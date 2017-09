 »  Čeští VRgineers stvořili brýle pro virtuální realitu. Už je má BMW nebo Škoda

Příchod do centrály mladé české společnosti VRgineers je stylový. Je v podzemní části jedné z moderních kancelářských budov v pražských Holešovicích a první, co zaujme, je velká zelená místnost se senzory pohybu a lokace, výkonným počítačem a headsety pro virtuální realitu.

Tady se odehrává veškerý vývoj a řada jiných aktivit. Další kanceláře pak VRgineers mají v Los Angeles. Právě zde totiž mají sídla také americké elektroautomobilky Tesla a Faraday Future. Čechům už se tam podařilo prezentovat. „Teď do L. A. letíme něco instalovat. Zatím nemohu říci, o co přesně jde,“ říká pro Lupu v pražských kancelářích spoluzakladatel a výkonný ředitel VRgineers Marek Polčák.

Dalšími zakladateli českého VR startupu jsou Martin Holečko a Václav Bittner. Holečko v minulosti založil společnost Etnetera, která v posledním roce dosáhla na obrat 426 milionů korun. Holding Etnetera má pod sebou více firem a VRgineers do skupiny nyní spadají také.

Bohatá oblast

Zatím jde o dotovaný projekt, přičemž peníze poskytuje právě Etnetera. VRgineers už ale začali generovat vlastní příjmy a v rámci další expanze očekávají první větší „seed“ investici. „Bavíme se maximálně o nižších jednotkách milionů dolarů. Peníze potřebujeme na škálování a další vývoj,“ přibližuje Polčák.

Česká společnost vstoupila do oblasti, která má zřejmě před sebou slibnou budoucnost. Zatímco v případě koncových uživatelů se virtuální realita prozatím masivně neprosadila (vysoké ceny, slepice/vejce u obsahu, hardwarové nároky, otravná kabeláž a podobně), v případě průmyslu a profesionálního využití už je situace poněkud jiná.

Firemní zákazníci možnosti VR využívají na řadě míst. Například automobilky si mohou modely připravovaných vozů prohlédnout v reálné velikost za pomocí VR brýlí a k tomu určené místnosti. Lze se podívat, jak bude vypadat ten a ten povrch interiéru, měnit výbavu, barvy a tak dále. Jde o důležitý prvek umožňující více pracovat s počítačovými modely, a ne nutně hned prototypy.

Tyto společnosti pro práci používají hi-tech vybavení, včetně serverových farem a vysokého výpočetního výkonu na renderování. Jeden model takového auta může mít i 100 milionů polygonů. V počítačových stanicích pak běží profesionální grafické karty Nvidia Quadro. A v rámci VR se pak vedle VR místností o velikosti 20 × 20 metrů používají profesionální, a ne zrovna levné brýle. Stojí i 20 tisíc dolarů.

České VR brýle v BMW a Škodě

Ani profesionální VR headset od VRgineers není úplně levný. V pražských kancelářích vznikající brýle VRHero 5K aktuálně vyjdou na šest tisíc dolarů. To je stále o dost méně než u mnohé konkurence. „Snažíme se tímto takzvaně disruptovat trh,“ popisuje Polčák.



Autor: Jan Sedlák Marek Polčák, VRgineers

První kusy českého výrobku už odebraly automobilky jako Škoda nebo BMW. Jedná se také s Audi a řadou dalších. Tyto podniky prozatím nakoupily jednotky kusů, představou ovšem je do jedné takové firmy dodat stovky kusů. VR postupně prostupuje řadou oddělení v takových společnostech a prostor zde tedy je.

Případů využití se v případě profesionálního VR najde mnohem více. Typicky tuto technologii začínají využívat třeba architekti, kteří díky tomu mohou velice realisticky vidět, jak budou vypadat interiéry budov. Další silnou oblastí je také letecký průmysl, dělají se rovněž simulace lodí či jeřábů. Ve firmách se rovněž stále více prosazuje rozšířená realita (AR) – viz naše reportáž z Německa.

Trh s profesionálními VR headsety si letos sáhne na stovky tisíc prodaných kusů. VRgineers letos vyrobí a dodají stovky kusů a příští rok se chtějí dostat na tisíce.

Do tří let skoro jako skutečnost

Čeští inženýři virtuální reality mají tu výhodu, že v týmu současných 20 lidí pracují velice rychle a pružně. „Každého čtvrt roku přicházíme s novým prototypem,“ popisuje Polčák. Montáž headsetů prozatím probíhá v pražských kancelářích VRgineers, s narůstajícím počtem kusů se ale výroba přesune k nějakému partnerovi. Plošné spoje či plastové kryty už se u partnerů dělají. Firma headset odešle do třiceti dnů od objednávky.



Autor: Jan Sedlák

Virtuální realita se hodně rychle hýbe dopředu. „Během tří let se dostaneme na kvalitu, že VR nebude možné rozlišit od reality,“ věří Polčák. České brýle VRHero 5K v současné době pracují s rozlišením 5120 × 1440 pixelů (2560 × 1440 na každé oko) a obnovovací frekvencí 60 až 90 Hz. Kvalita obrazu je velice dobrá, ale samozřejmě je cítit, že vyšší rozlišení v budoucnu nebude na škodu.

Brýle se připojují přes DisplayPort a umí pracovat s několika technologiemi – Unreal Enginem, Unity a ve firmách využívaným Autodesk VRED. Headset je neutrální ve využívání trackovacích zařízení. Další technické specifikace jsou zde.

U Nvidie a Unreal Enginu

Technologická univerzálnost je velice důležitá. „To, co děláme, je hardwarově-softwarová implementace. Zákazníci si od nás nekupují zařízení, ale to, k čemu takový systém potřebují využívat,“ vysvětluje Polčák. Integrace VR do firem tak znamená i řešit věci jako bytelné zabezpečení dat, propojení s řadou dalších firemních systémů a začlenění do stávajících technologií.

O VRgineers se na trhu už ví, což pomáhá se dostat ke klientům. Daří se tak zejména přes partnerské sítě. Češi například tento týden instalují své brýle v evropské centrále Unreal Engine v Londýně a Nvidia už firmě poskytla přímý přístup k technologiím (podobně jako brněnské firmě Comprimato, viz náš rozhovor).

Současný tým dvaceti VR inženýrů (většina firmy je ve výzkumu a vývoji) se už zná řadu let. Mnoho z nich už ze školy a další pak ze společnosti Quanti. Tu spoluzaložil právě Marek Polčák. Quanti pro zákazníky vyvíjí hardware i software a je na trhu stabilně usazená – letos se v tržbách dostane na dva miliony dolarů.