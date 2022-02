Chcete si předplatit HBO Max? Ověřte si, jestli ho spustíte

Pokud vás nalákala nabídka streamovací služby HBO Max, zvažte, na čem ji budete sledovat. Také na naši redakci se totiž od ledna obracejí překvapení klienti HBO, jimž přestala fungovat dosavadní aplikace HBO GO, a to i na dražších televizorech pořízených teprve před pár lety.

Výrobci televizorů jsou v tom nevinně. O ukončení provozu aplikace na některých systémech rozhodlo samo HBO. Aplikace HBO GO totiž coby produkt odchází do dějin a pro společnost WarnerMedia už nemá smysl ji udržovat, když ji nahradí jiné řešení. Zrušena byla aplikace pro televizory Samsung se systémem Orsay (jedná se o modelové řady z let 2013 a 2014). Nedostupná už je také pro starší verze operačního systému webOS na televizorech LG a smůlu mají i majitelé konzolí Playstation 3.

Nástupnická služba HBO Max má zkrátka kvůli nárokům na streamování přísnější požadavky. Dosavadní aplikace HBO GO přestane 8. března 2022 fungovat a v ten den bude nutné nainstalovat novou. Předplatné bude převedeno do nové služby, přihlásíte se tedy stejným účtem a heslem. Nadále bude možné se přihlašovat i přes smluvní partnery a operátory, ti by měli zákazníky o postupu informovat ještě před 8. březnem.

Následující informace vycházejí z tiskové zprávy k uvedení HBO Max na český trh, z podkladů pro zákazníky na prvních evropských trzích HBO Max ve Skandinávii a ve Španělsku, a také z informací poskytnutých divákům na sociálních sítích HBO.