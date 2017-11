 »  Česko nezvládne vyčerpat 14 miliard na rychlý internet. Část peněz chce přesunout na nákup IT

Evropské dotace ve výši 14 miliard korun na budování vysokorychlostního internetu způsobují samá mrzení. Nejdříve se o peníze přetahovalo ministerstvo vnitra s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), to pak dlouhou dobu nedokázalo kvůli různým tlakům i své neschopnosti výzvu vypsat. Když už se zadařilo, v prvním kole s 11,5 miliardy o peníze požádaly tři firmy, které chtějí pouze zhruba 50 milionů.

Dnes už je jasné, že se dotace na stavbu internetu v místech, kde se rozvoj síti komerčně nevyplatí, vyčerpat nepodaří. Podle ministerstva z toho důvodu, že soukromý sektor oznámil, že nepokrytá místa dokáže vyřešit sám i bez dotací.

MPO proto připravuje nový plán, jak s těmito prostředky naložit a pokud možno o ně nepřijít. I nová fáze to ovšem nebude mít jednoduché a není jasné, zda se peníze zvládnou vyčerpat.

Přesun sedmi miliard jinam

Podle informací Lupy chce ministerstvo konkrétně peníze na stavbu internetu přesunout do dotačního programu ICT a sdílené služby v rámci OPPIK. Jde o program, ze kterého se čerpají peníze například na stavbu a provoz datových center (na Lupě o dotovaných datacentrech průběžně informujeme).

Ministerstvo by takto chtělo přesunout 7,3 miliardy korun, tedy zhruba polovinu ze 14 miliard, které jsou v Bruselu alokovány. Otázkou ovšem je, k čemu to konkrétně bude. V rámci programu ICT a sdílené služby je už nyní k dispozici 6,1 miliardy a peněz je tedy dostatek.

„Ačkoliv má program podpory ICT a sdílené služby v již vyhlášených výzvách alokovanou kompletní částku šest miliard korun, které mu byly přiděleny, nebyl by ve své stávající podobě samozřejmě schopen pojmout celou navrhovanou částku. Proto byl vypracován návrh změny operačního programu, který ve své jedné části obsahuje změnu programu podpory ICT a sdílené služby,“ uvádí na dotaz Lupy ministerstvo průmyslu.

„Touto změnou je navýšení počtu podporovaných aktivit v tomto programu. Nová navrhovaná podporovaná aktivita je obdobou programu podpory ICT v podnicích, který byl součástí předchozího operačního programu OPPI, realizovaného v letech 2007 až 2013. Předmětem podpory by bylo pořízení hardwarového a softwarového vybavení potenciálních žadatelů bez ohledu na jejich velikost. To by mělo vést ke zvýšení absorpční kapacity celé prioritní osy,“ doplňuje úřad.

Přesun peněz má značnou šanci projít. Operace se má řešit 21. listopadu na monitorovacím výboru a prozatím to vypadá, že jen málo hlasů bude proti.

Na pokryté Česko až 170 miliard

Ani vůči Bruselu by nemuselo jít o složitý proces. Peníze by zůstaly v rámci jedné prioritní osy (osa 4 v OPPIK) a Evropská komise by tak přesun měla akceptovat. Podle informací Lupy už čeští zástupci takovou možnost v Bruselu projednávali a MPO potvrzuje, že na komisi odešel návrh změny operačního programu, který obsahuje realokaci peněz. Evropská komise musí operaci schválit a finální přesunutá částka se může lišit.

MPO rovněž připravuje druhé kolo dotací na stavbu rychlých sítí, o kterém debatuje se soukromými subjekty. Úřad původně plánoval, že by toto kolo stihl vyhlásit ještě letos, nakonec to ale bude spíše až v prvním čtvrtletí příštího roku. Konec roku 2018 je přitom termín, kdy Česko začne o vyhrazené peníze přicházet.

Internetovým poskytovatelům se v prvním kole mimo jiné nelíbily složité a problematické podmínky a řada z nich se připojila i k jakémusi bojkotu. O dotace měly zájem některé obce. Ty by ale pro získání peněz musely složitě zakládat soukromé firmy.

Zapeklitých 14 miliard je každopádně pouze malou částí toho, co by bylo na kvalitní pokrytí České republiky broadbandem potřeba. Hospodářská komora ČR nedávno tlumočila propočty ICT sektoru, že na to bude potřeba 120 až 150 miliard, někdy se mluví i o 170 miliardách korun.