Český Productboard získal další 1,5 miliardy Kč a sahá po statutu dolarového jednorožce

Český softwarový startup Productboard pokračuje ve svém každoročním nabírání velkého kapitálu. V roce 2018 firma získala osm milionů dolarů, o rok později to bylo 10 milionů dolarů, loni přidala dalších 45 milionů dolarů a nyní hlásí čerstvých 72 milionů dolarů, tedy asi 1,5 miliardy korun. Productboard už si celkově přišel na 136,7 milionu dolarů, téměř tři miliardy korun.

Do společnosti průběžně vedle českého Credo Ventures naskočily slavné fondy Index Ventures, Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners a Sequoia Capital. Ty se připojily i v aktuálním kole s tím, že přibyl Tiger Global Management, který transakci series C vedl.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Hubert Palán už dříve pro Lupu uvedl, že chce z Productboardu udělat jednorožce, tedy firmu s hodnotou jedné miliardy dolarů a více. Po loňské investici se hodnota odhadovala na asi 350 milionů dolarů. S novou investicí se firma miliardové metě blíží.

“Jednorožcem ještě nejsme, ale už jsme urazili podstatnou část cesty. Dopředu nás ovšem tento status nežene, na prvním místě máme stále vizi pomoci firmám stavět lepší digitální produkty. Valuaci ani tržby nezveřejňujeme, ale obě tato čísla od minulého investičního kola rapidně vyrostly,” uvádí pro Lupu druhý spoluzakladatel a technický šéf Productboard Daniel Hejl.

Hejl také uvádí, že se firma dostala do bodu, kdy další peníze nutně nepotřebovala. “Ale jednoduše se naskytly příležitosti, které se neodmítají a které nám pomohou ještě zrychlit. Máme ambiciózní cíle, do konce roku chceme rozšířit tým minimálně o dalších sto lidí,” uvádí Hejl.

Další trefa v regionu

“Za posledních dvanáct měsíců se tým Productboardu zdvojnásobil. V Praze, San Franciscu a Vancouveru pro firmu pracuje 230 lidí,” uvádí startup k plánů, v nichž nový kapitál pomůže. Firma má také nové kanceláře na Palmovce.

“Jenom do konce letošního roku chce nabrat další stovku kolegů, a to jak z řad vývojářů a produktových manažerů, tak do obchodu, marketingu a takzvaného customer success oddělení starajícího se o to, aby zákazníci využívali software firmy co nejlépe a nejefektivněji. S personálním růstem společnost počítá v San Franciscu, ale i ve Vancouveru a Praze. Brzy chce také otevřít kanceláře v irském Dublinu.”

Productboard má mezi více než čtyřmi tisíci zákazníky Microsoft, Disney, JCDecaux, Zendesk, Avast, Unity, Zoom, Delivery Hero, ServiceMax nebo UiPath.

UiPath je rumunská SaaS firma s prvotním českým kapitálem od Credo Ventures. Tento týden vstoupila na newyorskou burzu a dosáhla na hodnotu 29 miliard dolarů. “Pro mnoho lidí a střední Evropu jde o monumentální den,” komentoval úpis akcií Ondřej Bartoš z Creda. Je možné, že se díky Productboardu v regionu a portfoliu tohoto fondu objeví další globálně úspěšný SaaS jednorožec.

Český startup vyvíjí cloudový SaaS software, díky kterému je možné spravovat vývoj digitálních produktů, nástroj využívají například produktoví manažeři. Je po něm poptávka související s tím, jak se čím dál více produktů digitalizuje.

“Objevuje se poptávka po nástrojích, které s touto digitalizací pomohou. Daří se nám prodávat agresivněji, než jsme si původně mysleli. Jsme v situaci, kde byl CRM software ještě před tím, než se z něj stal CRM,” uvedl Palán pro Lupu.