 »  Český „webový Photoshop“ Photopea používají stovky tisíc lidí. Vyvíjí ho jeden člověk

Mnoho lidí, kteří potřebují čas od času pro nějaké úpravy a tvorbu jednoduché grafiky využít nějaký editor, využívá zdarma dostupné alternativy k Photoshopu. Už nějakou dobu je oblíbený zejména Pixlr, který dnes spadá pod Autodesk a běží ve webovém prohlížeči. V poslední době se ale začíná obracet pozornost také k projektu nazvaném Photopea.

Také Photopea běží v prohlížeči, ale nevyužívá žádné prvky již brzy zaříznutého Flashe. Jde o čistou kombinaci HTML, CSS a JavaScriptu a je až překvapivě schopný a výkonný. A také jde o práci jednoho člověka, který je shodou okolností Čech.

„Pokud jde o podporu formátu PSD, je Photopea hned po Photoshopu nejlepší,“ popisuje pro Lupu Ivan Kuckir, který za webovou aplikací stojí. „Grafické editory často nepodporují PSD formát v takové kvalitě. Je složitý, rozvíjí se dlouho a je třeba ho hodně studovat. Čtvrtina kódu Photopea vyžaduje znalost PSD.“

Rychlý růst počtu uživatelů

Photopea je dnes rostoucím konkurentem zmiňovaného Pixlr, ale i některých dalších editorů. Ještě zhruba před rokem měla aplikace 80 tisíc uživatelů měsíčně, teď je na 300 tisících uživatelích. Pixlr má zatím odhadem násobně více a teoreticky je tedy kam růst. „Dříve jsem se snažil skrývat, že jde o projekt jednoho člověka, aby Photopea neztratila důvěryhodnost, dnes už to nedělám,“ usmívá se Kuckir.



Autor: Jan Sedlák Photopea zvládá podporu vektorů a SVG

Ivan Kuckir se několik let zabýval vývojem her ve Flashi a JavaScriptu. Došel do fáze, kdy v JavaScriptu potřeboval načítat jednotlivé 3D modely. Asi před pěti lety proto ještě jako student Matfyzu v Praze začal psát takzvaný parser určený na PSD formát, který běžně používá zejména Photoshop. To trvalo asi dva měsíce. „Pak jsem si řekl, že bych mohl udělat i zobrazování PSD,“ popisuje dnes Kuckir.

To už bylo poněkud složitější a práce po večerech při studiu zabrala asi dva roky. Bylo potřeba se zabývat vykreslováním vrstev a podobně. V této fázi ještě vůbec nebylo jasné, že z toho všeho jednou vznikne komplexní webová aplikace. Kuckir tou dobou dostal informaci o projektu na web Hacker News, kde si aplikace všimli první uživatelé.

Začaly vycházet první články, které aplikaci popisovaly jako prohlížeč PSD souborů. „Pak už mi přišlo líto dál projekt nerozvíjet,“ vzpomíná Kuckir. Vznikla tak Photopea. Původně se měla jmenovat PhotoHammer, než ale autor stihl zaregistrovat doménu, byla zabraná. Dnes už je Photopea velice schopná alternativa Photoshopu, která postupně přidává další funkce.

Nejvíce zatím vydělá reklama

Aplikace je pro všechny zájemce zdarma. Jediným omezením je reklamní proužek, který se zobrazuje na boku, funkce lze ale využívat všechny. Ti, kdo se proužku chtějí zbavit, si mohou zaplatit předplatné ve výši pěti dolarů měsíčně. K dispozici je i výhodnějších dvanáct dolarů za čtvrt roku a tarify pro pět a dvacet uživatelů.

Kuckir začal finanční stránku věci řešit zhruba před půlrokem. Dnes je ve fázi, kdy mu tato „one-man-show“ pokryje životní potřeby, o raketový start v tomto ohledu ale prozatím nejde. Autor nechce detailně rozebírat počet předplatitelů, v kontextu 300 tisíc uživatelů měsíčně jde ale o menší číslo. Prozatím největší podíl na příjmech dělá onen reklamní proužek.

Kuckir se chce do budoucna zaměřit i na to, jak předplatné a tarify nastavit co nejlépe. „Prozatím to beru jako investici do budoucnosti,“ popisuje. Model zdarma dostupné aplikace dobře láká nové uživatele.

Uživatelé se v současné době nejvíce rekrutují z těch vrstev, které občas potřebují vyřešit nějakou grafickou práci a nechtějí a nemusí investovat do Photoshopu. Mezi platící uživatele pak často patří lidé, kteří chtějí projekt podpořit.



Autor: Jan Sedlák Photopea s kvalitní podporou PSD

V šíření povědomí pomáhá i obliba mezi různými youtubery, kteří český „webový Photoshop“ používají. Významnou roli zde ale hraje také Google. Asi polovina denních návštěv míří právě přes vyhledávač, kam lidé zadávají výrazy typu „Photoshop zdarma“. Drtivá většina uživatelů je ze zahraničí, asi osm procent pak z Česka.

Funkční plně offline

Velice zajímavá je také technická část aplikace. Jakmile se Photopea ve webovém prohlížeči načte, je možné ji používat i v offline módu. Prohlížeč si aplikaci stáhne a umožní používat. Stahuje se pouze zhruba 1 MB dat. Údaje se doručují v „zazipované“ formě, výchozí velikost je okolo 200 MB. Jsou v tom i databáze štětců, tvarů, přechodů a tak dále.

Photopea z toho důvodu nepotřebuje žádný složitý back-end. Data jsou uložena na běžném hostingu v Česku. Funkce obstarává HTML, CSS, JavaScript, na akceleraci se využívá WebGL a pouze pro systém plateb za předplatné je nasazeno PHP.



Autor: Jan Sedlák Photopea umí zobrazovat CSS, psát skripty a export do několika formátů

Photopea každopádně má určité limity. Aplikace celý PSD soubor otevře v RAM paměti. Pro 200 MB veliké PSD už je odhadem potřeba kolem 8 GB RAM. Náročnější uživatelé zde tedy prozatím úplně nepochodí. I tato vlastnost se ale do budoucna bude dát řešit. IndexedDB nabízí možnost prohlížeči otevírat data na pevném disku v sandboxu a jde tedy o kandidáta na implementaci.

Uživatelé také nepochodí, když v základu budou chtít fonty jako Arial, které jsou pod licencí. Photopea nabízí databázi tři tisíc zdarma dostupných fontů. Pokud uživatelé chtějí přidat některé další, musí si načíst TTF soubor ze svého disku.

Zapojení komunity

Jinak ale Photopea umí mnohé. Pracuje s vrstvami a jejich prolínáním, zvládá masky, skripty, drag-and-drop přetahování, podporuje již zmiňované PSD, umí export do formátů PNG, JPG, WebP, DDS a GIF. Vedle toho je zde i podpora vektorového SVG (ukázka je zde) nebo zobrazování CSS. No a pak je zde také podpora stále oblíbenějšího Sketche. Hodně uživatelů českou aplikaci využívá pro převod Sketche do PSD. Pracovat lze i s formátem XCF známým z Gimpu.

Kuckir v posledním měsíci ladil některé bugy, jinak ale pracuje na přidávání nových funkcí. Připravuje se například funkce na chytrý výběr oblastí. Photopeu lze dnes propojit s Google Drive, nabízí se i další cloudová úložiště. Obecně jsou nové funkce přidávány podle podnětů lidí.

Na některých věcech pak dělá sama komunita. Ta stojí například za překlady aplikace do už patnácti jazyků. Zájemci rovněž mají přístup k některým kódům na GitHubu. Tam se rozvíjí šest bočních projektů. Nejoblíbenější je zmenšovadlo PNG souborů nazvané UPNG. Projekt Typr.js je pak parser na fonty.

Další informace a vývoj kolem aplikace Photopea lze sledovat na blogu nebo na facebookové stránce. Podívat se také můžete na přiložené video s přednáškou Ivana Kuckira a popsáno je i API.