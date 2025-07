Český čipový šampion s miliardami z dotací a grantů je na prodej. Teď se ukáže, zda strategie EU funguje

Brněnská společnost Codasip je na prodej, rozjela jednání s možnými kupci. Codasip je jednou z nadějí Evropy vytvořit silného čipového dodavatele, díky němuž nebude kontinent tolik závislý na jiných mocnostech, zejména USA. To, kdo nakonec firmu převezme, ukáže, jak funkční jsou snahy Evropské unie podporovat tento typ strategických investic.

Codasip se zabývá návrhem procesorových jader, tedy centrálních výpočetních jednotek (CPU). Nekonkuruje AMD nebo Intelu v dodávkách procesorů do osobních počítačů, ale zaměřuje se spíše na menší zařízení nebo průmysl. Jde o méně výkonné a energeticky úsporné procesory. Mezi zákazníky patří třeba Dahua, velký výrobce bezpečnostních kamer, nebo Mobileye, sekce autonomních vozů Intelu. Dále jde o značky jako Rambus, Lattice Semiconductor a další. Codasip nabízí několik jader dle požadavků na užití.

Druhým produktem brněnského podniku je software Codasip Studio. Díky němu si lze procesorová jádra upravovat pro své specifické účely. Codasip k tomu nabízí i vlastní jazyk CodAL.

Jádra Codasipu jsou postavena na technologii RISC-V. Jde o otevřenou instrukční sadu (ISA), na jejichž základech procesory fungují. RISC-V jako takový je volně k užití, podobně jako open source. Produkty, které nad tím vznikají, jako právě jádra od Codasipu, už nutně zdarma být nemusí. Samotný základ je ale otevřený, což umožňuje inovace. RISC-V se stal oblíbeným třeba v Číně, protože nepodléhá americkým sankcím (byť RISC-V v USA vznikl). Obecně je RISC-V konkurencí pro všudypřítomný a původem britský ARM, ovšem bez licenčního a geopolitického zatížení.





Nástroj technologické suverenity

Codasip se stal jedním z hlavních hráčů kolem RISC-V. Největšími konkurenty jsou americké firmy SiFive a Ventana Micro Systems, byť ne ve všem lze nabídku porovnávat. Codasip je zřejmě z pohledu finančních výsledků největší. Roční tržby v Brně dosahují skoro na 90 milionů dolarů (necelé dvě miliardy korun), zatímco u SiFive je to asi 60 milionů a u Ventany pod 40 milionů dolarů. Jde o odhady.

Codasip je občas označovaný jako evropský šampion. Už minulá Evropská komise začala hlásat, že starý kontinent potřebuje technologickou suverenitu, a ta aktuální v tom pokračuje. Až povážlivě moc věcí odebíráme hlavně z USA a vytváříme si silnou závislost. Komise proto rozjela řadu aktivit s cílem posílit evropskou technologickou produkci. Do toho zapadla i finanční podpora Codasipu.

Brněnská firma v průběhu času posbírala poměrně velké objemy z grantů a dalších forem veřejného financování. Nyní by měla mít k dispozici 119 milionů eur, skoro tři miliardy korun. Přislíbených má dalších 210 milionů eur a ve hře je i dalších 51 milionů eur. To by ve výsledku dělalo asi 380 milionů eur, více než devět miliard korun.





Z pohledu Evropy jde o strategickou podporu. Určitě se okamžitě objeví hlasy, že jde o další evropský socialismus a přerozdělování, ale je nutné upozornit, že také Spojené státy nebo Čína do klíčových oborů a firem ve velkém lijí státní prostředky, včetně podniků Elona Muska. V polovodičích a čipech se státy předhánějí ve velkém a ani náhodou nejde o něco jako volný trh v čirém smyslu slova.

Evropský procesor

Zmiňme dva příklady podpory Codasipu. Zaprvé, Evropská komise před několika měsíci pověřila Codasip vedením vývoje jedné části evropského procesoru na bázi RISC-V pro superpočítače (dnes morfují i do AI gigatováren). Je zde naděje, že Evropa bude mít něco jiného než AMD, Intel a Nvidii z USA. Podobný pokus se děje i s ARMem, francouzská firma SiPearl má snad brzy vydat první čip.

A zadruhé, Codasip uspěl ve velké mezinárodní konkurenci a dostal podporu v rámci programu IPCEI. Jde o takzvané “významné projekty společného evropského zájmu v oblasti mikroelektroniky a komunikačních technologií”, kdy se poskytuje plná výše veřejné podpory. Codasip má vyvinout nové architektury procesorů typu RISC-V pro náročné aplikace jako umělá inteligence, strojové učení, kybernetická bezpečnost či počítačové vidění. Spolupracovat se má s firmami Bosch, Infineon, Nokia, Ericsson, ZF, NXP a dalšími. Dále lze zmínit evropské projekty TRISTAN či NEUROKIT2E.

Zajímavé aktivity Codasipu lze vidět i v komerční sféře. Firma třeba s britským startupem RED Semiconductor chce vytvořit evropský akcelerátor pro AI postavený na RISC-V. Češi také jako první na světě do procesorů integrovali technologii CHERI vytvořenou v Cambridge pro zlepšení bezpečnosti.

Codasip zároveň nečerpá finance jen z veřejných grantů, má je i od běžných rizikových investorů typu Western Digital (WD), Matterwave Ventures, Ventech, Octopus Ventures, Indaco, b2venture, Bek, SquareOne nebo Credo Ventures.

Funguje to?

Chystaný prodej Codasipu ukáže, zda skutečně vznikne evropský hráč splňující požadavky na technologickou suverenitu, nebo firmu převezme například nějaký gigant z USA. Jelikož je podle Codasipu možné podnik prodat i s již čerpanými a přislíbenými veřejnými finančními zdroji, jiná mocnost může těžit z toho, že Evropa ze značné části zaplatila rozvoj strategické firmy. RISC-V zatím není obří jako ARM či x86, ale ekosystém roste a sektor pomalu bobtná.

Codasip dnes zaměstnává asi 250 lidí, drtivou většinu ve výzkumu a vývoji. Jde i o odborníky z ARMu, Applu a dalších firem. Je to další ze střípků, jak takto klíčové talenty udržet na kontinentu a poskytnout jim podobnou úroveň technologií, na nichž mohou pracovat, jako třeba v Silicon Valley nebo na Tchaj-wanu.

Pokud by nastal prodej mimo Evropu, jistě by to zvedlo debatu o tom, zda strategie Evropské unie v podpoře strategických oborů funguje a zda vlastně v takových grantových a dalších projektech pokračovat. Co když nový majitel dejme tomu z USA postupně začne stahovat výzkum a vývoj někam jinam, tedy mimo Brno, Mnichov, Řecko, Francii nebo Velkou Británii, kde Codasip má inženýrské týmy? Co když firmu spolkne někdo jako Intel a její technologii pohřbí? (Klidně neúmyslně, jak to Intel a velké korporáty umí.)

Bude zajímavé sledovat, jak se k možné transakci postaví jednotlivé státy a samotná Evropská komise. Nástroje typu prověřování zahraničních investic by zde byly.

Těžká situace

Pak je zde možnost, že Codasip kupce nenajde. Navrhovat procesorová jádra je těžká a nákladná práce a díky tomu, že RISC-V je otevřenou technologií, není nutné pro konkurence začínat na zelené louce.

Codasip už narazil na těžkosti. Třeba americký Synopsys, který společně s Cadence a Siemensem patří mezi hlavní dodavatele softwaru pro návrh čipů (EDA), loni začal předpřipravená jádra RISC-V nabízet ve své aplikaci jako jednu z řady funkcí. SiFive v minulosti propouštěl, Intel se aktivit v RISC-V zbavil, stejně jako Imagination Technologies (kde dříve jako šéf působil současný výkonný ředitel Codasipu).

Představenstvo Codasipu uvedlo, že by věc chtělo dotáhnout do tří měsíců. Je rovněž otevřeno možného prodeji po částech. To může naznačovat, že situace opravdu není lehká a prodej může být jedinou udržitelnou možností.