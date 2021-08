CETIN z dotací na stavbu broadbandu nakoupil i techniku Huawei, oproti plánu vybuduje méně přípojek

Společnost CETIN spadající do PPF Telecom Group pomalu rozjíždí výstavbu rychlého internetu do špatně pokrytých oblastí. Využije k tomu evropské dotace z programu OP PIK, které v několika kolech rozděluje ministerstvo průmyslu. Tyto peníze mají pomoci s financováním budování kvalitního připojení tam, kde se to poskytovatelům internetu komerčně nevyplatí. Jde o takzvaná bílá místa.

CETIN dotace využije mimo jiné na nákup síťové techniky od čínské společnosti Huawei. Zakázku za 15,7 milionu korun bez DPH na dodávku technologie DSLAM vyhrála společnost Altepro Solutions, která je významným partnerem Huawei na českém trhu.

CETIN si na modernizaci bezdrátové části mobilní sítě a nasazení 5G vybral společnost Ericsson a Huawei se v tomto případě zbavuje. U DSLAMů bude ve spolupráci pokračovat.

„Jedná se o připojení domácností a drobných podnikatelů k internetu. Nejde tedy o kritickou informační infrastrukturu. Z tohoto důvodu je možné využití rDSLAMů Huawei bez toho, že by to znamenalo významné riziko z hlediska kybernetické bezpečnosti,“ uvádí společnost pro Lupu.

Méně přípojek, než bylo v plánu

Plán CETINu počítal s výstavbou zhruba dvou stovek DSLAMů. Díky tomu se měl internet dostat ke zhruba sedmi tisícům adresních míst (domácnosti a firmy) ve 23 lokalitách, kvůli problémům se tak ale zřejmě nestane.

„Finální počet úspěšně dokončených dotačních projektů s využitím DSLAMů (technologie FTTC) však může být výrazně nižší,“ upozorňuje firma. Jako důvody uvádí časovou náročnost stavební administrativy (navíc zkomplikovanou covidem), nesouhlas vlastníků pozemků s umístěním techniky, časovou náročnost výběru dodavatelů kvůli zákonu o veřejných zakázkách a nedostatek materiálu a s tím spojený nárůst cen.

Tato situace bude mít dopad i na výši finančních prostředků, které firma z evropských dotací dostane. Ministerstvo průmyslu CETINu schválilo maximální částku 338 milionů korun s tím, že CETIN chtěl dalších 123 milionů investovat ze svého.

„Vyplacená částka [dotace] bude nakonec téměř jistě výrazně nižší v důsledku dokončení menšího počtu přípojek, než bylo uvedeno v žádostech o dotace,“ konstatuje CETIN. „Výše vlastních investic 123 milionů korun nebude téměř jistě dosažena – opět kvůli celkovému snížení rozsahu dotovaných projektů.“

Firma si není jistá ani tím, zda se budování rychlého internetu v bílých místech stihne v požadovaném termínu. Dotované projekty mají být dokončeny nejpozději v prvním pololetí roku 2023, zmíněné problémy ale výstavbu protahují o měsíce. „S ohledem na výše uvedené komplikace jde o velmi ambiciózní termín, kvůli kterému nemusí být řada projektů dokončena,“ myslí si v CETINu.

CETIN dotace použije na budování FTTH a FTTC sítí tak, jak to stojí v podmínkách druhé a čtvrté výzvy dotačního programu. Peníze tedy půjdou zejména na pasivní síťovou infrastrukturu, aktivní prvky a stavební a inženýrské práce. Druhou část popisované zakázky na DSLAMy například vyhrála společnost A2B Eco Energy s dodávkou napájecích zdrojů.

Postavené internetové přípojky budou mít rychlosti 100 Mb/s u downloadu a 30 Mb/s u uploadu. Jde o minimální požadované rychlosti uvedené v Národním plánu rozvoje sítí nové generace.

„Na mnoha přípojkách budou dostupné i vyšší rychlosti z velkoobchodního portfolia CETINu. U dotačních FTTH projektů CETINu, kterých se zakázka netýkala, bude na všech přípojkách dostupná rychlost stahování 1 Gb/s,“ doplňuje firma.