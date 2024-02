ChatGPT získá paměť a může vyrůst v univerzální AI, tržby OpenAI rekordně rostou, Edge půjde odinstalovat

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

ChatGPT získá paměť. Tím by se mělo odstranit výrazné omezení současné takzvané umělé inteligence, kdy každá konverzace začíná od začátku bez toho, aby si robot pamatoval, co s vámi řešil před chvílí. OpenAI už možnost paměti nabízí v uzavřené omezené betě. Doporučuje nezadávat citlivé informace, protože zadané údaje slouží ke zlepšování modelu. Paměť může být důležitým krokem k univerzální umělé inteligenci (AGI).

OpenAI loni údajně měla tržby dvě miliardy dolarů. Podle Financial Times by je letos mohla více než zdvojnásobit. To je rychlý náběh, z OpenAI to dělá jednu z nejrychleji rostoucích IT firem v historii.

Nvidia spouští Chat with RTX, což je chatbot běžící na vašem počítači a nad vašimi daty. Využívá modely jako Mistral a Llama a lze mu naservírovat vaše soubory, z nich se čerpají informace. Velikost modelů je nicméně omezena. Dále je třeba karty Nvidia série 30 a 40 s alespoň osmi gigabajty paměti.





Hlad po AI žene nahoru akcie ARMu a Nvidie, a to dost. ARM za poslední měsíc přidal přes 80 procent, Nvidia za rok přes 200 procent. Nvidia je jasná, modely typu GPT a spol. potřebují akcelerační karty, na které je teď v případě Nvidie čekačka asi 50 týdnů. ARM z AI těží díky tomu, že Nvidia začíná ke svým GPU čipům přidávat i ARMová CPU jádra. Jeden takový superčip si koupili do Ostravy.

Nvidia buduje novou divizi za 30 miliard dolarů, která má navrhovat AI čipy na míru. To znamená, že by velké firmy jako Google, Microsoft, OpenAI nebo Meta mohly místo modelů typu A100 či H100 odebírat křemíky upravené přesně pro jejich potřeby. Bude zajímavé sledovat, jaký vliv to bude mít třeba na Google TPU.

Zformovala se aliance pro AI čipy. Stojí za ní giganti TSMC a SK hynix. TSMC vyrábí čipy pro Nvidii, která ovládá až 90 procent trhu. SK hynix vyrábí paměti HBM, které jsou součástí akceleračních AI karet. SK hynix má v této oblasti podíl kolem 50 procent. Je možné, že se TSMC zapojí do výroby HBM4, tedy nové generace HBM.

Zakladatel a šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že by státy měly budovat své suverénní infrastruktury pro umělou inteligenci. Pokud se AI skutečně bude rozvíjet jako doposud, může se z ní stát důležitá strategická věc pro ekonomický a bezpečnostní rozvoj. Technický ředitel Amazonu a AWS Werner Vogels nedávno přišel s podobnou myšlenkou.

Technologii Nvidia CUDA je možné rozběhnout na grafických kartách AMD Radeon. Umožňuje to projekt ZLUDA, který nejdříve vznikal v Intelu, později v AMD a nyní byl uvolněn jako open source. Původní autor v práci asi pokračovat nebude, takže uvidíme.





Microsoft v Německu investuje 3,5 miliardy dolarů do rozvoje AI. Peníze půjdou například do velké expanze datacenter, které budou plné GPU a podobně.

Google v Paříži otevírá centrum pro umělou inteligenci. Hostit bude tři stovky vědců a inženýrů. Francie už se nějakou dobu profiluje jako evropské centrum pro AI, mimo jiné díky firmám typu Mistral nebo historickým investicím jako Station F.

Populární webový server Nginx má nový otevřený fork, jmenuje se Freenginx. Založil ho Maxim Dounin, bývalý vývojář Nginxu. Americká firma F5 Networks původně projekt koupila před pěti lety. Po invazi Ruska na Ukrajinu zavřela vývoj v Moskvě a Dounin odešel a začal přispívat jako dobrovolník. Nyní uvedl, že už Nginx nepovažuje za otevřený projekt, protože nemá možnost kontrolovat změny. Je možné, že za tím stojí opatrnost F5 vůči Rusku a s tím spojené restrikce.

Další miliardový prodej českého startupu. Americký Dynatrace za 37,5 milionu dolarů, tedy kolem 900 milionů korun, získal brněnský Runecast. Dynatrace tak konsoliduje nástroje pro dohled nad zranitelnostmi, konfigurací IT systémů a dodržováním kyberbezpečnostních regulací.

Microsoft umožní odinstalování Edge ve Windows. Dojde také k dalším ústupkům daných evropskou legislativou. Aktualizace Windows například nenastaví Edge jako výchozí prohlížeč. Změny nabíhají postupně.

Operátoři volají po sjednocení evropského trhu. Organizace ETNO a GSMA, které tyto hráče sdružují, nejsou rády, že jsou zdejší trhy fragmentované a velice odlišné. Dlouhodobě říkají, že to výrazně komplikuje investice a možnost růst. Zatímco v Evropě je hromada menších operátorů, v USA jich jsou pouze jednotky na mnohem větší trh, což jim umožňuje růst a investovat. Tématu se věnuje Strand Consult.

Americká vláda poslala 42 milionů dolarů konsorciu pro vývoj open RAN. To je technologie pro bezdrátové části mobilních sítí, která je otevřená a má konkurovat zavedeným značkám typu Huawei, Ericsson či Nokia. USA už nějakou dobu open RAN prezentují jako super alternativu, jejich zápal pro věc je z velké míry hnaný bojem proti čínské konkurenci. Americká vláda se snaží přesvědčit některé země, aby na open RAN naskočily a kupovaly prvky od firem typu Mavenir, Wind River, Dell a podobně. Potřebuje ale pomoc od domácích operátorů, kteří zatím v nasazení mají rezervy.

Nejvýkonnější superpočítač světa má být údajně v Číně. Web The Next Platform záhadu jménem Tianhe-3 rozebral.

DNS resolvery opravují bezpečnostní chybu. Konkrétně jde o implementační problém validátoru DNSSEC, skrze což bylo možné zahltit procesor. Opravy se týkají resolverů Knot, PowerDNS, BIND, Unbound a dnsmasq.

Mozilla propouští a opět mění směr. Omezuje investice do produktů typu VPN nebo instance pro Mastodon. Soustředit se chce hlavně na Firefox a integraci AI.

Renesas za 5,9 miliardy dolarů kupuje firmu Altium. Renesas je japonský producent čipů pro automobilky a průmysl a skrze Altium chce také více obsáhnout sekci návrhu elektroniky. Japonci také před pár týdny získali firmu Transphorm zaměřenou na čipy z nitridu gallia, na němž se dělá i v Česku. Renesas má mimochodem v Praze centrum návrhu čipů.

Přichází operační systém LineageOS 21. Má zařazeny nové vlastnosti Androidu 14 včetně přepracování designu aplikací.

Cisco propustí čtyři tisíce lidí, jde o pět procent pracovní síly. Cisco zejména reaguje na slabou poptávku od operátorů a providerů, kteří omezují výdaje – i z toho důvodu, že nákladné sítě 5G zatím nepřináší nové obchodní modely a návratnost.

Hewlett Packard Enterprise žádá náhradu ve výši čtyř miliard dolarů od dvou šéfů firmy Autonomy. Tu v roce 2011 kupovala ještě nerozdělená Hewlett-Packard za 11 miliard dolarů. Ovšem ukázalo se, že firma falšovala účetnictví a podobně. HP v roce 2012 odepsala 8,8 miliardy dolarů.

Čtení na Root.cz a Cnews.cz: