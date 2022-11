Český webový Photoshop zneužívají piráti. Zaplavili obchod falešnými aplikacemi Photopea

Aplikace Photopea, kterou jako webovou alternativu k Photoshopu (nyní i s podporou Stable Diffusion či cloudovým diskem) v Praze vyvíjí programátor Ivan Kuckir, se dostala do problémů s piráty. V kontextu webových služeb to znamená, že neznámí autoři začali na obchod Google Play Store nahrávat falešné mobilní aplikace tvářící se jako Photopea. Kuckir jako nezávislý vývojář narazil na problémy s tím, jak takové falešné aplikace nechat smazat a jak složité může být se u Googlu dovolat podpory.

Na Play Store se objevilo několik aplikací s názvy Photopea, kde vždy byly doplněny slova jako Edit, Free Photo Editor, Premium Photo Editor a podobně. Autoři využili značku Photopea a do falešných appek začlenili reklamu. Díky tomu mohli vydělávat peníze s tím, že na podíl si z nich přišel Google jako provozovatel platformy.

Využívání stejného vzhledu, designu nebo označení aplikace může být považováno za nekalou soutěž. „V takovém případě mohou subjekty kopírující úspěšnou aplikaci naplnit hned několik skutkových podstat nekalé soutěže, mezi jinými vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, případně klamavé označení zboží nebo služby. Podstatou nekalé soutěže je, že subjekt jedná v rozporu s dobrými mravy soutěže tak, že jinému subjektu způsobuje nebo jen může způsobit újmu,“ popsal Lupě Ondřej Zemek, vedoucí advokát kanceláře Sparring.

Kuckirovi začala chodit upozornění od fanoušků Photopea. Na oficiální e-mail pro technickou podporu zároveň od naštvaných uživatelů falešných aplikací začaly přicházet stížnosti s tím, že mobilní aplikace nefungují. Drtivá většina z nich si myslela, že jde skutečně o dílo Photopea.

Doložte ochrannou známku

Kuckir začátkem října falešné aplikace nahlásil Googlu. První reakce, jejíž překlad přikládáme pod textem, přišla asi o den později. Google Kuckirovi oznámil, že nemůže ověřit to, že je držitelem ochranné známky Photopea a že to má doložit buď podepsaným PDF dokumentem, nebo odpovědět skrze korporátní e-mailovou adresu. Případně že má v kopii přiložit vlastníka práv.





„Nejsem společnost a nevlastním ochranné známky. Jsem jednotlivec tvořící bezplatný foto editor. Vlastním pouze stránku, kterou jsem vytvořil v roce 2013,“ odepsal mimo jiné Kuckir.

Google začal odpovídat úplně stejnou zprávou, kterou poslal napoprvé, pouze v textu byly tučně zvýrazněné některé pasáže.

Po nějaké době přišla z Googlu následující odpověď: „Vaši stížnost ohledně aplikace Photopea nebudeme prošetřovat, protože jsme nenašli aktivní registraci ochranných známek vedených v České republice. Pokud chcete, abychom vaši stížnost posoudili, poskytněte nám prosím důkaz o aktivní registraci ochranné známky, jako je registrační číslo nebo naskenovaná kopie registrace.“

Lupa se následně o proces řešení podobných případů začala zajímat. Poslal jsem dotazy na lokální zastoupení Googlu s tím, jak se autoři mohou bránit a jak celý systém v Googlu funguje. Společnost sdělila, že se na to podívá. Po několika dnech začaly falešné aplikace mizet. Přesné vyjádření od Googlu ale nedorazilo.

„Aplikace s názvem Photopea zmizely. Nikdo z Googlu se mi ale neozval,“ napsal následně Kuckir na dotaz Lupy.

Arbitrární postup

Vytvoření ochranné známky by nicméně pravděpodobně mělo být něčím, na co by se i nezávislí vývojáři měli zaměřit, aby proti podobným případům byli chránění. Podle Kuckira se například domoci ochrany u Googlu zdálo být nemožné, pokud si jako autoři nemůžete dovolit vkládat peníze na ochranné známky a právníky.

„Google totiž pro posouzení zásahu do názvu nebo označení aplikace nepostupuje arbitrárně, ale potřebuje se opřít o nějakou autoritu, aby nenesl odpovědnost za své rozhodnutí. Kdo tedy tvrdí, že je zasahováno do jeho názvu nebo označení, musí prokázat, že toto označení je chráněno příslušnou ochrannou známkou,“ doplnil Marek Brada, advokátní koncipient ve Sparringu.

Kuckir po své zkušenosti nakonec o ochrannou známku v Česku a Evropské unii požádal. „Dělám to přes advokátní kancelář, takže to vyjde na zhruba padesát tisíc korun,“ uvedl.

Nekalosoutěžní jednání je zakázané a je možné se vůči němu bránit u soudu. Poškozená strana se může domáhat upuštění od nekalosoutěžního jednání (v tomto případě smazání aplikací) či případné náhrady újmy. „Vymáhání takových práv soudní cestou je však nákladné a zdlouhavé, zejména v případě, kdy je entita porušující práva vydavatele aplikace v zahraničí,“ upozornil advokát Zemek.

Univerzální odpověď, kterou Googlu zasílá ohledně pirátských aplikací:

Na základě vámi zadané přihlašovací e-mailové adresy a/nebo adresy firmy se nám nepodařilo ověřit, zda jste skutečně vlastníkem ochranné známky / jste oprávněn jednat jménem vlastníka ochranné známky. Dokud neobdržíme další informace, nebudeme vaši stížnost týkající se společnosti PHOTOPEA prošetřovat.

Přijímáme pouze stížnosti na ochranné známky podané vlastníky ochranných známek nebo jejich oprávněnými zástupci. Nemůžeme přijímat stížnosti od regionálních poboček nebo dceřiných společností bez výslovného zmocnění od vlastníka ochranné známky. Nemůžeme přijímat podmíněná oprávnění jednat jménem vlastníků ochranných známek, která obsahují datum vypršení platnosti, územní omezení nebo jiná omezení používání. Konečně nemůžeme přijímat ani licenční dohody nebo vedlejší dohody namísto výslovného zmocnění od vlastníka ochranné známky.

Pokud jste skutečně současným vlastníkem ochranné známky, odpovězte na toto vlákno z firemní e-mailové adresy. Pokud firemní e-mailovou adresu nemáte, poskytněte prosím ve formátu PDF podepsané prohlášení na hlavičkovém papíře společnosti potvrzující, že jste zaměstnancem společnosti PHOTOPEA a jste oprávněni jednat jejím jménem v záležitostech ochranných známek.

Pokud nejste vlastníkem ochranné známky, ale jste oprávněni jednat jeho jménem, odpovězte všem a s cc vlastníka ochranné známky požádejte o potvrzení, že jste „oprávněni jednat jeho jménem ve věcech ochranné známky Google“. Odpověď vlastníka ochranné známky musí být zaslána z firemní e-mailové adresy nebo ve formě podepsaného prohlášení ve formátu PDF na hlavičkovém papíře společnosti.