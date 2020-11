Čeští operátoři: Nechceme zákazy Huawei a dodavatelů 5G. Stát se vyhýbá zdůvodnění

Tuzemští mobilní operátoři a soukromý sektor stále nejsou spokojení s tím, jak stát řeší problematiku bezpečnosti přicházejících 5G sítí. Na akci, kterou pro zástupce veřejné správy, akademiků a byznysu pořádalo ministerstvo průmyslu a obchodu, zazněla řada výtek zejména směrem k Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který koncem roku 2018 vydal varování před čínskými společnostmi Huawei a ZTE. To spustilo řadu zmatků, debat a nejasností.

Zástupci státu se během svého vystoupení několikrát nezapomněli pochválit a říci, jak jsme v České republice v kybernetické bezpečnosti na výši, jak spoluvytváříme pravidla a jak jsme mezi zahraničními partnery respektováni.

Náměstek ministra zahraničí Martin Povejšil například uvedl, že Česko má silnou pozici v 5G bezpečnosti v Evropské unii a daří se také v NATO a dalších zemích, jako jsou Austrálie, Japonsko, Jižní Korea nebo Nový Zéland. „Toto je okruh, kde velmi aktivně rozvíjíme kybernetickou diplomacii,“ řekl Povejšil. Ministerstvu zahraničí se například podařilo uspořádat dva ročníky mezinárodní bezpečnostní 5G konference, odkud vzešel strategický dokument Pražské návrhy a databáze toho, jak v zabezpečení 5G postupovat.

Stát se vyhýbá zdůvodnění

Ovšem pohled těch, kterých se zabezpečení 5G týká nejvíce, tedy operátorů, už tak jednoduchý není. „Od panelistů to byla slova chvály a že jsme na špičce ve světě a Evropě. Zevnitř naší společnosti zaznívají spíše kritické hlasy. V řadě aspektů řešíme otázky, které už jsou dávno vyřešené, ve světě je cesta prošlapaná a my ji hledáme. Nejsme schopní reagovat na trendy, které jsou ve vyspělém světě,“ řekl v debatě, kterou mohli sledovat jen zvaní diváci (ministerstvo průmyslu později zveřejnilo alespoň záznam semináře), Miloš Koděra ze společnosti O2.



Autor: Jan Sedlák Zástupci státu na 5G akci ministerstva průmyslu

„Stát není ve formulaci požadavků na 5G sítě transparentní a vyhýbá se jasné definici. Například kteří dodavatelé jsou důvěryhodní a kteří ne. A hlavně se vyhýbá zdůvodnění,“ stěžoval si dále Koděra s dovětkem, že ČR omezuje svá prohlášení na deklarace, které nejsou konkrétně uchopitelné. „U výběru dodavatele tápeme a domníváme se, co by mohlo nastat, a vycházíme z nějakých předpokladů, ale konkrétní hmatatelné zadání nebo pravidla ze strany státu nejsou.“

Shrnul tak debaty z posledních dvou let, kdy NÚKIB vydal varování před Huawei a ZTE, na které posléze navázal bezpečnostní metodikou, ale už dále jasně neříká, co dělat. Operátoři tak neví, jak si mají naplánovat investice do nových sítí, co se stane, když si jednoho z problematických dodavatelů vyberou, a tak dále.

Soukromý sektor s touto kritikou přichází opakovaně. Jak jsme na Lupě informovali, podvýbor Poslanecké sněmovny pro ICTletos v červnu vydal usnesení, že stát musí o 5G bezpečnosti s operátory a dodavateli lépe komunikovat. Do vedení NÚKIBu zároveň nastoupil nový ředitel Karel Řehka, který jedno ze svých prvních větších vystoupení uskutečnil na půdě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), kde se všechny strany sešly. Podle kritiky se ale nic moc nezměnilo.



Autor: Jan Sedlák Karel Řehka, NÚKIB

„Přes počáteční přísliby pana ředitele Řehky z NÚKIBu ohledně změny přístupu v komunikaci s operátory podle nás nedošlo k posunu. NÚKIB je stále uzavřený a komunikace, alespoň vůči naší společnosti, neprobíhá,“ navázal Koděra z O2.

Ani jedno jednání

Česko má také do své legislativy integrovat takzvaný toolbox Evropské unie, který říká, jak by se v zabezpečení 5G mělo postupovat. „EU toolbox tu máme více než rok a ani po roce se stát neptá operátorů a nevede s nimi diskusi ohledně jejich názoru,“ kritizuje Koděra i tuto oblast s tím, že to celé státu protéká mezi rukami a neexistuje nic konkrétního.

Podobně kritický je také předseda Asociace provozovatelů mobilních sítí Pavel Vlček, který upozornil na vznik 5G aliance, v níž se má mezi jednotlivými sektory komunikovat: „Za čtyři měsíce od založení neproběhlo ani jedno jednání s byznysem. Proběhla nějaká jednání v rámci státních úřadů a výsledek neznáme.“



Autor: Jan Sedlák Operátoři na 5G akci ministerstva průmyslu

„Stát je ve svém přístupu k 5G bezpečnosti v poměrně reaktivním módu. Přístup typu varování před čínskými technologiemi Huawei a ZTE nebo uspořádání bezpečnostní konference jsou určitě hezké počiny, ale nelze je vydávat za konkrétní strategii bezpečnosti 5G,“ uvedl dále Koděra.

„Doteď nevíme, zda budou, či nebudou čínští dodavatelé akceptování, zda to bude na úrovni některých komponent či softwaru, nebo zda to bude na úrovni nějakých pravidel. Nevíme, zda to bude v dispozici operátorů, nebo to bude v direktivním módu, kdy nám stát bude diktovat, co můžeme a nemůžeme. Pokud se to stane za pět let, bude to pro všechny znamenat nedozírné následky ve zmařených investicích v řádech miliard korun,“ upozornil také.

Nejasnosti dle něj panují také v tom, co vlastně jsou součástky pro 5G sítě z Číny. U Huawei to sice může být logické, ale i u dodavatelů typu Nokia a Ericsson podle něj „tvoří čínské součástky většinu komponent“.

Žádné zákazy

Kritický je i Vodafone. „Rozhodně bychom uvítali, aby diskuse se státem byla intenzivnější, než byla doposud,“ řekl na akci ministerstva průmyslu šéf regulace ve Vodafonu Richard Stonavský. „Není možné a je velmi nežádoucí zažívat různá překvapení a zvraty.“

Podle Stonavského telekomunikační sektor pracuje s dlouhým investičním cyklem a musí mít jasno o pravidlech, aby mohl dobře investovat peníze. „V těchto investicích musíme mít velmi jasné podmínky, jakým způsobem bude kyberbezpečnost vnímaná ze strany regulátora. Chápeme, že ze strany státu se věc vyvíjí, ale riziko překvapení se dá omezit diskusí, odbornými platformami a nastavením pravidel, které budou regulátor i soukromá sféra dodržovat,“ sdělil zástupce Vodafone. „Je smůla, že zejména v mediálním prostředí se debata omezuje na to, jestli nějakého dodavatele zakazovat, nebo povolovat.“



Autor: Jan Sedlák Michal Frankl, CETIN

Zdejší operátoři se zároveň shodli na tom, že nechtějí žádné zákazy konkrétních dodavatelů. Podle jejich argumentace to narušuje konkurenční prostředí a čím méně dodavatelů bude, tím hůře. „Jsme v situaci, kdy 70 procent dodávek v telco byznysu je dodáváno několika společnostmi,“ upozornil Stonavský.

Michal Frankl z CETINu vyjádřil obavy, aby množství dodavatelů „nekleslo pod nějaké normální množství“ s tím, že nikdo nechce monopol. Bezpečnost je dle něj „složitější proces než říct, že s tímto dodavatelem ano a s tímto ne“.

„Nejsem zastáncem státních zásahů, protože stát takříkajíc řeší to, co už se stalo, a z logiky věci má zpoždění,“ sdělil Frankl. „Stát má stanovit pravidla toho, co je povinnost, a máme si říci, jak to budeme měřit. Má zůstat na nás, jak se efektivně ke splnění pravidel dostaneme. A stát má mít právo, aby to změřil.“ Také O2 podle Koděry „nechce vyloučení žádného dodavatele, ale pravidla, která chybí“.

Upínání se k OpenRAN

CETIN se podle Frankla v posledních dvou letech velmi intenzivně zabýval hledáním hlavního dodavatele pro 5G. Soutěž, která vedle bezpečnosti zohledňovala také obchodní či technické parametry, nakonec vyhrál Ericsson. „Fakticky jsme byli v situaci, kdy jsme se museli dívat dopředu. Museli jsme odhadovat, kam se regulace bude ubírat,“ uvedl Frankl k výběru.

Operátoři se nízké konkurence mimo jiné obávají z důvodu toho, aby nebyli vázáni pouze na jednoho dodavatele. CETIN si tak dle svých slov ve smlouvě s Ericssonem nastavil podmínky tak, aby případně mohl do přístupové části 5G sítě zamíchat i prvky dalších hráčů. Ericsson sice nahradí stávající prvky od Huawei a Nokie, ale děje se tak i z toho důvodu, že současná přístupová síť je na konci životního cyklu a je třeba kompletní modernizace.



Autor: Jan Sedlák Miloš Koděra, O2

Mobilní operátoři se vzhledem k obavám z omezení konkurence dodavatelů na trhu začali zajímat o technologii OpenRAN. Jde o otevřený princip, podobně jako třeba open source ve světě softwaru, který by do hry v sítích mohl přilákat řadu nových konkurentů. K OpenRAN se začíná více upínat celý svět, na mezinárodní 5G bezpečnostní konferenci v Praze oblast například hodně zmiňovaly Spojené státy a Velká Británie.

„OpenRAN je ukázka toho, jak regulace prostředí akceleruje rozvoj nové cesty. Sektor si cesty hledá sám a hledá cesty otevřené,“ zapojil se do debaty na akci ministerstva průmyslu Ivo Pastucha z T-Mobilu. „Díky OpenRAN nastoupí nové firmy, které budou klasickým dodavatelům konkurovat,“ dodal Frankl z CETINu.

Co bude s bodem SM03

Semináře se účastnil i ředitel NÚKIBu Karel Řehka. „Z byznysu je požadavek předvídatelnosti a transparentnosti, což plně chápu a je to věc, které všichni chceme dosáhnout. Ale je třeba říci, že bezpečnost 5G je vyvíjející se proces. Kdo třeba před rokem věděl o iniciativě Clean Networks?“ odkázal na iniciativu USA, které po spojencích chce, aby do sítí a cloudů neinstalovali cokoliv čínského. „Je to proces, který tady stále bude.“

„Sítě se nestaví na rok a dynamika, kterou zmínil pan Řehka, nám nebude pasovat. Sítě se staví na delší dobu a pro operátory a investory sítí je primárně potřeba, abychom byli předvídatelní. A abychom byli schopní komunikovat, jaká pozice státu se dá očekávat,“ reagovala na tato slova předsedkyně ČTÚ Helena Továrková. Operátoři tvrdí, že pod jejím vedením se otevřenost telekomunikačního regulátora v oblasti 5G bezpečnosti zlepšila.



Autor: Jan Sedlák Richard Stonavský, Vodafone

Továrková dále zmínila, že operátoři jsou schopní stavět sítě za vyšší náklady (důsledek toho, když zmizí konkurence dodavatelů). „Ale musíme čelit i tomu, že menší operátoři toho teoreticky nemusí být schopní,“ upozornila. „Je potřeba se zeptat, co stát nabídne. Třeba pobídky, aby byla vyšší ochota investovat do kyberbezpečnosti,“ uvedla dále s tím, že vždy nebude existovat „nadnárodní matka, která upřednostní bezpečnost“.

Tyto poznatky směřují i k tomu, že se 5G netýká pouze tří celoplošných operátorů, ale také menších lokálních hráčů. Ti podle Továrkové nemusí mít na dražší dodavatele prostředky a stát tak „musí říci, co je schopen saturovat, aby měl kyberbezpečnost na vysoké úrovni. Vždy je to něco za něco“. Některé státy, které přímo zakázaly Huawei, tedy zejména USA a Británie, nyní hledají prostředky, jak providerům zaplatit odstranění těchto prvků ze stávajících sítí.

Obecná shoda panuje v tom, že se u výběru dodavatelů a stavbě sítí má provádět analýza rizik. Tu NÚKIB jednotlivým subjektům nařídil. „Náš systém zajištění kybernetické bezpečnosti v České republice je postavený na analýze rizik. Přístup na NÚKIB je takový, že toto bychom neměli měnit,“ vzkázal Řehka.

Řehka ale dále uvedl, že jednou z oblastí, které bude třeba dopracovat, je opatření označované jako SM03, které je součástí zmiňovaného toolboxu EU. To řeší hodnocení rizikových dodavatelů s možností je vyloučit z budování sítí, a jde tedy o věc, které se Huawei obává asi nejvíce. „Není jednoduché říci, že s vámi nekamarádíme a někam vás nepustíme,“ uvedl šéf NÚKIBu k bodu SM03. Jde o politicky citlivé téma. Dle Řehky je třeba mít jasnou metodiku a legislativu. Týmy na jednotlivých ministerstvech se tímto tématem zabývají.

Debaty se zúčastnil i prorektor Masarykovy univerzity Radim Polčák. Dle jeho slov je nutné brát v potaz politiku a původ, ze které daný dodavatel, v tomto případě tedy Huawei, pochází. Řehka s tímto tvrzením souhlasil, stejně jako ministerstvo zahraničí.

Na akci ministerstva průmyslu měli své prezentace také dodavatelé 5G technologií, tedy Huawei, Nokia, Ericsson a Samsung. Ti se vesměs shodli, že je třeba dodržovat technické standardy, interoperabilitu a procesy.