 »  Český Grip Digital postavil byznys na portování videoher. Doporučují ho Microsoft i Sony

Když Microsoft na své tradiční velkolepé prezentaci na veletrhu E3 v Los Angeles představoval novinky pro herní konzoli Xbox One, věnoval se také titulu The Solus Project. Zmínka na takto prestižní akci v Česku nevyvolala žádné zásadní ohlasy. Obecně se má za to, že za hrou stojí pouze finské studio, kód ovšem vznikal v Praze a připravoval se tu i marketing titulu.

V České republice funguje dost týmů, kterým se daří i na světové poměry dělat poměrně úspěšné videohry. A obecně se o nich také ví. Pražská společnost Grip Digital je v tomto ohledu tak trochu upozaděná, přitom se ale dostává k mnoha zajímavým věcem, včetně zmiňovaného Solusu.

„Děláme spíše byznys kolem her, ne vždy hry jako takové,“ vysvětluje pro Lupu jeden ze dvou spoluzakladatelů a šéfu Grip Digital Jan Cabuk. „Řadu věcí, na kterých děláme, nemůžeme veřejně prezentovat. Typicky se zaměřujeme na migrace titulů na různé platformy. Nejčastěji z PC na konzole Xbox, PlayStation a Nintendo.“

Z redbossu a Disney

Grip odstartoval před osmi lety jako malá firma. Dnes má v českém týmu 24 lidí se zkušenostmi z větších studií jako Bohemia Interactive, Keen Software House a podobně, stěhuje se do nových kanceláří na Andělu a z fleku může obsadit dvacet dalších pozic – kdyby to na dnešním trhu práce bylo tak lehké. Další lidi z týmu jsou třeba v Německu a Bostonu.



Autor: Grip Digital Jan Cabuk, Grip Digital

Zakladatel Gripu Jan Cabuk od začátku působil v pražské pobočce studia Disney, které zde svého času vyvíjelo mobilní hry pro své velké značky. Druhý spoluzakladatel Gripu Jakub Mikyska v roce 2005 začínal ve firmě redboss, kde tehdy pod vedením Jana Řežába vznikaly zejména mobilní hry v Javě.

Grip vstoupil do byznysu v době, kdy pomalu končila éra úspěšné „kapesní“ herní konzole PlayStation Portable (PSP), na kterou se studio zaměřilo. Sony otevřelo platformu PSP Minis, která umožnila vstup na konzoli i menším nezávislým vývojářům.

Tam se tento kolos začal učit, jak s takovým druhem firem spolupracovat. Dnes podobné programy fungují i v případě Microsoftu i Nintenda a majitelé platforem obecně o „indie“ projekty mají zájem. Zejména Microsoft, kterému v poslední době pro jeho Xbox chybí velké exkluzivní tituly. Z pohledu vývojářů zase „všichni chtějí na Switch“, protože se z nové konzole Nintenda vyklubal slušný hit.

Microsoft a Sony

Česká firma přicházela na trh v době, kdy se začal rozjíždět iPhone a jeho App Store. Sázka na konzole každopádně vyšla. Grip si od té doby vybudoval poměrně silné jméno a tvoří takovou spojnici mezi majiteli herních platforem a vývojáři.



Autor: Grip Digital Grip Digital

„Když si nějací vývojáři neví rady, jak jejich titul portovat na konzole, řeší technické otázky a podobně, Sony a Microsoft nás přímo doporučují,“ popisuje Cabuk. „Jsme pro ně záruka technické kvality a vývojáře a vydavatele za námi posílají.“

I když (nejenom) herní enginy typu Unity s oblibou říkají, že vyvinutý titul lze jednoduše portovat na různé platformy, v praxi to tak úplně není a odlaďování zabere hromadu času. Jsou zde také specifika s uživatelským rozhraním a ovládáním (často se portují tituly, které na konzole nebyly stavěny) a podobně.

Grip umí portovat věci běžící na tradičních enginech, jako jsou Unity či Unreal Engine, zaměřuje se ale také na práci s enginy, které si tvůrci dané hry píší sami. Zvládá celý proces včetně vydání a technického průzkumu.

Humble Bundle, Koch Media a Team17

Grip vedle spojenectví s Microsoftem rozjel také exkluzivní spolupráci se stále oblíbenějším obchodem Humble Bundle (nově koupený IGN). Ten nejdříve začal nabízet balíčky zlevněných her, nyní už je ale i samostatným vydavatelem. Hry, které chce Humble od různých vývojářů vydat, nabízí Gripu a ten je pak technicky odladěné dodá na klíč.



Autor: Grip Digital Grip Digital

Česká firma podobně více rozjíždí spolupráci s Team17, který je pamětníkům znám především díky sérii her Worms. Team17 se dnes zaměřuje především na vydávání nezávislých titulů (Yooka-Laylee, The Escapists, Aven Colony a další) a v předchozích dvou letech se s Grip Digital často potkával v soubojích o zakázky.

Druhou činností, kterou se Grip vedle portování a technických úprav her zabývá, je totiž rovněž vydávání některých nezávislých titulů, s čímž podnik začal v roce 2014. Pražské studio vydalo několik titulů na různé platformy a vývojářům pomáhá jak s dokončením, tak samotným vydáním na digitálních platformách nebo financováním a marketingem. Některé tituly se dají vydat i fyzicky, to ale není zajímavé finančně, jako spíše z pohledu propagace a značky.

V celkových příjmech Gripu nicméně tato oblast tvoří menší část a firma by bez problémů mohla fungovat i bez této činnosti. Také do budoucna vidí jako zajímavější zakázkovou část a i díky tomu navazuje užší spolupráci s Team17. Tomu odpovídá i složení týmu, jeho většinu tvoří vývojáři.

Směrem k AAA

Grip zároveň nemá nikoho, kdo by se přímo zaměřoval na business development a musel aktivně obcházet případné klienty. Sony, Microsoft, Team17, Humble Bundle i třeba Koch Media s prací přicházejí sami. Vývojářům, kterým pomáhají s vydáváním her, pražskou firmu doporučují. A od velkých hráčů rovněž mohou proudit peníze. Microsoft například vývojářům často dává finanční prostředky na port jejich her na Xbox, z čehož pak studia platí i Grip.

Tituly, na kterých se Grip podílel jako vydavatel, je možné vidět na oficiálním webu. Patří mezi ně i zmiňovaný The Solus Project. Ovšem projekty, které česká firma různě převádí, veřejné nejsou. Zmínit lze třeba úspěšný Darkest Dungeon. Aktuálně se také pracuje na multiplatformním akčním titulu Mothergunship. Jeho dosavadní rozpočet byl milion dolarů a další finance přijdou s asijskými investory.

„Na dosavadní práci bychom chtěli navázat, že se dostane k pracím na velkých AAA titulech,“ plánuje Cabuk. Spolu s tím se počítá s růstem. Grip Digital po celou dobu od založení funguje bez externího investora. V posledním roce vygeneroval tržby třicet milionů korun a letos se plánuje dostat na padesát.