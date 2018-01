 »  Český internet roste a řeší přílepek zákona o léčivech i plány EU na regulaci fake news

V prosinci 2017 na českém internetu bylo 7 580 717 uživatelů, z toho 4 312 661 na mobilech/tabletech a 6 803 600 na počítačích – exkluzivně mobilních bylo zhruba 770 tisíc. Celkem 6,6 milionu přitom přišlo z PC v domácnosti a 1,8 milionu z PC v práci. Vyplývá to z informací, které zveřejnilo Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Pokud vás případně zaujalo poměrně malé množství RU „z práce“, tak je to částečně způsobeno například i tím, že tam není možné zjišťovat mobilní uživatele, ale také je podstatně složitější tato čísla zjistit.

Dlouhodobě česká internetová populace ještě stále roste (rekordní byl nicméně říjen 2017), ale část růstu můžeme přičítat i tomu, že se už řadu měsíců do populace započítávají mobilní uživatelé.

Co se sociodemografie týče, na českém internetu je 51 % mužů a 49 % žen (opačně než v reálné populaci). Převažují mladší uživatelé, pokud si je srovnáte s kategorií 55+, dojdete k poměru 22 % vs. 35 %. To můžete být zajímavé například v souvislosti s tím, jakou skupinu lidí vlastně můžete před volbami ovlivnit přes internet.

Nejvíce uživatelů nadále přitahuje Seznam.cz (7 560 000 reálných uživatelů, RU). Tato anomálie, kdy Seznam (napříč všemi svými službami) dokáže zasáhnout prakticky celou populaci, funguje už řadu let. Tradičně k tomu patří 4,1 miliardy zobrazených stránek.

Zajímavé je více se podívat na to, kde se tak obrovské počty stránek u Seznamu reálně objevují: podle výsledků NetMonitoru je 74 % na Seznam.cz a na druhém místě 6 % na Novinky.cz. Za Seznamem najdete mediální skupinu MAFRA s 863 miliony PV. Závratné číslo počtu stránek na Seznam.cz ale nemá nic společného s vyhledáváním, do „Seznam.cz“ se započítává také e-mail a ten tvoří drtivou většinu zhlédnutých stránek.

Samotný www.seznam.cz navštívilo 6 120 000 reálných uživatelů, iDnes.cz a Novinky.cz přes 4 miliony. Opět tedy vlastně nic nového.

Ve videu vede Stream.cz (patřící Seznamu) s 2 790 000 RU, Blesk s 1 937 000 je druhý. Podle počtu přehraných videí je ale na prvním místě Prima.cz s 32 800 000 přehrání, na druhém místě Nova.cz s 27,2 miliony a Stream je s 25,7 miliony třetí.

Internetová reklama v prosinci 2017

Prosinec, pokud byste to snad očekávali, nebyl nejsilnějším měsícem v internetové reklamě – tím byl listopad se skoro 770 miliony korun (v ceníkových cenách, nezapomínejme). Samotný prosinec 2017 byl ale nižší i ve srovnání s loňským koncem roku: meziročně o 15 %. V datech nicméně chybí informace od Impression média – ty se po přechodu na nový systém objeví až v lednu 2018.

Podle Admonitoringu může mít na pokles čísel větší vliv nástup RTB reklamy, která v těchto klasických datech není – na jejím zahrnutí se každopádně pracuje.

Nepřekvapí, že nejvíce reklamy se v prosinci 2017 protočilo na Seznamu (251 milionů Kč), druhá skončila MAFRA se 156 miliony, třetí CNC s 81 miliony. Nezapojená média (která mimochodem také mohla ovlivnit pokles, protože výkon klesá kvůli většímu vlivu menších kampaní) zaznamenala pouze 12,4 milionu.

Ve videoreklamě byl prosinec také slabší a aktuálně se pohybuje okolo 11 % z celkového objemu reklamy – zde se nejvíce reklamy točí u FTV Prima (22 milionů), následuje Seznam (18 milionů) a třetí Nova (16 milionů).

SPIR řeší léčiva i GDPR

Celoroční inzertní výkony (devátý ročník zjišťování) budou k dispozici zhruba na konci února, evropská a světová čísla (od IAB například) bývají ještě později. SPIR testuje zahrnutí programatické reklamy do inzertních výkonů a během prvního čtvrtletí by se mohla objevit první základní data. Až česká čísla budou, hledejte je klasicky na www.inzertnivykony.cz.

SPIR aktuálně řeší různorodé zapeklité zákony – například přílepek do Zákona o léčivech, kde se objevila absurdita v podobě zodpovědnosti provozovatele serveru/webu, kde se reklama na léčiva objevuje. Ve Sněmovně se projednává aktualizace zákona, která by tento přílepek měla zrušit – tj. vrátit zodpovědnost zpět tam, kam patří, k zadavateli.

V květnu se blíží GDPR a za ní už číhá nařízení ePrivacy, které bude mít určitým způsobem ještě větší dopady. Podstatnou změnou je, že k užití osobních údajů uživatele potřebují provozovatelé média souhlas, bez výjimek či něčeho „automatického“. V praxi by to znamenalo cosi jako tsunami žádostí o souhlas na každém webu, na který vstoupíte. Jak to celé dopadne, zatím není jasné, ePrivacy zatím nemá ani termín schválení, natož vstupu v platnost.

GDPR/ePrivacy asi už neovlivníte, ale můžete se zkusit zapojit do veřejných konzultací, které Evropská unie pořádá na téma fake news. Můžete tak pomoci s tím, aby se EU nevrhla do další nesmyslné regulační aktivity. Termín je do 23. února 2018.

PS: Internet Advertising Conference (IAC) 2018 se bude konat 5. dubna (akci produkuje Internet Info, vydavatel Lupy – poznámka redakce). Lze předpokládat, že tam jedním ze zásadních témat bude výše zmíněné GDPR.