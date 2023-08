Český výrobce 3D per v insolvenci, čipová válka s Čínou se obrací proti západu, velké akce šéfů AVG

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Český výrobce 3D per, digitronových hodin a elektronických stavebnic Boffin Magnetic je v insolvenci. Firmu 3Dsimo do ní poslali zaměstnanci, kterým dluží na mzdách. 3Dsimo kvůli válce nemohla odebírat digitronky, které nakupovala v Rusku. Měla i problémy s výrobou a nákupem nekvalitních strojů z Číny. Investor, který vlastní ConQuest (mimo jiné distributor Nintenda), nechtěl poskytnout nové prostředky.

Fond bývalých šéfů a investorů brněnského AVG pokračuje v obřích investicích. Evolution Equity Partners s dalšími velkými jmény vložil miliardy do dvou startupů zaměřených na umělou inteligenci. Jedním z partnerů fondu je Karel Obluk, bývalý CTO a CEO v AVG. Zakladatelé a další členové vedení rovněž pochází z AVG.

AirBank se chystá přijít s novým způsobem plateb, které se vyhnou poplatkům pro zprostředkovatele karet a terminálů. Banka prozatím není konkrétní, půjde o nějakou formu okamžitých plateb. Je možné, že na bázi QR kódu – podobně, jako je tomu v Číně u WeChat Pay a Alipay.

USA a Evropa vyjadřují stále větší obavy z toho, jak Čína posiluje ve výrobě starších a jednodušších čipů. Jde o takzvané legacy procesy, typicky od 28nm výše. Ty Čína zvládá vyrábět i přes řadu amerických sankcí a strategicky do této schopnosti investuje. To vytváří novou silnou konkurenci pro firmy z Evropy a USA. Zejména Evropa by měla mít obavy, protože právě ve starších výrobních procesech má firmy a kapacity, mimo jiné kvůli automobilkám a průmyslu. Čína v legacy čipech posiluje i z důvodu amerických sankcí. Opět je tedy namístě otázka, zda sankce fungují a zda se čipová válka neobrátí proti západu. To, že by Čína mohla tento obor ovládnout, je vzhledem k historickému vývoji jejího technologického sektoru reálné.

A je zde další zpráva, která tuto tezi může podpořit: Čína by údajně ještě letos měla přijít s vlastním litografickým strojem na výrobu 28nm čipů. Před něčím takovým už několikrát varoval šéf ASML – pokud Číně zakážeme dovážet západní stroje, postupem času si vyvine vlastní, my přijdeme o trh (a vlastní firmy si kapitálově oslabíme) a zároveň nám vznikne konkurence s nízkými cenami a velkou podporou vlastní vlády.

Bloomberg k tomu dodává, že Čína staví více čipových továren než ostatní země. A to sankcím navzdory.

Americké polovodičové firmy sankce vůči Číně nechtějí. Aktuálně lobbují v Bílém domě proti jejich zpřísňování a dělají řadu dalších kroků. Mimo jiné sankce obchází tím, že dělají pro Čínu specifické modely čipů. Intel také otevírá nové inovační čipové centrum v Nanshanu.

Čína se také po sankcích snaží vyvinout ekosystém kolem svých operačních systémů. Vláda ze Shenzhenu nyní hlásí zvýšenou podporu pro Huawei a jeho systémy HarmonyOS (náhrada Androidu) a EulerOS (servery). Program zahrnuje motivování vývojářů a firem zabývat se těmito OS. HarmonyOS a EulerOS se zároveň mají dostávat do státních institucí a podniků. EulerOS už má údajně 430 milionů instalací v řadě zemí. HarmonyOS má v Číně podíl osm procent, v roce 2021 byl na procentu. Čína chce systémy prosazovat i v rámci projektu Belt and Road Initiative, o jehož evropské verzi jsme psali reportáž z Maďarska a Řecka.





Meta Platforms jako open source vydává nástroj pro generování hudby a audia pomocí AI. AudioCraft je další příspěvek do rostoucího množství projektů kolem generativních AI. Zdrojáky jsou zde.

Rožnovská firma Onsemi chce za 44 miliard korun rozšířit výrobu čipů, konkrétně na bázi karbidu křemíku (SiC) vhodného do elektrických aut. FEL ČVUT zveřejnila přednášku, která se SiC pěkně věnuje:

Čtyřicet procent serverů s čipy ARM běží v Číně. Bernstein Research odhaduje, že na světě už je v produkci deset procent armových serverů, přičemž Čína má největší podíl. Tyto servery vyrábí i tamní podniky, zejména firmy Huawei, Alibaba a Phytium. Na západě je velkým uživatelem ARMu zejména AWS, které si vyvíjí vlastní čipy Graviton. ARM už prodávají i tradiční výrobci, ambice hlásí HPE.

Amazon Web Services začal nabízet procesor Intel Xeon s 96 jádry s 192 vlákny. Mělo by jít o úpravu na míru.

Evropská investiční banka schválila úvěr ve výši 315 milionů dolarů pro společnost Cellnex. Ta by díky tomu měla rozjet investice do 5G infrastruktury v Polsku, Španělsku, Portugalsku, Francii a Itálii, a to ve výši 631 milionů eur. Cellnex staví infrastrukturu pro operátory, celkově provozuje 135 tisíc sajtů. EIB také loni odklepla vůbec první půjčku na budování cloudu, získala ji OVH.

Linus Torvalds chce vypnout generátor náhodných čísel od AMD. Konkrétně jde o ten integrovaný v procesorech, kde je v fTPM chybový. Chyba RNG už byla opravena. Tvůrce linuxového kernelu generátor označuje za stupidní. Jako vždy si tedy příliš nebere servítky.

Intel se po velmi problémovém období vrátil do zisku. Marže jsou ale pořád výrazně níže než dříve. Firma prochází velkou transformací a investuje masivní sumy do modernizace a výstavby nových továren, mimo jiné v rámci projektu Foundry na zakázkovou výrobu a konkurování TSMC a Samsungu. Šéf Intelu řekl, že firma je z nejhoršího venku. Kvartální čísla má také AMD, které se drží v zisku, tržby ale stagnují.

Softwarová firma New Relic za 6,5 miliardy dolarů míří z burzy do soukromých rukou. Akci provádí fondy TPG a Francisco Partners. New Relic vyvíjí observability software.

Další slušná investice pro databázový startup. Firma Neon získala 46 milionů dolarů na vývoj open source alternativy pro AWS Aurora Progress. Neon už má celkově 104 milionů dolarů.

Čtení na Cnews.cz: Micron chystá 4GB čipy DDR5 a 3GB čipy GDDR7. Recenze disku Adata XPG Gammix S70 Blade.

Výroba české firmy 3Dsimo, která zamířila do insolvence: