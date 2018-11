 »  Česko na tom není s rychlým internetem tak zle. Brusel roky počítá se špatnými čísly

V posledních letech se hodně mluvilo o tom, jak špatně na tom Česko je v rozvoji rychlého internetového připojení. V roce 2016 tvořila „optika“ méně než pět procent aktivních přípojek, loni to bylo údajně sedm procent a Česká republika tak skončila na chvostu evropské osmadvacítky. Brzy si však ve statistikách skokově polepší někam ke 20 procentům, což ji posune doprostřed žebříčku mezi vyspělé trhy a vysoko nad unijní průměr. Ukázalo se totiž, že Evropská komise celé roky měří internetové pokrytí v tuzemsku špatně.

Brusel přebírá data od oborové asociace FTTH Council, pro kterou výzkum provádí francouzská konzultační společnost a think-tank Idate. Její zástupci se začátkem listopadu objevili v ČR, kam je pozvali zdejší poskytovatelé internetového připojení.

„Cítíme, že naše čísla o České republice nejsou dostatečně přesná. Proto jsme se tu sešli s providery i zástupci ministerstva průmyslu, abychom našli řešení,“ říká pro Lupu Jean-Luc Lemmens, ředitel divize Media-Telecom v Idate.

Idate sbírá data přímo od operátorů, každý rok dělá 150 až 200 rozhovorů. A zde je právě kámen úrazu. Rozpoznat, kdo je v Česku poskytovatel internetu, není pro zahraniční subjekt jednoduché. Analytici se tak dostali do kontaktu například jen se dvěma většími alternativními providery.

„Situace v ČR je pro nás mnohem komplikovanější. Máte zde velmi mnoho operátorů a je pro nás proto složité získat dostatek informací. Nemluvili jsme s dostatkem subjektů. Až ze schůzek jsme zjistili, že existují případy, jako je Pils Free, komunitní metropolitní počítačová síť a zájmový spolek, který pokrývá oficiálně ‚bílá‘ místa, malé obce na Plzeňsku,“ přiznává Lemmens.

Těch menších, ale silných hráčů, kteří budují optické sítě, existuje v Česku 250 až 300 (celkově je „wifinářů“ všech velikostí dokonce 1600) a zajišťují internet pro 60 procent domácností.

Do budoucna by se čísla, která Idate evropským úřadům poskytuje, měla zpřesnit. „Dohodli jsme se na tom, že ve spolupráci s MPO, ČTÚ i asociacemi telekomunikačních společností zahrnou do svého dotazování i menší firmy a získají tak přesnější obraz o reálné situaci v Česku,“ uvádí tiskový mluvčí ministerstva průmyslu o obchodu (MPO) Milan Řepka.

Dotační fiasko

Česko se už od roku 2014 marně snaží rozdělit 14 miliard korun z evropských dotací na výstavbu vysokorychlostních internetových sítí. Podle ministerstva průmyslu zkreslená čísla tuto snahu v žádné fázi neovlivnila, neboť úřad data Idate nepoužívá.

Přesto tato zavádějící data mohla situaci na českém fixním trhu uškodit a podle tuzemských operátorů se tak opravdu i stalo. Různé vládní materiály si totiž pomáhají čísly Evropské komise, a tak se nepřesné informace po ose „Idate – FTTH Council – Brusel“ mohly dostat až do tvorby plánů na rozvoj internetu a internetové infrastruktury v Česku.

„Vezměte si za příklad selhání dotačního programu pro výstavbu vysokorychlostního internetu. Tlak ministerstva průmyslu na rozsáhlé pokrytí území a obrovské projekty, o které nebyl zájem, byl do jisté míry způsobený mediálně opakovanými prohlášeními o velmi slabém pokrytí těmito moderními technologiemi,“ tvrdí Jakub Rejzek, prezident Výboru nezávislého ICT průmyslu, který sdružuje některé tuzemské ICT a telco firmy.