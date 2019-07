 »  Čeští Vietnamci digitalizovali tržnici Sapa, teď chtějí postavit evropskou Alibabu

To už začalo fungovat, protože provozovatelům večerek tato forma digitalizace přinesla výrazně větší pohodlí. Tito prodejci byli běžně zvyklí jednou týdně dojet do Sapy nebo jiného tržiště, tam nakoupit a zboží následně vybalit ve svém obchodě. To je záležitost na řadu hodin. Nulisec umožňuje objednávku online včetně doručení.

To ale úplně nefungovalo, protože e-shop sám o sobě nefunguje a je třeba zabývat se marketingem, synchronizací produktů a tak dále. „Další oslovení prodejci už nám začali říkat ne, protože neviděli, že by to u ostatních fungovalo. Řekli jsme si tedy, že namísto toho, abychom dělali jednotlivé e-shopy, začneme je agregovat na jedno místo a vytvoříme platformu. Takto jsme nabrali asi dvacet velkoobchodů a dokázali oslovit asi tisíc večerek,“ popisuje Pham.

„Když jsem se vrátil do Evropy, zaujalo nás, že tady v podstatě neexistuje platforma, kde by bylo možné jednoduše najít evropské výrobky. Evropská kvalita zboží je dobrá, ale není sjednocená. Alza.cz a další jsou zaměřené na koncové uživatele, ale podobná digitalizace se neudála ve velkoobchodu a B2B. Doteď je třeba kvůli evropskému zboží objíždět veletrhy, které bývají v Eindhovenu a podobně. Když jste distributor či řetězec, přijdete tam, najdete si tam své evropské výrobce. Přes papír a tužku uděláte objednávku a smlouvu a vše je takové staromódní. S kamarády z dětství jsme si tedy řekli, proč tento trh nezkusit digitalizovat,“ popisuje Pham pro Lupu začátky Nulisecu.



Autor: Nulisec Tým Nulisec

I tak je ale Nulisec stále hodně na začátku a přes platformu prozatím neprotékají žádné gigantické částky. „Na měsíční bázi se protočí asi 2,5 milionu korun v rámci zboží. Aktuálně jde o zboží, které není drahé, ale zase jde o větší objemy,“ počítá Pham.

Čekání na nový kapitál

Firma si postupně otvírá dveře za dalšími partnery. Zafungovalo například spojení s Tamda Foods, což je významný vietnamský prodejce potravin a dalšího zboží. Jeho zbožím napakovaná budova je dominantou pražské Sapy a další velké obchody společnost provozuje v Brně a Ústí nad Labem. Tamda otevřela Nulisecu dveře k některým prodejcům.



Autor: Jan Sedlák Tamda Foods

Vietnamsko-český projekt získává peníze tím, že si bere procenta z uskutečněných obchodů. U výrobců jsou to tři procenta, u distributorů půl až jedno procento. Vyšší marže mají do budoucna přijít s nadstavbovými službami, jako je třeba pojištění, doprava a podobně. Postupně se rozvíjejí a připravují další funkce jako personalizované ceny. Spolu s tím jsou v plánu expanze na Slovensko či do dalších okolních zemí.

Další rozvoj bude vyžadovat kapitál. Mladí podnikatelé doposud vše živili ze svého, nyní ale dokončují investiční kolo s velkým investorem ze zahraničí s tím, že by se měl připojit i český investor. Lukáš Pham původně zkoušel jako investora zapojit svoji úspěšnou obchodnickou rodinu, to ale nevyšlo. „Rodiče nám fandí, věří a dávají veškerou podporu v tom, že máme kde bydlet a podobně. Ale investovat nechtějí do doby, než nám to někde celé validuje. Říkají, že klidně investují, ale až přijde první investor,“ směje se Pham.



Autor: Jan Sedlák Tamda Foods

Překážek bude hodně. Evropský trh je složitý v tom, že každá země funguje jinak, má jiné zákony, jazyk, často i měnu a tak dále. Recepty z Česka tak nelze jednoduše aplikovat jinde. Nulisec se chce soustředit především na rychloobrátkové zboží, jejichž neprodaný přebytek chtějí velcí výrobci někde uplatnit a internetový prodej pro ně může být zajímavou cestou.

Co bude s Alibabou

Rovněž bude důležité poprat se s všudypřítomnými systémy, jako je SAP či poměrně často využívané EDI (Electronic Data Interchange) rozhraní. Nulisec bude chtít do budoucna se systémy firem komunikovat, dnes se ale musí spokojit s vlastním „nasáváním“ dat a jejich jednodenních aktualizací.

Back-end celého systému je napsaný v PHP (využívá se framework Laravel) a MySQL, klientská verze pak běží na Node.js a Vue.js. V plánu je nasadit Electron, díky čemuž bude možné webovou aplikaci spustit také jako desktopovou – což je něco, co firmy stále často chtějí.

Zajímavé bude rovněž sledovat to, jak se v Evropě začne angažovat samotná Alibaba. Ta už na starém kontinentu staví logistická centra, přičemž jedno z nich provozuje i v Česku. Místy lze narazit na platební systém Alipay a rozjela se už i cloudová expanze. Alibaba Cloud je k dostání i u nás.

„My to vidíme a říká nám to hodně investorů,“ reaguje Pham na aktivity Číňanů. Z jeho pohledu ale roli může hrát to, že je Alibaba právě z Číny, což nemusí pro řadu evropských subjektů být schůdné řešení. Plánem Nulisecu je i proto stát se i zprostředkovatelem plateb a dalších služeb, a obsáhnout tak co největší část celého velkoobchodního procesu.