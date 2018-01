 »  Český BigClown si jde pro peníze na Indiegogo, chce navázat na úspěch Turrisu

Liberecká společnost Hardwario stojící za skládačkou BigClown podle očekávání rozjíždí crowdfundingovou kampaň na serveru Indiegogo. Vybrat chce alespoň 30 tisíc dolarů s tím, že jde o takzvaný „flexible goal“. To znamená, že pokud by se celou částku od lidí vybrat nepodařilo, neskončí kampaň neúspěchem a BigClown dostane peníze vybrané i pod základní stanovenou hranici.

BigClown je hardwarová stavebnice, která obsahuje řadu modulů. Ty je možné různě kombinovat a vytvářet například různé senzory pro internet věcí a další výtvory. Koncepce je postavena na open source a bezdrátové komunikaci. Projekt nejdříve vznikl ve spolupráci s firmou Jablotron, která se ale nakonec rozhodla jít cestou užší specializace a spoluzakladatelé tak podíl odkoupili.

BigClown se prozatím vyrábí v sérii nižších stovek kusů a 99 % prodejů míří do České republiky a na Slovensko. Společnost chce peníze z Indiegogo použít pro expanzi do zahraničí a dostat se na tisícové série. To jí má pomoci navýšit marže.

Podpořit český projekt ve světě

Hardwario chce v některých ohledech následovat kroky českého routeru Turris Omnia, který na Indiegogo vybral celkem přes 1,2 milionu dolarů. „V případě Turrisu Omnia Češi podpořili český produkt, aby uspěl v zahraničí. My bychom chtěli docílit toho samého,“ říká pro Lupu výkonný ředitel Hardwaria Alan Fabik.

„Podpora českých makerů bude pro úspěch kampaně zásadní,“ myslí si Fabik. „Jsme skálopevně přesvědčeni, že BigClown má reálnou šanci stát se populární platformou ve světě DIY (do it yourself, udělej si sám – poznámka redakce) elektroniky.“

Česká hardwarová stavebnice se nejdříve začala prosazovat u domácích „bastlířů“, dnes ale většina dodávek putuje do profesionálního sektoru. Šlo o postupný vývoj: fanoušci platformy začali stavebnici BigClown nosit do práce a realizovat tam na ní různé projekty.

BigClown v rámci kampaně nabízí několik balíčků skládačky v cenách od 69 dolarů (USB dongle, základní kit a klaunský nos) až 689 dolarů (CO2 senzor, detektor pohybu, environmentální senzor, tlačítko, LCD termostat, záplavový detektor, SIGFOX modul, USB dongle, 4000 kreditů na Ubidots, kredit na Blynk Energy v hodnotě 19 dolarů, klaunský kufřík a nos). Podpořit lze i nákupem trička za 29 dolarů. Dodávky jsou naplánovány na srpen letošního roku.

Na crowdfundingu se v minulosti podařilo uspět několika českým projektům. Vedle zmiňovaného Turrisu je to třeba „chytrý válec“ Angee. Ten na Kickstarteru vybral přes 531 tisíc dolarů. Představen byl na letošním velvetrhu CES v Las Vegas.

Podívejte se – Hardwario a BigClown a jejich hardware: