Lupa.cz

CETIN a O2 si pořídily speciální Mercedes. Má vysouvací stožár a během chvilky se rozloží do mobilního vysílače

Jan Sedlák
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie
Nový Mercedes-Benz v podání českých operátorů je něco jako transformer, umí se totiž složit a rozložit a komunikovat se světem. Uvnitř: GALERIE.

Česká společnost CETIN si pořídila pěknou novou “hračku”, pomocí níž může zpřístupnit vysokorychlostní mobilní signál v podstatě na libovolném místě. Jde o dodávku Mercedes-Benz se zabudovaným vysouvacím vysílačem, kterou lze během dvou hodin od zastavení zprovoznit do plnohodnotné “sajty”, tedy vysílače BTS. Primárním zákazníkem tohoto vozidla je operátor O2 spadající pod stejného majitele PPF, CETIN se ale může dohodnout i s případnými dalšími zájemci.

Tento převozitelný mobilní vysílač je určen zejména pro společenské akce jako jsou koncerty, přírodní katastrofy a tak dále. Operátoři včetně CETINu na podobných místech často instalují dočasné vysílače v kleci. Jeden takový byl například na nedávné protivládní demonstraci v Praze na Letné, podívat se na něj můžete u nás na Lupě. Podobná řešení se instalují tam, kde je nutné dočasné posílení kapacity sítě, případně síť například kvůli havárii není v provozu.

Nová instalace v moderním Mercedesu vyšla na řádově jednotky milionů korun. Cetin si vůz neupravoval sám. Zajistila to česká společnost Elvia, která podobné úpravy dělá například pro hasiče, záchranku nebo policii (ta často na demonstrace přistavuje dodávky, které mají na tyči umístěny bezpečnostní kamery).

CETIN využívá model Mercedes-Benz Sprinter 519 s úpravami Kawa Pro a XL AWD. Objem je 1 950 metrů krychlových, výkon 140 kW (190 PS), pohon má čtyř na čtyři, délku necelých 7,3 metru a rozvor 4,3 metru. Nádrž na naftu má 93 litrů. Dieselový generátor, který může převzít provoz samotného vysílače, se připojuje právě na tuto nádrž, kterou lze v průběhu doplňovat.

Auto má dále zesílené panely pro instalaci přepážek a držáků, izolaci vnitřního prostoru, generátor Panda 8000i GreenTech PVMV-N, elektrický výkon až 6,4 kW/osm kVA, pracovní napětí 230 V a pracovní frekvenci 50 Hz.

3D model umístění konstrukce v dodávce

Autor: CETIN, O2

Součástí je pneumatický teleskopický stožár, na něhož se umisťují antény. Vyjíždí čtyři až pět minut. Ve složeném stavu má dva metry, v rozloženém až 12 metrů. Maximální nosnost činí 150 kilogramů. K dispozici je polohovací hlavice pro mikrovlnný spoj ve dvou osách. Střešní klimatizace má výkon tři kW, jde o model Dometic FreshJet FJX7 3000.

Blokové schéma zapojení v dodávce

Autor: CETIN, O2

Uvnitř dodávky jsou racky pro umístění techniky jako je napájecí zdroj (48 V), switche nebo záložní baterie (150 Ah, což zajistí čtyři až pět hodin provozu). V zadní části dodávky jsou pak baseband jednotky, dodatečné antény a podobně. Vše je k vidění v naší galerii.

Stožár unese techniku až pro dva vysílací sektory. Instalovat lze několik typů antén. CETIN zvládne vysílat na všech frekvencích, na něž má O2 licence. Jde o 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 500 a 3 700 MHz.

AI skoleni

Konektivitu většinou (95 procent případů) zajišťuje mikrovlnný spoj, pokud je pojítko v dohledu. V případě nutnosti se připojuje Starlink, CETIN vozí anténu a další potřebné vybavení s sebou. Do dodávky lze připojit i optiku, pokud je k dispozici.

CETIN do dodávky umí připojit i privátní jádro sítě (core). Služeb 5G dodávky tak mohou využít například bezpečnostní složky, které nechtějí data pouštět mimo svůj prostor.

  • Chcete mít Lupu bez bannerů?
  • Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
  • Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
  • Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?

Staňte se naším podporovatelem

Chci se stát podporovatelem
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Jaká velikost nádoru slinivky dává šanci na přežití?

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).