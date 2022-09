Chcete mít vlastní server v pražském datacentru? Otestovali jsme nabídku housingu

Začalo to nápadem zmapovat datacentra v Praze. Chtěli jsme zjistit, jaké možnosti má jednotlivec, startup nebo e-shop, pokud chce mít svůj projekt pod plnou kontrolou a provozovat ho na vlastním hardwaru. Ne někde v obýváku nebo v garáži, ale pěkně v datacentru s patřičným vybavením, ať už co se konektivity či zajištění spolehlivých dodávek elektřiny, stabilní teploty a čistoty vzduchu, zkrátka všeho, co servery potřebují, týče.

Praha byla zvolena záměrně. Než se na mou hlavu v komentářích snese kritika z pragocentrismu, vysvětlím, proč v hledáčku není Brno, Olomouc nebo Ktiš, a proč vůbec na tom, kde bude server umístěný, záleží.

Minimálně podle webů jednotlivých datacenter to na první pohled vypadá, že metropole „v ustájení železa“ nabízí zdaleka největší konkurenci. Že si můžete vybírat z datacenter v širším centru města či na jeho okraji, na pravém nebo levém břehu Vltavy, různě dostupná, vybavená i drahá. Že není všechno zlato, co se třpytí a že vize zdravě fungujícího konkurenčního prostředí přinejmenším u housingu malých projektů dostala na frak, to se ukazuje až později.

A proč je dobré mít server v dosahu a ne někde na druhém konci republiky či Evropy? Snadnou fyzickou dostupnost oceníte ve chvíli, kdy bude potřeba na serveru vyměnit zdroj, disk nebo základní desku. Anebo, když se datacentrum dostane do potíží a stroj po přerušené dodávce elektřiny sám nenaběhne do módu, kdy ho bude možné spravovat na dálku. I s těmito problémy se zkoumaná datacentra čas od času potýkají. A v případě většího problému ubíhají minuty, kdy musíte čekat na uvolnění KVM nebo jiného nástroje remote-hand, neskutečně pomalu…

Námitku, že při průjezdu Prahou ve špičce může být „venkovská“ serverovna dosažitelná rychleji, uznávám, na druhou stranu pak bychom museli brát do úvahy, z které strany města se k němu vydáváme, a definovat si, jak dlouhý dojezdový čas (= jak případně dlouhý je pro nás přípustný výpadek) jsou ještě akceptovatelné. Proto se pro zjednodušení přidržme podmínky, že datacentrum musí ležet v katastru hlavního města.





Další podmínkou pro náš výběr je, že datacentrum musí své služby nabízet veřejnosti. Najdeme tu totiž i celou řadu datacenter, do kterých se běžný smrtelník nedostane. Zabezpečené zázemí pro své potřeby mají složky státu v několika pražských lokalitách i kousek za Prahou. A rovněž tak existují nikde neinzerovaná privátní datacentra sloužící jen pro potřeby svých provozovatelů. Bylo by naivní si myslet, že vám stát dovolí vzít váš server a instalovat si ho do racku spolu se systémem státní pokladny, rejstříku trestů, datových schránek, základních registrů nebo evidence obyvatel. Podobně se pak asi nepodíváte do datacenter využívaných bankami a dalšími institucemi s vyššími nároky na zabezpečení. Smiřme se proto s tím, že tyto datové pevnosti nám zůstanou zapovězeny. A pojďme si posvítit na ty, které své služby nabízejí veřejně.

Mystery shopping

A tak z původního nápadu na zmapování pražských datacenter se zrodil plán si je trochu otestovat. Proto minulé úterý ráno v 08:30 hodin ve stejný okamžik odešla na 10 e-mailových kontaktů, které mají datacentra na webu uvedeny pro zájemce o novou službu, poptávka na nacenění čtyř variant služby:

„ekonomický“ serverhousing – 1 U, příp. 1× tower, redundantní zdroj s odběrem 150 W, přiřazena 1× IPv4 adresa, dálková správa KVM, neomezený přístup do datacentra, bez omezení přenesených dat „náročnější“ serverhousing – 4U, redundantní zdroj s odběrem 300W, 4× IPv4, dálková správa KVM, neomezený přístup do datacentra, bez omezení přenesených dat; VPS – 2 jádra CPU, 4GB RAM, 300 GB SATA diskového prostoru, bez omezení přenesených dat; Aplikace – provoz docker containeru, 50 GB diskového prostoru, 2 jádra CPU, 4 GB RAM, bez omezení přenesených dat;

Následovala série pěti otázek: na možnost dokoupení „čtyřkových“ IP adres, na zohlednění energetické náročnosti serveru, zvýhodnění dlouhodobých kontraktů, přijatá opatření na předcházení výpadkům či plánované zdražování cen služeb v souvislosti s energetickou krizí.

E-mail nijak nezastíral, že jde o podklady pro tento článek. Na druhou stranu ani náznakem neusiloval o to, aby byl zodpovězen tiskovým oddělením v přednostním režimu. Čili standardní poptávka po službě zaslaná přes běžný prodejní kanál.

Rychlost reakce

Prakticky okamžitě po odeslání poptávky přišla automatická reakce od dejvického datacentra DC6 (provozovaného firmou Greendata, s.r.o.), a to s informací, že mi byl na serveru greenhousing.cz zřízen účet a že si mám po kliknutí na uvedený odkaz zvolit nové heslo. Další reakce přišla až pozdě odpoledne v 15:55, že otázky zodpoví. Od té doby se neozval nikdo. Po zaurgování se po týdnu dozvídám, že prý e-mail s nabídkou odeslali ve středu v 16:20 odpoledne. Jenže se zřejmě ztratil… To se stát samozřejmě může a nemáme důvod DC6 nevěřit. Hlavní je, že odpovědi je možné zařadit do srovnání.

Automatické potvrzení má nastavené i Coolhousing. A v 17:16 přišel další e-mail i s třístránkovým PDF s podrobnými odpověďmi.

V 08:37 dorazil automaticky generovaný e-mail s potvrzením o přijetí i od VS Hostingu. V 9:13 přišel další, že mu přiřazují vysokou prioritu a o minutu později ještě jeden, že jej předávají oddělení sales, které se bude řešením požadavku zabývat. Zjevně toho mají na vyřízení hodně, protože stručná odpověď přišla až o tři dny později, v pátek odpoledne ve znění: „naše společnost se dlouhodobě specializuje na jiné typy služeb, které jsou výrazně více individualizované a specializované než klasický a zpravidla komoditní serverhousing a pronájem VPS. Proto vámi zaslané otázky bohužel nelze aplikovat v případě našeho datacentra,“ napsal mi obchodní ředitel VS Hostingu David Lintimer. Ačkoliv se honosí vlastním datacentrem a přinejmenším jednu z poptávaných služeb mají ve své nabídce, o nové zákazníky zjevně nestojí. Škoda.

Po obědě (ve 12:45) dorazila odpověď i od TTC Teleport. Ani u této společnosti zájemce o umístění jednotlivých serverů neuspěje. Minimální úroveň housingových služeb je celý jeden rack. Proto odpověď na první čtyři variantní poptávky od Radka Majera byla: „Tento produkt nenabízíme.“

Tentýž den ve 13:37 reagoval ještě WEDOS, a to přímo prostřednictvím svého CEO a hlavního akcionáře Josefa Grilla. A opět poptávka končí s nepořízenou. „Housing neděláme,“ píše Josef Grill hned v úvodu. „Máme v nabídce pronájem dedikovaných serverů a VPS. Vzhledem k energetické náročnosti a cenám energií je to složité nyní naceňovat, protože to, co platilo před měsícem, nemusí platit dnes odpoledne nebo za měsíc nebo tři,“ dodává.

Na reakce Master Internet si zájemce o hosting už musí počkat do dalšího dne. Nacenění variant přišlo ve středu ve 12:47, prostřednictvím manažerky komunikace Michaely Rabasové. Zařazuji do srovnání.

O další den později, ve čtvrtek dopoledne, více než 48 hodin po odeslání poptávky, přichází e-mail i od Českých Radiokomunikací. Ani u nich ale člověk s jedním serverem neuspěje. „Nejmenší službu ČRa nabízí ve svém portfoliu ¼ rack (10 U) a nenabízí sdílené racky,“ uvádí za Radiokomunikace Petra Kaděrová.

Ještě o den déle, tedy do pátku bylo nutné čekat na reakci datacentra SafeDX, avšak s omluvou, že marketing manager Roman Tvrdý byl týden bez přístupu k e-mailu. Ten samý den odpoledne pak přichází i podrobná odpověď s vyjádřením k jednotlivým variantám. I ta se proto dostává do srovnání.

Abychom byli úplní, osloveným datacentrům Casablanca a Sitel jsme ani nestáli za odpověď. Bez reakce.

Pořadí vyřešení požadavku Datacentrum Čas od odeslání poptávky 1. TTC Teleport + 4:17 hod. 2. WEDOS + 5:07 hod. 3. Coolhousing + 7:45 hod. 4. Master Internet + 28:17 hod. 5. DC6 + 35:50 hod. (*) 6. České Radiokomunikace + 50:15 hod. 7. VS Hosting + 78:27 hod. 8. SafeDX + 81:28 hod. (**) 9. Casablanca a Sitel bez odpovědi

Pozn.:

*) Původní e-mail s odpovědí se podle Zdeňka Maršála ztratil, započítán čas tvrzený odesílatelem.

**) E-mail přišel s omlouvu, že pisatel byl „týden bez přístupu k e-mailu.“

Kam s ním?

Výběr datacentra pro umístění vlastního serveru, případně VPS server, v Praze se nám tím významně zužuje. Ve hře zůstávají čtyři možnosti:

Master Internet (MAI) – nacenil všechny čtyři varianty. Ekonomickou s 1U nebo 1 tower s redundantním zdrojem, 1 IPv4, dálkovou správou a bez omezení přenesených dat vyjde na 1 902 Kč. O něco náročnější varianta ii. s 4U, příkonem 300 W a 4 IPv4 adresami na 4 270 Kč. Třetí varianta VPS s 2 jádry CPU, 4 GB RAM a 300 GB na disku si cení na 560 Kč a provoz docker containeru ve variantě iv. na 1 230 Kč měsíčně bez DPH.

U MAI je možné dokoupit IPv4 adresu za 30 Kč/měs. a víceleté kontrakty mají pozitivní vliv na cenové podmínky. MAI dále uvádí, že v důsledku pohybu cen energií „s vysokou pravděpodobností přistoupí k úpravě cen některých služeb“.

MAI v odpovědi sice poukazuje na to, že disponuje dvěma napájecími větvemi ze dvou nezávislých zdrojů, které jsou zálohované online UPS s oddělenými bateriovými jednotkami a dvěma motorgenerátory. Praktická zkušenost z letošního června, kdy vyhořelá rozvodna na Chodově odstavila řadu webů, včetně veřejnoprávních médií, e-shopů Mironet nebo i samotné prezentace MAI však dokládá, že ne všechno, čím je datacentrum vybaveno, je také udržováno v provozuschopném stavu.

Coolhousing (CH) pojal svou odpověď opravdu obšírně. Marketingový a HR specialista Filip Bršťák úvodem poznamenává, že z dlouhodobého sledování reálného provozu vyplývá, že 43,32 % serverů v serverhostingu má reálný příkon do 50 W, dalších 37,33 % se vejde do 100 W, 10,37 % se pohybuje v intervalu 100 – 150 W a jen necelých 9 % ke svému provozu potřebuje víc než 150 W.

Nacenění varianty i. tak CH rozdělil právě podle reálného příkonu. 1U s příkonem do 50 W bude stát 795 Kč, do 100 W 1 241 Kč a do 150 W 1 689 Kč, vše bez DPH a za měsíc. U varianty ii. se čtyřmi IPv4 adresami a příkonem do 300 W zájemce zaplatí 3 381 Kč. Varianta iii. (VPS) si CH vypomohl kombinací SSD disků (50 GB) a HDD síťového úložiště (250 GB). 2× vCPU s 4 GB RAM vyjde na 819 Kč bez DPH za měsíc. Hosting aplikací (docker containment dle varianty iv.) CH nenabízí.

Také u CH si lze IPv4 přikoupit, a to za 50 Kč / měs., zvýhodněna je platba dopředu. Roční fakturací ušetříte 10 %. I CH plánuje zdražovat. 1. 10. představí nový ceník, do kterého se promítne jak vyšší cena energií, tak inflace.

Ani CH se v nedávné minulosti nevyhnuly problémy s napájením.

DC6 – Dejvické datacentrum důsledně odděluje platbu za elektřinu od ceny za housing. V nastíněných variantách tak bude třeba trochu více počítat. U i. varianty (1U – 150W) to vychází na 465 Kč za housing a 600 Kč za energie (dohromady 1 065 Kč). Varianta ii. (4U, 300 W, 4× IPv4) je to 1 860 Kč za housing a 1 200 Kč za energie (dohromady 3 060 Kč), VPS ve variantě iii. DC6 nacenil na 590 Kč a hosting docker containeru ve variantě iv. na 690 Kč bez DPH za měsíc.

U DC6 lze přikoupit IPv4 za 80–100 Kč/ks podle množství a zvýhodňují zde i platbu na rok dopředu (15 % sleva).

DC6 neplánuje zdražit své služby v souvislosti s růstem cen energií, ale plánuje je nakupovat na burze.

SafeDX (SDX) – u prvních dvou variant poptávajících umístění vlastního serveru nás datacentrum umístěné v areálu bývalého sídla Sazky v ulici K Žižkovu nepotěší. Minimální odběr služeb je totiž jeden celý rack o velikosti 48 U. Konektivita se nakupuje zvlášť od jednoho z pěti providerů přítomných ve vysočanském datacentru. Energie se také fakturuje podle skutečného odběru s cenou 6,50 Kč / kWh bez DPH.

U varianty iii. naší modelové poptávky SDX nabízí 2 vCPU, 4 GB RAM, 300 GB SSD za měsíční cenu 2 040 korun. A uspěli jsme i s ustájením docker containeru. U SDX zaplatíme 2 290 Kč měsíčně.

IPv4 lze dokoupit za 250 Kč / měs. a datacentrum plánuje své ceny upravovat v závislosti na pohybu cen energií.

Závěr

Ač se na začátku mohlo zdát, že Praha je městem datacentrům zaslíbeným, realita zůstává daleko za očekáváním. Pro umístění jednoho vlastního serveru máme na výběr ze tří nabídek. Nejlevněji to u požadavku podle našeho modelu vychází u DC6 (Greenhousing), o něco více zaplatíme u Coolhousingu a nejdražší nabídku v obou variantách dostáváme od Master Internetu.

Pro ty, kteří upřednostní virtuální privátní server s poptávanými parametry, má Master Internet naopak nejvýhodnější nabídku, následován DC6, Coolhousingem a SafeDX.