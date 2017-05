 »  Chceme být číslo jedna všude, kde působíme. Dellu po spojení s EMC narostla ramena

Dell měl vždy řadu věrných zákazníků, kteří od něj kupovali serverový hardware. Velké „prémiové“ značky jako EMC, Cisco či Oracle, které pracují s velkými maržemi, ale na firmu nehleděly úplně jako na sobě rovného. Pak ale Dell před dvěma lety za 67 miliard dolarů koupil právě EMC. Dnes si spojení sedlo a ukazuje se, že Dellu narostla ramena.

„Chceme být číslo jedna ve všem, kde působíme,“ říká během setkání na konferenci v Las Vegas prezident Dell EMC David Goulden. Dell už dnes řadu prvenství má, například podle Gartneru vládne rovnou 15 různým kategoriím. Čísla lze samozřejmě prezentovat všelijak a číslo jedna na trhu si lze volit dle potřeb. Třeba v takových počítačích Dell ovládá tržby a zisky, v počtu prodaných kusů ale nevládne.

Hrátky s čísly každopádně nejsou až tak důležité. Hlavní je to, že Dellu evidentně výrazně narostlo sebevědomí. Mimo jiné díky tomu, že se po odkupu EMC dostal k těm největším korporátním zákazníkům světa a dnes je velice těžké hledat velkou instituci či firmu, kde by Dell nepůsobil.

Rychlejší než trh

Na korporátní poměry se Dell s EMC spojil hodně rychle. Osm měsíců po obchodu už se představovaly společné produkty a „go-to-market“ strategie, po dvou letech už jsou vidět reálné výsledky. Zde výrazně pomáhá to, že se Dell ještě před nákupem stáhl z burzy a může reagovat bez tlaku akcionářů.



Autor: Jan Sedlák Finanční ředitel Dellu Tom Sweet (uprostřed).

„Chceme růst rychleji, než jak roste trh a konkurence. Podle toho jsme také stavěli náš finanční plán na fiskální rok 2018,“ popisuje finanční ředitel Dellu Tom Sweet (náš dřívější rozhovor).

Spojení mimo jiné přineslo úspory z rozsahu. Dell EMC je významný odběratel hardwarových komponent a s dodavateli jedná z pozice silného hráče (navíc má silný dodavatelský řetězec). Tím se může dostávat na zajímavé ceny a zároveň generovat lepší marže. Právě navyšování marží je jednou z hlavních priorit, kterou má Sweet za úkol řídit.

Dell chce do budoucna zjednodušit nabídku serverů a systémů pro ukládání dat a více optimalizovat „cross-sell“ mezi Dellem, EMC a VMwarem, který pod Dell rovněž spadá. Tyto obchodní propoje pomáhají tradiční servery a další technologie Dellu dostat i k velkým zákazníkům, které se svými storage produkty mělo EMC.

Z Dellu každopádně během spojování začalo odcházet značné množství zaběhnutých obchodníků z EMC, kteří měli dlouhodobé a klíčové kontakty na zákazníky. „Situaci jsme stabilizovali, vracíme se do normálu,“ reaguje Sweet.

Efekt bumerangu

Marže chce Dell navyšovat i v osobních počítačích. Tam tedy cílí především na firemní zákazníky, kteří nakupují dražší stroje. Výraznou roli do budoucna má sehrát koupený Alienware, tedy prémiové herní počítače. Dell věří v budoucnost virtuální reality a dalších pokročilých výpočtů. Firma si například na konferenci pozvala zakladatele a šéfa Epic Games Tima Sweeneyho, aby VR propagoval.



Autor: Jan Sedlák David Goulden, prezident Dell EMC

„Alienware jsme koupili, nechali je v podstatě být jako samostatný subjekt a dnes hrají významnou roli inovátora ve VR,“ věří Michael Dell.

Zakladatel a šéf společnosti věří ještě v jednu věc. Podle jeho slov přichází v rámci cloudů efekt bumerangu – někteří zákazníci se mají z cloudů typu Amazon Web Services vracet zpět k nákupu tradičního serverového hardwaru. „Hodně zákazníků nám říká, že cloud může být ve výsledku dvakrát dražší než on-premise,“ říká Dell.

Přesné podklady s čísly k tomu firma nenabízí. Prodej hardwaru je nicméně pro Dell strategický. Velké cloudy jako AWS a Azure už neběží na tradičním železe a provozovatelé si vyvíjí vlastní stroje. Pokud tedy Dell skutečně vidí efekt bumerangu, může to pro něj mít příznivý efekt.

„Neříkáme, že veřejné cloudy někam zmizí nebo že neporostou, naopak. Jen nejsou nejlepší pro všechny druhy zátěže,“ navazuje Dell.

Zpět k hardwaru

Snahu přetáhnout zákazníky zpět k provozování vlastního hardwaru Dell podporuje novinkou. Začíná nabízet „cloudové naceňování“ pro své produkty. To znamená, že není nutné platit velkou částku za nákup hardwaru a vše se platí průběžně, podobně jako v případě cloudových poplatků či měsíčních poplatků za iPhone s jeho neustálou obnovou za nový. Počáteční náklady na vlastní hardware tak výrazně klesnou.



Autor: Jan Sedlák Michael Dell

Tento tah proti veřejným cloudům se v kuloárech označuje za „velkou věc“. Dell tento model přinese také do Česka. Hewlett Packard Enterprise už na našem trhu něco podobného začal nabízet rovněž.

V cestě za vyššími maržemi jsou u Dellu vidět i další strategické snahy. „Je vidět snaha nabízet a prodávat kompletní balení se servery, storage, sítěmi a tak dále,“ popisuje v Las Vegas Ondřej Remeš z Avastu. „Krabice vše v jednom“ na zahraničních trzích získává na oblibě, v Česku zase tolik ne. „Pro nás to zajímavé není, pracujeme s jiným modelem, ale určitě si to zákazníky najde,“ dodává Remeš.

Avast je jeden z významných českých zákazníků Dellu. Do svých světových datacenter nakupuje hardware přes českou pobočku. V Avastu po odkupu AVG probíhá velká datacentrová a IT konsolidace, dohromady jde o více než 2200 fyzických serverů plus další pronajaté.

Nový bohatý fond

„Dell nám při našich objemech dává zajímavou cenu, má konzistenci a dobrou celosvětovou podporu,“ popisuje Remeš. Ne všude ale Avast využívá Dell. S AVG do firmy přišla centralizovaná disková pole od Hitachi. Jelikož jsou nová, prozatím se počítá s nimi, a ne s EMC. (Ne všude se na storage využívají disková pole, původní Avast dost využívá serverové disky.) Stejně tak v sítích Avast začal využívat například Huawei – kvůli kvalitě i dobré ceně.

Dell má roční tržby kolem 75 miliard dolarů, z toho 4,5 miliardy každoročně investuje do výzkumu a vývoje. Teď vedle toho více rozjíždí ještě jednu aktivitu – investiční fond Dell Technologies Capital. Ten spojuje investiční aktivity Dellu a poměrně neznámý fond původního EMC. Na vkládání peněz do startupů je na každý rok připraveno 100 milionů dolarů. Fond sídlí v Palo Alto a v portfoliu má jak věci z enterprise IT, tak AI, IoT, ale i třeba analýzu genomů.

Dell se při spojování s EMC i kvůli shánění kapitálu zbavil některých částí, mimo jiné z oblasti dříve budované softwarové divize. Došlo třeba na prodej Quest Software a tím pádem i ostravského vývojového centra.

I tak se ale Dell v softwaru a službách stále více profiluje – mimo jiné opět kvůli maržím. Jeho Pivotal se dostává výrazně vyšší prostor v rámci převodu legacy IT aplikací do cloudu a budování nových cloudových aplikací. Ty mají přímý dopad na hardwarovou infrastrukturu pod tím. Zde tak lze očekávat zvýšenou aktivitu.

Více o novinkách Dellu na této stránce a v rozhovoru s Michaelem Dellem.

Cestu autora na konferenci Dell EMC World 2017 organizovala společnost Dell.