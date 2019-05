 »  Česko chce být evropským centrem umělé inteligence. Vláda připravila klíčový dokument

Česká republika se chce stát jedním z hlavních evropských center zaměřených na umělou inteligenci. Koresponduje to s politickými ambicemi premiéra Andreje Babiše, který tuto vizi už nějakou dobu prosazuje v Bruselu a tlačí na to, aby Česko vybudovalo jedno z takzvaných center of excellence pro AI v Evropské unii.

Zástupci Česka nyní budou mít v ruce dokument, se kterým mohou pracovat. Vláda má během pondělí 6. května schválit Národní strategii umělé inteligence České republiky (NAIS), se kterou hned tento týden vyrazí také do Bruselu. Celý dokument si můžete přečíst na konci tohoto článku.

Strategie pochází z pera ministerstva průmyslu a obchodu s tím, že se na ní podílely také organizace Prague AI (aktivita Michala Pěchoučka), AICZECHIA (točí se kolem Vladimíra Maříka), Platforma pro AI v rámci Svazu průmyslu a dopravy a také Akademie věd ČR a různí jednotlivci.

Za plnění strategie je zodpovědný ministr průmyslu, který v podobě Karla Havlíčka působí také jako vicepremiér, a nově zřízený Výbor pro AI. Do něj spadají zástupci ministerstev, vysokých škol, Akademie věd, Svaz průmyslu a dopravy, odbory, Technologická agentura a zmocněnec pro Evropská centra AI (ten bude fungovat na MPO).

Výhoda ve zdejších odbornících

NAIS je propojená s vládní Inovační strategií 2019–2030 (heslo „The Country for the Future“) a Digitálním Českem. Česko by se dle představ do svého předsednictví v Radě EU mělo stát „modelovou evropskou zemí pro AI“. Zároveň má dát lidem typu Pěchouček, kteří se snaží celou oblast v zemi rozhýbat, možnosti, jak tak učinit.

Strategie má sedm hlavních bodů, kterými jsou: podpora a koncentrace vědy, výzkumu a vývoje, financování výzkumu a vývoje společně s podporou investic a rozvojem AI ekosystému, AI v průmyslu, službách a veřejné správě, lidský kapitál a vzdělávací systém spolu s celoživotním vzděláváním, opatření k řešení dopadů AI na trh práce a sociální systém, právní a společenské aspekty AI společně s etickými pravidly, ochranou spotřebitele a bezpečnostními otázkami a mezinárodní spolupráce.

„Česká republika má v oblasti umělé inteligence komparativní výhodu v excelentním výzkumu a vývoji, a to jak v oblastech primárního, tak i aplikovaného výzkumu. Počet vědeckých pracovníků v oborech AI a úzce souvisejících dosahuje tisíce výzkumníků. České vysoké školy také ročně produkují více než stovku odborníků v oblasti AI, což je více než některé světově uznávané AI metropole. Pro plné využití tohoto potenciálu je nejen potřeba dále rozvíjet vědecko-výzkumnou kapacitu v akademické i podnikové sféře a posilovat spolupráci se soukromým sektorem, ale také ji významně koncentrovat. Zásadním faktorem je pro to lákání špičkových talentů a přenášení výsledků do praxe, k čemuž je podstatné umožnění podpory nespecifického pokročilého výzkumu a inovací. Zcela klíčová je snaha o vybudování Evropského centra excelence ve výzkumu AI, Evropského testovacího centra a Digitálních inovačních hubů, jenž je jednou z priorit Národní AI strategie,“ popisuje například strategie.

Studie také uvádí, že dle předpokladů působí v Česku stovky subjektů provádějící aplikovaný výzkum v oblasti AI a desítky soukromých institucí jsou zapojeny do základního výzkumu v AI. Nejvíce se toho děje v ICT, vědě a technice a bezpečnosti a obraně. Silné zastoupení mají datové vědy, počítačové vidění a grafika a zpracování řeči a přirozeného jazyka.

Kompletní text Národní strategie umělé inteligence ČR: