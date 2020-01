 »  Český fotbalista koupil vilu a bude v ní trénovat a ubytovávat profesionální hráče her

„Gaming house chceme zaplnit letos. Určitě nás zajímají hry Counter-Strike, League of Legends a Fortnite,“ plánuje Faul. Všichni tito jednotlivci dostanou pracovní smlouvy (vždy na rok s možností prodloužení).

Sampi se v současné době soustředí na dvě videohry, a to o sportovní tituly NHL a FIFA od EA Sports. Virtuální fotbal za český tým hrají dva zahraniční hráči, hokej pak talent z Finska. Ten smlouvu přiletěl podepsat koncem loňského roku. Družstvo donedávna reprezentoval i Martin Krompolc (Kappa), který ve hře Trackmania vyhrál mistrovství světa a přestoupil do stáje Sauber F1. Jeho kolega a světová dvojka Marek Pacher (tween) byl zase prodán do týmu Pittsburgh Knights, který sponzoruje hokejista Evgeni Malkin z Penguins.

Vilu si pořídil český fotbalový reprezentant a hráč italského klubu UC Sampdoria Janov Jakub Jankto. Do budovy vložil zhruba třicet milionů korun a akce navazuje na krok ze začátku září roku 2018, kdy oficiálně odstartoval jím financovaný progamingový tým Sampi . Jankto z něj chce udělat jeden z nejlepších v Evropě.

Tým nějakou dobu fungoval a vyhrával, nakonec ale celá tato akce pod taktovou tehdejší organizace ProGamers skončila. Důvodů bylo více – vedle rané nevyzrálosti e-sportového světa to byla i morálka mladých hráčů, kteří si užívali života.

Podnikatel Daniel Mikšovský počátkem milénia zkusil něco, co před ním plnohodnotně nikdo. Zformoval profesionální e-sportové družstvo AMD Cyber Team, kterému vedle smluv, výplat, sponzorovaných účastí na zahraničních turnajích a tréninkových offline prostor nabídl také hrazené bydlení v klubovém bytě v Praze.

Ty přitom nemusí být nízké. „Například Eki (Erik Tammenpaa), který za nás hraje NHL, si v roce 2018 na turnajích vydělal 1,8 milionu korun. Když takových hráčů máte deset, už to z podílu něco hodí. Klíčové je ovšem dostávat se na velké zahraniční turnaje (západní Evropa a USA) s dobrými odměnami,“ popisuje Faul.

Smlouvy e-sportovců jsou hodně podobné těm z klasického sportu. Sampi například po hráčích vyžaduje zdravé stravování (to mimo jiné zajišťuje zmíněný kuchař), dobrou fyzickou kondici (trenér a tělocvična), což vede i k lepším virtuálním výsledkům, nebo reprezentativní vystupování. V domě rovněž není povolený alkohol či kouření.

E-sportový scout na plný úvazek

„Zavřít“ deset mladých mužů do jedné budovy a zde trénovat zcela jistě může mít určité efekty na psychiku. Tým i z tohoto důvodu hodlá nabízet na vyžádání služby sportovního psychologa a hráči mají ve smlouvách zakotvený určitý počet hrazených letenek ročně do svých domovských zemí.

První český gaming house bude mít po dokončení zvenčí na stěně velkou plachtu s logem týmu. Sampi lokalitu mimo Prahu vybrali záměrně. Z Tuchoměřic se lze velice rychle dostat na letiště a létat tak na zahraniční turnaje. „Hráčům určité odtržení od centra nevadí. Pro řadu z nich je účast v gaming house sen. Chtějí se soustředit a dům jim navíc zajistí prostor pro zlepšování se. Z vlastního domu to tak rychle nejde,“ uvádí hlavní manažer.

S náborem dalších mladých videoherních talentů bude pomáhat profesionální e-sportový scout. Tím je Karel Schneider, který se k této profesi dostal přes vlastní hraní a zájem o celý obor. Nyní aktivně sleduje turnaje, sociální sítě a podobně a dává tipy, koho nabrat.

Otázkou jsou ekonomické propočty, které za celým projektem na malém českém trhu stojí. V podstatě jediným alespoň částečně profesionálním týmem u nás je eSuba, ve zdejších turnajích se ale takové peníze netočí. Sampi do svého účetnictví nahlédnout nedává. Sbírá první procenta z výher na turnajích a další částky dávají sponzoři. „Klub ještě není soběstačný, investor dává další peníze. To ale do roka chceme změnit,“ komentuje situaci Faul.

Sparta, Křetínský a další

Zájem na zdejší scéně už nicméně sem tam vidět je. Fotbalová AC Sparta Praha si například založila e-sportovou sekci, její majitel Daniel Křetínský a Patrik Tkáč koupili poloviční podíl v agentuře Grunex a Prima zase získala podíl v PLAYzone. Petr Andrýsek ze Socialsharks pak investuje do vývoje pilulek pro progamery nazvaných Madmonq.

Sám Jakub Jankto dříve vedle běžného fotbalu sám poloprofesionálně hrál FIFA. V e-sportech a kultuře kolem (streamy a podobně) vidí značný potenciál.

„Podívejme se na průměrný zápas české ligy Příbram versus Budějovice. Nechci nikoho urážet nebo něco takového, to v žádném případě. Je to jen příklad. Kolik lidí přijde na zápas? Pět stovek? Tisíc? Fakt nevím. Má to nějaké východisko? Jak dostaneme lidi na stadion? Mladší generaci? Těžko. Tu zajímá úplně něco jiného, e-sport. Já bych si taky přál, aby byly plné stadiony, aby český fotbal byl něco víc než jen průměrnou ligou. V dnešní době je velice těžké dostat děti na nějaký sport, kterému se budou aktivně věnovat s vidinou nějakého snu, jednoho dne chci být jako Nedvěd, Rosický a podobně,“ rozvedl Jankto nedávno pro Sport.cz své smýšlení.

Vilu, do které investoval 30 milionů korun, zároveň do budoucna nemusí vázat pouze s úspěchem či neúspěchem jeho e-sportového týmu. Dle jeho slov budova slouží jako investice sama o sobě a případně může být zhodnocena či využívána úplně jinak.

E-sportový trend ale s největší pravděpodobností bude pokračovat. Velké sportovní týmy v Evropě (zejména fotbal) i Spojených státech (NBA a NHL) už své virtuální sekce mají či se chystají je rozjet. Viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd nedávno jednu takovou spustil. Jezdí se i ve virtuální Formuli 1, kde nastupují přímo týmy z F1 a do týmu Haas byli v minulosti draftováni i dva Češi.

Celý ekosystém zároveň začíná generovat prostředí i pro vysloužilé hráče. Věk, kdy mohou dosahovat nejlepších výsledků, je v průměru mezi 18 a 24 lety. Pak už klesají reflexy, motivace a podobně. „Tito lidé pak odchází do managementu družstev, pořádají akce či se stávají moderátory,“ vysvětluje Faul.