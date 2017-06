 »  CETIN vydělává PPF, nejlepší šéfové IT firem, Red Hat zase rozšiřuje vývoj v Brně

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Red Hat potvrdil pozici Brna jako svého největšího vývojového centra na světě a otevřel čtvrtou budovu. Investice ho vyjde na více než 200 milionů korun. K současné více než tisícovce zaměstnanců mají přibýt další čtyři stovky. Red Hat také v Brně výrazně angažuje studenty technických univerzit. O Red Hatu v našem rozhovoru.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) pošle mateřské PPF za poslední rok pěknou dividendu ve výši 2,36 miliardy korun. Rok předtím dividenda činila 1,83 miliardy. CETIN také loni do PPF vyplatil přes 28 miliard z rezervních fondů. Firmě narostl zisk o 16 procent na 2,26 miliardy, výnosy byly na 20,4 miliardy.

Server Glassdoor vydal další ze svých žebříčků,tentokrát nejlépe hodnocených výkonných ředitelů(hodnotí zaměstnanci). Z technologických firem jsou na tom nejlépe World Wide Technology (Jim Kavanaugh), Fast Enterprises (Martin Rankin), Nvidia (Jen-Hsun Huang), HubSpot (Brian Halligan), Facebook (Mark Zuckerberg) a objevují se i šéfové Salesforce.com, Googlu, Adobe, SAPu, Microsoftu či Juniper Networks.

A ještě jeden žebříček. Mezi programátory se vede odvěký boj, zda při psaní kódu používat mezerník, nebo tabulátor. Tyto šarvátky zřejmě nikdy neskončí. David Robinson na Stack Overflow zveřejnil své propočty, že ti vývojáři, kteří používají mezerník, si vydělají více. Čísla jsou zde.

Po odchodu Dellu z burzy a jeho spojení s EMC se rýsuje další velký IT obchod. Bloomberg informuje, že by se mohly spojit obři BMC Software a CA Technologies. Součástí toho by bylo stažení CA z burzy (hodnota je 15 miliard dolarů). CA v Česku provozuje velké vývojové centrum, má zde přes 600 lidí. Více v našem rozhovoru.

Report nabízí pěkná čísla o herním byznysu. Hráčů už je 2,6 miliardy po celém světě, roční tržby kolem 100 miliard dolarů a průměrnému hráči v USA je 35 let. E-sportová klání dokonce živě sleduje více lidí než finále NBA a jiných sportů.

Spoluzakladatel Brand Embassy Vít Horký a Václav Štrupl z Mitonu si hodinu a půl povídali v Prague Startup Centre. Video je níže, případně zde. Podívat se také můžete na náš videorozhovor s Horkým.

Gartner zveřejnil seznam největších IT dodavatelů světa za rok 2016. Jednoznačně vede Apple (218 miliard dolarů), následují Samsung (139 miliard), Google (90 miliard), Microsoft (86) a IBM (78).

Dedikované reportéry na umělou inteligenci už mají tato média: CNBC, TechCrunch, VentureBeat, New York Times, Wired, The Register, Quartz, The Verge, Re/code, MIT Technology Review.

Toshiba konečně vybrala kupce své divize čipů, největšího výrobce NAND čipů na světě. Nestane se jím skupina kolem Foxconnu, Applu, Microsoftu a dalších, ale fond, za kterým stojí japonská vláda. Prodejní cena je přes 420 miliard korun. Toshiba peníze potřebuje na pokrytí ztrát americké divize Westinghouse.



Autor: Gartner Nejvetší IT dodavatelů roku 2016 podle Gartneru

Intel bude až do roku 2024 sponzorovat Olympijské hry. Nabídne technologie jako virtuální realita, 360stupňové video, umělá inteligence či drony. Hry se chtějí dostat k mladému publiku, zájem o sledování v televizi totiž opadá. Pro Intel jsou zase tyto novinky přesně ty oblasti, do kterých se snaží aktivně dostat. IT firmy jako Cisco, SAP a mnohé další se o sport obecně hodně zajímají.

AMD vydává první procesory EPYC, se kterými chce udělat velký comeback do serverů. Výkonově si oproti Xeonům od Intelu vedou velice dobře. AMD má v serverech podíl pod jedno procento. Stroje s EPYC začnou nabízet HPE, Dell, Lenovo a další. Nasadí je také Microsoft či Baidu.

Adobe v druhém kvartálu z Creative Cloudu utržilo přes miliardu dolarů a cloud už tvoří větší část příjmů. Daří se také Red Hatu, v prvním kvartálu mu meziročně rostly tržby o 20 procent, stejně jako předplatné. Odhady mluví o ročních tržbách téměř ke třem miliardám dolarů. Oraclu zase cloudové tržby rostou o desítky procent, po posledních výsledcích si tak akcie připsaly růst kolem deseti procent.