 »  Čeští Spaceknow dělají s Airbusem, světové IoT v Praze, HP se propadá do ztráty

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Čeští Spaceknow rozjíždí spolupráci s Airbusem a jeho službou One Atlas. Ten nabízí přístup k aktualizovaným satelitním snímkům, ze kterých Spaceknow analyzují data a změny. Spaceknow letos získali investici čtyři miliony dolarů. Více v našem rozhovoru se spoluzakladatelem firmy.

Ze společnosti O2 IT Services se převádí dvě divize pod standardní O2: konkrétně jde o sekce Aplikační podpora a Standardní zákaznická řešení. Ty poskytují službu O2, zatímco z O2 IT Services se buduje nezávislý dodavatel ICT pro celý trh. Už dříve do ní O2 začlenilo koupené Corpus Solutions.

Japonská Konica Minolta v Česku stále roste. V loňském roce meziročně narostly tržby o pět procent na 1,8 miliardy korun a zisk o čtyři procenta na 103 miliony. Konica Minolta už delší dobu aktivně investuje do IT služeb, které přidávají marži nad tradiční byznys s tiskem. Česko se v této oblasti stalo nejúspěšnější zemí v regionu střední a východní Evropy – tržby dosáhly 198 milionů korun.

Sdružení CESNET a CZ.NIC vybudují pro ministerstvo vnitra bezpečnostní systém Cyber Threat Intelligence (CTI). Systém má detekovat kybernetické hrozby a využívat se má zkušeností CSIRT.CZ.

Videohry v roce 2016 celosvětově utržily 101,1 miliardy dolarů, ukazuje studie Atomico. Meziroční přírůstek je asi 10 milionů. Největším herním trhem se stala Čína – hraje zde 600 milionů lidí, kteří vygenerovali 24,6 miliardy dolarů. Růst v Číně hodně pohánělo spuštění App Store od Applu. Číňané hrají především na mobilech, v oblasti jsou velice aktivní tamní giganti typu Tencent. V Číně se angažují i finské mobilní velmoci typu Supercell a Rovio.

Čína také zůstává světovou jedničkou v e-commerce, alespoň podle čísel tamního ministerstva. V roce 2016 se Čína na trhu podílela 39,2 procenty. Vzhledem k firmám typu Alibaba to není nic nečekaného.

Apple pracuje na vlastním zařízení s integrovanou asistentkou Siri, informuje Bloomberg. Půjde o alternativu k Amazon Echo, které aktuálně vládne trhu s podobnými přístroji. Do hry s Home vstoupil také Google a Invoke zase pohání Cortana od Microsoftu.

Celosvětová konference SIGFOX World IoT Expo se letos odehraje v Praze, konkrétně 25. až 26. září ve Foru Karlín. Stojí za tím zdejší SimpleCell, který chce s jeho SIGFOX sítí expandovat také do dalších zemí. Více v našem článku či videorozhovoru s ředitelem Janem Johnem.

Bývalý šéf Microsoftu Steve Ballmer končí s investováním. Svého času koupil čtyři procenta akcií Twitteru. Investice mu ale poněkud zhořkla – kupoval nad 25 dolary za akcii, nyní je hodnota pod 20 dolary. Ballmer se nyní věnuje především basketbalovému klubu Los Angeles Clippers, který si koupil.

Tržby Hewlett Packard Enterprise (HPE) z enterprise divize (servery, storage a podobně) v druhém kvartálu meziročně klesly o 13 procent na 6,24 miliardy dolarů. Servery dokonce spadly o 14 procent a sítě o 30 procent. Padají i některé další ukazatele. HPE se v kvartálu dokonce dostalo do ztráty 612 milionů dolarů. Změny na trhu se skutečně dějí, Dellu pomáhá konsolidace s EMC.

Výsledky hlásí také Palo Alto Networks (růst tržeb o 25 procent, stále ve ztrátě) a Box (také ve ztrátě, růst tržeb o 30 procent).

Zbrojení velké čtyřky v oblasti IT pokračuje. Tentokrát nakupuje Accenture, které získává texaskou firmu LabAnswer. Accenture staví novou sekci zaměřenou na konzultace kolem vědy a technologií.