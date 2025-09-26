Lupa.cz  »  CETIN se rozdělil na dvě firmy, do AI firmy zainvestované Čechy vstoupila Nvidia, nové Raspberry Pi

CETIN se rozdělil na dvě firmy, do AI firmy zainvestované Čechy vstoupila Nvidia, nové Raspberry Pi

Jan Sedlák
Dnes
Qualcomm
Autor: Qualcomm
Trump výrazně zdražil víza klíčová pro Silicon Valley. RAM a SSD zdraží. Nové procesory ARM pro PC s Windows. Zprávy z IT, každý pátek na Lupě.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

CETIN se rozdělil na dvě společnosti. Začala operovat Nová optika, která přebrala asi 700 z tří tisíc zaměstnanců. V podstatě jde o stavební firmu, která se bude soustředit na proces výstavby optických sítí, vyjednávání se starosty a tak dále. CETIN chce, aby proces výstavby byl pružnější a rychlejší a nová firma nebude závislá na procesech velké společnosti. Může také navazovat lokální partnerství. Nová optika je postavena na regionálních základech koupené Nej.cz. Cílem Nové optiky je mimo jiné dostat rychlý internet i do bílých míst a méně osídlených oblastí, kromě vlastního kapitálu pomohou i dotace. PPF tak má v portfoliu čtyři telco firmy: O2, CETIN, Yettel a Nová optika.

Nvidia investovala do polského startupu s hodnotou 135 miliard, ve které od počátku drží podíl Češi. Jde o Poláky založenou firmu ElevenLabs sídlící v Londýně, jejíž AI modely umí přetvářet textová zadání na mluvené slovo a audio obsah. Vedoucím investorem v prvotním kole byl pražský fond Credo Ventures, po nedávném exitu v řádech miliard se tak pro něj rýsuje další velká trefa.

ElevenLabs není jedinou investicí Nvidie, ta je teď ve velkém tažení a chce dát sto miliard dolarů do OpenAI. Kromě jiného, jen do britských AI startupů pošle dvě miliardy liber. OpenAI díky tomu postaví datacentra s výkonem 10 gigawatt. Nvidia se díky boomu kolem AI stala nejhodnotnější firmou světa, protože totálně ovládá dodávku AI čipů (GPU). Sedí tedy na hromadě peněz, se kterými musí něco dělat, a investice do AI ekosystému jsou jedna z cest. Lze tak podpořit další růst oboru, u něhož stále není jasné, zda se masivní investice začnou otáčet v zisk (nové propočty ukazují, že se obor musí do roku 2030 dostat na tržby přes dva biliony dolarů). Nvidia zároveň investuje do vlastních zákazníků a partnerů a kapitál koluje v jednom uzavřeném okruhu. Microsoft také staví a investuje a ukázal datacentrum, kde by mělo být až 300 tisíc Nvidií GB200.

Nvidia kupuje podíl v Intelu, Tchaj-wan a ČR vyvinou čipy pro obranu, Rusko chystá konkurenci Starlinku Přečtěte si také:

Nvidia kupuje podíl v Intelu, Tchaj-wan a ČR vyvinou čipy pro obranu, Rusko chystá konkurenci Starlinku

Donald Trump přišel s krokem, který může mít významný dopad na americký technologický sektor. Populární víza H-1B, které hlavně firmy ze Silicon Valley používají pro legální zaměstnávání cizinců, budou zatížena poplatkem sto tisíc dolarů. Zároveň mají být udělována cizincům s žádanými znalostmi a dovednostmi. H-1B je z některých stran kritizováno kvůli tomu, že znevýhodňuje občany USA. Ti prý například musí platit velké peníze za univerzitní studium a následně se zatížení dluhy ucházet o práci, kterou dostanou třeba lidé z Indie, jenž mohli studovat levně a zároveň v nepožadují tak vysoké výplaty. Uvidíme, co tato akce udělá v realitě a zda nezpomalí přesun talentů z Evropy do USA.

Trump koupil podíl v Intelu a umožnil tam vstoupit Nvidii. Díky spojení monopolů sleduje růst akcií. Investice Nvidie do Intelu (pět miliard dolarů) je potenciálně nebezpečná. Nvidia dominuje trhu s GPU (90, možná více procent) a Intel vládne trhu s procesory x86, byť ho značně okopává AMD. Spojení těchto dvou skoro monopolů dlouho nebylo možné, teď to ale jde. Trumpova vláda koupila 10 procent v Intelu a snaží se ho vzkřísit, jenže i na úkor možného narušení tržního prostředí. Intel a Nvidia například chtějí vyvinout APU (CPU Intel a GPU Nvidia), což je snad jediná oblast, kde se AMD z pohledu tržního podílu drží nahoře (i díky PlayStationu a Xboxu). Intel údajně nyní obchází i další možné investory jako je Apple.

Proč je Intel v úpadku? Firmu rozložili neschopní manažeři a jejich fatálně špatná rozhodnutí Přečtěte si také:

Proč je Intel v úpadku? Firmu rozložili neschopní manažeři a jejich fatálně špatná rozhodnutí

Americká tajná služba v New Yorku odhalila síť sto tisíc SIM karet, skrze něž se mělo útočit na různé důležité cíle. Zatím nebyly zveřejněny detaily o tom, jak tyto SIM farmy přesně fungovaly a co napáchaly.

Je zde nový mikropočítač Raspberry Pi 500+. Opět jde o stroj zabudovaný v klávesnici, stejně jako to bylo u předchozího modelu 500. Novinkou je dvojnásobná paměť RAM, tedy 16 GB. K dispozici je 256GB úložiště NVMe M.2 2280. Přibyla také mechanická podsvícená klávesnice. Česká cena je 4 999 korun.

Paměti RAM a SSD disky zřejmě zdraží. Samsung, který produkuje 33 procent NAND a DRAM čipů, zvedá ceny 10, respektive 30 procent. Micron a SanDisk už zvedly ceny o 30 procent. Stále je zde velká poptávka z datacenter kvůli AI.

Založili si obor a přihlásili se jim tam lidi. V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem předčil očekávání Přečtěte si také:

Založili si obor a přihlásili se jim tam lidi. V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem předčil očekávání

Qualcomm představil novou generaci počítačových ARM procesorů Snapdragon X. Zatím se začne s modely Snapdragon X2 Elite a Elite Extreme, jejichž součástí bude 18 jader Oryon na až 5 GHz (3nm produkce). Mezigenerační nárůst výkonu má být 31 procent a spotřeba má klesnout o 43 procent. První notebooky se objeví až příští rok. Uvidíme, jak to nakonec s ARMem na Windows dopadne. První generace Snapdragonů X byla fajn, ale Intel a AMD zareagovaly rychle a ARM stále trápí kompatibilita. Qualcomm dále ukázal mobilní SoC Snapdragon 8 Elite Gen2. Má být i rychlejší než Apple A19 Pro.

V Ostravě oficiálně startuje provoz prvního kvantového počítače v Česku Přečtěte si také:

V Ostravě oficiálně startuje provoz prvního kvantového počítače v Česku

Apple vyzval Evropskou komisi, aby přehodnotila Digital Market Act. Komise nyní zkoumá, jak s digitální regulací dál naložit. Apple je toho názoru, že by se k tématu mělo přistoupit jinak a zdůraznil, že byl kvůli DMA nucen odložit v Evropě uvedení některých funkcí.

Rakouská armáda přešla z Microsoft Office na LibreOffice. Důvodem není úspora na licencích, ale takzvaná digitální suverenita, která se v poslední době v Evropě hodně řeší, mimo jiné kvůli možnému předávání dat z amerických cloudů americké vládě.

Nesnažíme se to vymlčet. Microsoft nemůže zaručit, že data zákazníků z ČR a EU nevydá do USA Přečtěte si také:

Nesnažíme se to vymlčet. Microsoft nemůže zaručit, že data zákazníků z ČR a EU nevydá do USA

Spotřebitelská organizace Consumer Reports žádá po Microsoftu prodloužení podpory Windows 10. Poslala otevřený dopis šéfovi Satyovi Nadellovi. Desítky podle organizace stále běží na skoro polovině počítačů a Microsoft tak má lidi koupit si nové stroje, případně platit za prodlouženou podporu.

Microsoft pustil do veřejného testování z cloudu streamované aplikace Windows 365. To znamená, že je není nutné stahovat ani používat v prohlížeči. Nesou název Windows 365 Cloud Apps.

Češi a Britové rozjeli vývoj vysoce bezpečných čipů pro obranné technologie či automobilky Přečtěte si také:

Češi a Britové rozjeli vývoj vysoce bezpečných čipů pro obranné technologie či automobilky

Alibaba uvedla jazykový model Qwen3-Max. Pracuje s jedním bilionem parametrů. Analýza je k dispozici zde. Alibaba také chystá velké rozšíření svých 91 datacenter, ve třech letech investuje v přepočtu 1,1 bilionu korun.

Microsoft rozjel spolupráci s Anthropicem. Zajímavá zpráva, protože Microsoft je největším investorem OpenAI a spolupráce se dlouho zdála jako exkluzivní – navíc, když do Anthropicu investuje Amazon Web Services, hlavní cloudový rival Azure. AI modely od Anthropicu budou implementovány do Copilota a bude si možné vybírat.

Cohere už má hodnotu sedm miliard dolarů. Jde o další AI startup, který okupuje tyto částky. Firma teď obdržela sto milionů dolarů a zúžila spolupráci s AMD. Cohere se soustředí na AI modely v enterprise.

MemMachine je nová open source vrstva pro long-context paměť pro LLM. Dodavatelem je firma MemVerge.

Startup Tomáše Mikolova se obrací na komunitu o pomoc s radikálním zefektivněním AI Přečtěte si také:

Startup Tomáše Mikolova se obrací na komunitu o pomoc s radikálním zefektivněním AI

Britský producent chytrých telefonů Nothing vyčleňuje značku CMF do samostatné firmy. CMF je budgetový brand zaměřený na telefony či sluchátka. Sídlo CMF bude v Indii, kde vznikl výrobní joint-venture se společností Optiemus. Jde o strategický krok, Indie je velký trh, kde se prodávají hlavně levnější modely.

Cloudflare řešil další rekordní útok DDoS, tentokrát 22,2 Tb/s. Proudilo 10 miliard paketů za sekundu. Útok trval 40 sekund a odražen byl autonomně. Detaily zatím nejsou k dispozici.

Výrobce F-35 rozjíždí spolupráci s českými firmami za 15 miliard včetně simulátoru pro VR Přečtěte si také:

Výrobce F-35 rozjíždí spolupráci s českými firmami za 15 miliard včetně simulátoru pro VR

Výroba pomocí 2nm procesu u TSMC má prý o polovinu zdražit. To by dopadlo na Apple, Nvidii, MediaTek, Qualcomm a další. Poptávka je veliká a kromě tradičních koncových produktů do ní promlouvají AI a datacentra. Zároveň investice do 2nm procesu vyžaduje obrovské prostředky. Uvidíme, s čím přijdou Samsung a Rapidus. TSMC už na 2 nm měla získat 15 zákazníků.

Samsungu se podařilo ulovil dalšího zajímavého zákazníka na svou zakázkovou výrobu čipů. Nedávno kontrakt oznámila Tesla a nyní IBM. Big Blue v Samsungu bude vyrábět čipy Power 11, a to vylepšeným 7nm EUV procesem.

Ministerstvu průmyslu se podařilo postavit tým odborníků na AI, prý je zvládne zaplatit Přečtěte si také:

Ministerstvu průmyslu se podařilo postavit tým odborníků na AI, prý je zvládne zaplatit

Vodafone ve Velké Británii začal instalovat technologie od Nokie. Obměna se týká sedmi tisíc RAN stanic. Tento krok následuje po spojení s operátorem Three. Vodafone se dříve Nokii vyhýbal a nasazoval Huawei a Ericsson. Nokia je mimo jiné náhradou právě za Huawei, ani Britové už tohoto čínského dodavatele v sítích nechtějí.

Huawei tlačí do rozvoje vlastních AI akcelerátorů. Minulý týden byla představena roadmapa a zde je k ní k dispozici zajímavý rozbor.

WT100 early temata

CZ.NIC vydal nové verze aplikací Datovka. Jde o desktopovou a mobilní aplikaci a také o knihovnu libdatovka. Jde o reakci na novinky kolem Datových schránek.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz:

Seriál: Páteční výběr zpráv z velkého IT
Přečtěte si všechny díly seriálu Páteční výběr zpráv z velkého IT nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Autor článku

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

PPF talé koupilo Nordic Telecom , podobnmě jako NEJ,cz
Vladimír Cejvik Bílek
Digizone.cz

