z Credo Ventures Ondřej Bartoš. Strana do voleb vyrazila i s transparenty s hesly jako „Proč stojíme fronty na úřadech, když máme internet?“ či „Technologie mají pomáhat, ne buzerovat.“ Piráti se opírají i o své působení v opozici na pražském magistrátu, kde aktivně často podivné projekty kolem ICT a smart city napadají.

S heslem „obíhat mají data, ne lidé po úřadech“ chtějí Piráti mít všechny úřady kompletně dostupné online (vyřízení občanky, daní a tak dále) a zavést daňovou správu s call centrem a help deskem „jako v bance“. Strana dále hovoří o zavádění open source a otevřených dat či zachování síťové neutrality.



Autor: Jan Sedlák Kampaň Pirátů před volbami v roce 2017

Piráti už rovněž dříve navrhli pravidla pro sdílenou ekonomiku, mluví o podpoře robotizace a poněkud neurčitě také o tom, že zastaví lobby mobilních operátorů a donutí trh mobilních operátorů ke konkurenci. Inspirací má být Polsko a zpřísnit se mají sankce pro firmy „cíleně poškozující zákazníky“.

Komunisté bojující proti vendor lock-in

KSČM podle svých slov považuje digitální agendu za prioritu, „protože žijeme v digitálním věku“. Jako prvotní úkol si strana stanovila to, že zpřístupní stávající elektronické služby občanům. „Veřejná správa provozuje obrovské množství informačních systémů, ale zpřístupnění občanům většinou brání nějaká ‚drobná‘ legislativní překážka. Takže primární je odstraňování těchto překážek,“ vzkazuje expert komunistů na digitalizaci a současný poslanec Vladimír Koníček.

„Drobné“ legislativní překážky nepochybně v e-governmentu hrají silnou roli. Stejně jako často odmítavý přístup úředníků a dnes už i zaostalost řady již postavených IT systémů. Zde KSČM vidí i problém v uzamčení na dodavatele, tedy vendor lock-in. „Zbavení se závislosti na jednom dodavateli není jednoduché, ale je možné jen změnou chování zadavatelů veřejných zakázek na IT systémy,“ přibližuje Koníček.

I komunisté by rádi zavedli nějakou silnější roli člověka, který by měl „digitál“ na starost. Uvažovat by se podle nich dalo o vicepremiérovi. „Je opravdu nutné, aby to bylo s mezirezortním přesahem.“

Ve volebním programu už se nicméně KSČM digitální oblasti příliš nevěnuje. Laxně mluví o podpoře inovací nebo podpoře „rovného přístupu k využití informačních technologií všemi generacemi a ve všech oblastech života“.

Babišovy sny o internetu zdarma

Když Andrej Babiš zrovna spí, sní i o některých věcech kolem digitálního prostředí. Ve své předvolební brožuře se například zmiňuje o tom, že nedávno poznal obor UX a jak ho oslovilo digitální Estonsko. Také tedy mluví o tom, že „žádná lejstra, žádná potvrzení, žádné čekání na úřadech“ a že vše půjde z domova přes internet.



Autor: Andrej Babiš Andrej Babiš v centrále Googlu

Babiš úplnou digitalizaci státu označuje za samozřejmou. Služby státu se mají inspirovat u těch nejlepších komerčních („nákup dálniční známky jako na Alze“) a budou umožněny videohovory s úředníky. O schopnostech Babišových lidí v digitalizaci se každopádně každý mohl přesvědčit v aktuálním volebním období, kdy ministerstvo financí zavádělo EET nebo blokování hazardních webů.

Zřejmě největším triumfem ANO ale má být „superrychlý internet pro každého zdarma“. „To myslím vážně. Vysokorychlostní sítě budou brzy dostupné nejen zdarma, ale doslova všude. I v malých obcích pod 2000 obyvatel, v autobusech i vlacích. To je dneska podmínka jakéhokoli dalšího rozvoje. Právo na připojení na internet bude pevně zakotveno v zákonech,“ slibuje Babiš. Neplete se to náhodou s internetem jako univerzální službou?

Stát má podle vůdce ANO také zajistit více bezpečnosti a soukromí na síti. Babiš, či spíše jeho copywriteři, uvádí, že „díky silným českým firmám budeme nezpochybnitelný lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti. Služby pak tyhle firmy poskytnou nejen komerčně, ale také jako součást internetového připojení všem občanům“. Další chytlavou vizí je hvězdičkování úředníků podobně, jako tak činíme třeba u Uberu.



Autor: European Liberal Forum Andrej Babiš (vlevo) a Jurgen Martens z ELF na konferenci Digitální Česko v Schebkově paláci

Babišovy sny se nezastavují ani u chytrých měst. V nich má být podle brožury chytré skoro všechno. ANO už téma rozjelo v rámci projektu Smart Prague, o kterém na Lupě průběžně píšeme. Nakupují se chytré lavičky nebo odpadkové koše.

Ve volebním programu pak ANO mluví zejména o tom, že zkoncentruje IT agendu pod jednu centrální autoritu na jedno místo. Odsud se pak mají definovat standardy platné pro všechna ministerstva. Rozbíjet se budou monolitické systémy, místo velkých zakázek se budou soutěžit menší a využívat se mají sdílené služby, tedy projekt státního cloudu.

ANO chce rovněž vytvářet virtuálního operátora pro státní správu za pomoci sítí a kapacit, které stát vlastní. Zde tedy případně bude zajímavé sledovat, co se bude dít kolem ČD-Telematiky, Státní pokladny Centra sdílených služeb či NAKITu.

ČSSD s rychlým internetem a levnějším voláním

Bohuslav Sobotka sice o digitalizaci občas pronese řeč, v hlavních prioritách programu ČSSD pro letošní volby ale oblast zcela chybí. Na otázky Lupy strana neodpověděla a ve volebním programu o dobré zemi pro život toho o digitální agendě také není mnoho.



Autor: ČSSD Bohuslav Sobotka před volbami

Sociální demokraté se každopádně dušují, že usnadní vybudování mobilních i kabelových vysokorychlostních sítí. Což se bezpochyby výborně dařilo exministrovi průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, který za zlepšení podmínek bojoval tak moc, až ho premiér musel odvolat. Stejně tak se ministerstvu průmyslu pod vedením ČSSD zadařilo vypsat dotační program na rychlý internet, že se přihlásili tři zájemci.

Dále pak chtějí v ČSSD hájit síťovou neutralitu a posílit pravomoci Českého telekomunikačního úřadu. Ten by tak mohl „lépe hájit cenu a kvalitu internetových i telefonních služeb pro koncové zákazníky“.

Další mantrou je pak digitalizace veřejné správy a nic neříkající „racionální řešení IT systémů ve veřejné správě“. V „daleko větší míře“ se pak má využívat open source software a zveřejňovat otevřená data.

ODS a služby z mobilu

„Oblast e-governmentu je jednoznačnou prioritou ODS,“ vzkazuje místopředseda ODS Martin Kupka. Vypichuje také, že právě ODS dokázala zavést CzechPOINT, datové schránky a základní registry. Pravicová strana uvádí, že e-government vidí jako zásadní nástroj pro zjednodušení veřejné správy a komunikace lidí se státem. Digitalizaci tedy zmiňuje ve svém „velkém antibyrokratickém balíčku“.



Autor: ISSS Prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček (vlevo) a premiér Bohuslav Sobotka na konferenci ISSS 2017

Součástí tohoto zjednodušování je třeba veřejně přístupný systém eSbírka, možnost platby za správní poplatky pomocí platební karty, možnost stát se živnostníkem přes internet či vyřizování úředních záležitostí přes CzechPOINT@home. ODS by rovněž ráda zrušila EET.

„Zmodernizujeme a zkvalitníme portál datových schránek. Přizveme ke spolupráci banky, abychom lidem umožnili ovládat elektronické služby státu i prostřednictvím důvěryhodného přístupu elektronického bankovnictví. Lidé budou mít služby státu v mobilu, tak jako tam dnes mají bankovní služby,“ plánuje dále Kupka.

Také ODS by ráda přišla se systémem, který by IT agendě dal větší mezirezortní pravomoci. „Měl by vzniknout board s resortním přesahem a s největším logickým ukotvením v rezortu ministerstva vnitra,“ věří Kupka s tím, že ke spolupráci se mají přizvat odborníky.

ODS má v týmu lidí, kteří se věnují e-governmentu a digitalizaci, také současného prezidenta ICT Unie Zdeňka Zajíčka, který v minulosti stál i za zmiňovanými CzechPOINTy či datovými schránkami. Strana by tedy z těchto historických projektů ráda vycházela.

Lidovecké ministerstvo informatiky

Předseda KDU-ČSL a vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek už se dříve zmiňoval o tom, že by chtěl do hry vrátit ministerstvo informatiky. S tím také jeho strana vyrazila do voleb – chce zrušit ministerstvo pro místní rozvoj, které se často kolem IT projektů točí, a vytvořit právě ministerstvo informatiky. Pravomoci MMR se mají rozpustit do dalších rezortů.

„Specializovaný vládní zmocněnec nebo ministr by byla odpovídající reakce na naši zaostalost (v digitalizaci státu),“ míní poslanec Ivan Gabal. Výsledkem má být i změna legislativy tak, aby šlo se státem kompletně komunikovat online.

Lidovci rovněž slibují propojení všech registrů veřejné správy tak, aby občané, podnikatelé i stát mohli tyto informace vzájemně sdílet. Prosazovat se má i 100Mb internet do „každé vesnice“ (i když je v prospektu uveden jako „100 MB“). KDU-ČSL chtějí i zlevňování mobilních dat.

TOP 09 se zrychlením najímání odborníků ze zahraničí

„Topka“ má několik priorit, které chce v rámci digitalizace prosadit. Chce zpřehlednit seznam služeb e-governmentu prostřednictvím portálu veřejné správy a digitální identifikaci občana s napojením na základní registry chce rozšířit na další platformy – mimo jiné mobilní služby. Dále jsou ve hře open data či možnost volit skrze datové schránky. A i zde se mají propojovat agendy.

TOP 09 chce vytvořit informační systém, který bude obsahovat seznam povinností vůči podnikatelům. Vedle toho chce také zrušit EET. Zrychlit se má vydávání pracovních povolení pro ICT odborníky ze zahraničí.

„Měli jsme ministerstvo pro informatiku, převedli jsme agendu na ministerstvo vnitra, existovaly rady vlády, které spadaly pod různé ministry a premiéry. Ministr vnitra není ministr vnitřních záležitostí, ale policie a hasičů. Parlamentní výroby a poslanecké iniciativy nemohou nahradit exekutivu. A poslední čtyři roky mají politici jiná témata, která prosazují, než udělat státní správu pro občany dostupnou z domova. Forma opravdu není tak zásadní. Důležitá je reálná podpora vlády pro e-government a tým, který bude mít podmínky pro svou práci a nebude ji dělat do šuplíku,“ uvádí poslanec Martin Plíšek k tomu, kdo by měl digitalizaci v Česku řešit.

Digitální klíč od STAN

Digitalizaci státu mají mezi prioritami také Starostové a nezávislí. I oni uvádí, že přístup do všech registrů i podání žádosti na úřad bude možné provádět online a že se data budou sdílet. STAN tomu říká „digitální klíč“ a díky němu by mělo jít na dálku komunikovat s úřady, platit daně, užívat katastr nemovitostí, registr obyvatel, živnostenský rejstřík či by mělo jít založit firmu.

STAN by také chtěli vyzkoušet pilotní projekt elektronických voleb, například v jednom senátním obvodě. Elektronizovat by se mělo i zdravotnictví. STAN má mimo jiné v týmu Jana Farského, který prosadil internetový registr smluv.

Zelení a konec ajťáckého fachidiotství

Digitalizaci ve Straně zelených řeší například Michal Berg nebo Jiří Hlavenka. Strana chce nadále prosazovat otevřená data, zatlačit do IT vzdělávání už od základních škol nebo prosazovat jednotný „design přístup“.

„Současná řešení e-governmentu trpí resortismem a fachidiotstvím. Na mnohých z nich je vidět, že neprošla smysluplným návrhovým procesem ani testováním, které by dokázaly odstranit problémová místa, a to jak online, tak v samotném návrhu procesů v rámci služeb veřejné správy. Integrace služeb a jejich výsledná podoba pro uživatele musí být ve standardech, na jaké jsou lidé zvyklí u vyspělých služeb komerční sféry,“ vzkazuje strana.

Zelení se domnívají, že post národního koordinátora digitální agendy „je v tuto chvíli kvalitně obsazen“, ale že to „síly pozice ministra či vicepremiéra zdaleka nedosahuje“. „My preferujeme model, který funguje ve Švédsku, kde mají ministerstvo pro podnikání a inovace, které vzniklo z původního ministerstva průmyslu. Pod něj patří i agenda digitalizace, kterou má na starosti Peter Eriksson, ministr za Zelené.“

Velkým tématem Zelených pak má být postavení vysokorychlostního internetu na úroveň veřejné služby. Tam, kde nechtějí stavět komerční poskytovatelé, protože se jim to nevyplatí, má do hry jako spoluinvestor vstoupit stát. Zachován má být princip open access, kdy může provider vstoupit do sítě a nabízet své služby.

Na úřad s mobilní aplikací od Svobodných

Strana Svoboda a přímá demokracie (SPD) ve svém volebním programu nemá o digitalizaci nic a na dotazy na toto téma nereagovala. Ani Svobodní neodpověděli, v programu nicméně digitalizaci uvedenou mají. Především jde o kontakt s úřady přes mobilní aplikaci a možnost volit online.

„Umožníme veškerý kontakt se státní správou přes internet. Nebude třeba čipová občanka ani datová schránka. Vše zařídíte prostřednictvím aplikace tak jednoduché, jako je třeba internetové bankovnictví. Pokud člověku vyprší platnost dokladu, stát automaticky pošle občanovi nový. Jakoukoliv změnu bude občan hlásit jen jednou. Do ostatních registrů se změna promítne automaticky.“

Další digitalizační procesy Svobodných míří na zrušení EET nebo možnost rozjet podnikání po internetu.