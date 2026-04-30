CETIN a O2 si pořídily speciální Mercedes. Má vysouvací stožár a během chvilky se rozloží do mobilního vysílače

Česká společnost CETIN si pořídila pěknou novou “hračku”, pomocí níž může zpřístupnit vysokorychlostní mobilní signál v podstatě na libovolném místě. Jde o dodávku Mercedes-Benz se zabudovaným vysouvacím vysílačem, kterou lze během dvou hodin od zastavení zprovoznit do plnohodnotné “sajty”, tedy vysílače BTS. Primárním zákazníkem tohoto vozidla je operátor O2 spadající pod stejného majitele PPF, CETIN se ale může dohodnout i s případnými dalšími zájemci.
Tento převozitelný mobilní vysílač je určen zejména pro společenské akce jako jsou koncerty, přírodní katastrofy a tak dále. Operátoři včetně CETINu na podobných místech často instalují dočasné vysílače v kleci. Jeden takový byl například na nedávné protivládní demonstraci v Praze na Letné, podívat se na něj můžete u nás na Lupě. Podobná řešení se instalují tam, kde je nutné dočasné posílení kapacity sítě, případně síť například kvůli havárii není v provozu.
Nová instalace v moderním Mercedesu vyšla na řádově jednotky milionů korun. Cetin si vůz neupravoval sám. Zajistila to česká společnost Elvia, která podobné úpravy dělá například pro hasiče, záchranku nebo policii (ta často na demonstrace přistavuje dodávky, které mají na tyči umístěny bezpečnostní kamery).
CETIN využívá model Mercedes-Benz Sprinter 519 s úpravami Kawa Pro a XL AWD. Objem je 1 950 metrů krychlových, výkon 140 kW (190 PS), pohon má čtyř na čtyři, délku necelých 7,3 metru a rozvor 4,3 metru. Nádrž na naftu má 93 litrů. Dieselový generátor, který může převzít provoz samotného vysílače, se připojuje právě na tuto nádrž, kterou lze v průběhu doplňovat.
Auto má dále zesílené panely pro instalaci přepážek a držáků, izolaci vnitřního prostoru, generátor Panda 8000i GreenTech PVMV-N, elektrický výkon až 6,4 kW/osm kVA, pracovní napětí 230 V a pracovní frekvenci 50 Hz.
Součástí je pneumatický teleskopický stožár, na něhož se umisťují antény. Vyjíždí čtyři až pět minut. Ve složeném stavu má dva metry, v rozloženém až 12 metrů. Maximální nosnost činí 150 kilogramů. K dispozici je polohovací hlavice pro mikrovlnný spoj ve dvou osách. Střešní klimatizace má výkon tři kW, jde o model Dometic FreshJet FJX7 3000.
Uvnitř dodávky jsou racky pro umístění techniky jako je napájecí zdroj (48 V), switche nebo záložní baterie (150 Ah, což zajistí čtyři až pět hodin provozu). V zadní části dodávky jsou pak baseband jednotky, dodatečné antény a podobně. Vše je k vidění v naší galerii.
Stožár unese techniku až pro dva vysílací sektory. Instalovat lze několik typů antén. CETIN zvládne vysílat na všech frekvencích, na něž má O2 licence. Jde o 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 500 a 3 700 MHz.
Konektivitu většinou (95 procent případů) zajišťuje mikrovlnný spoj, pokud je pojítko v dohledu. V případě nutnosti se připojuje Starlink, CETIN vozí anténu a další potřebné vybavení s sebou. Do dodávky lze připojit i optiku, pokud je k dispozici.
CETIN do dodávky umí připojit i privátní jádro sítě (core). Služeb 5G dodávky tak mohou využít například bezpečnostní složky, které nechtějí data pouštět mimo svůj prostor.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem