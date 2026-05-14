Chvilka nepozornosti a odstavíte komunikaci hasičů nebo internet v části Prahy. Jak vypadá nejstarší vysílač v ČR

Průběžné putování Lupy po zajímavých tuzemských mobilních vysílačích nás tentokrát zavedlo na historicky významnou lokalitu. Jedná se o nejstarší vysílač v Česku.
Přesněji řečeno, vůbec první “sajta” byla rozsvícena začátkem devadesátých let na televizní věži na Žižkově, odsud se ale později někdejší Telefónica O2 odstěhovala. Titul nejstarší BTS tak dnes lze přisoudit lokalitě na výškové budově Shiran Tower na druhém břehu Vltavy poblíž zastávky metra Nádraží Veleslavín na Praze 6. Funguje od přelomu let 1992 a 1993 a slouží jako základna pro západ Čech.
Pro přístup k anténám a další technice je nutné využít výtah, který ujede 14 pater. Poté je potřeba ještě pár pater vyšlapat. Střecha je rozdělena na dvě části, spodní patro čítá antény, klimatizace nebo dieselový generátor, a to vrchní je hlavně o kabelech nebo anténách.
Shiran Tower slouží jako významné telekomunikační hnízdo. Funguje zde třeba menší datové centrum DC6 od společnosti Greendata. Na střeše baráku se nachází minimálně vyšší desítky parabol šířících připojení k internetu do okolí, mezi poskytovateli lze nalézt například Pe3ny.net. Infrastrukturu zde mají i hasiči nebo policisté. Kličkovat mezi tím není nic pro neohebné jedince, jednoduše lze před nějakou parabolu vlézt a zablokovat tak signál.
V této změti menších i větších parabol jsou i tři funkční základny pro vysílání mobilního signálu, které pro operátora O2 provozuje CETIN (oba spadají pod PPF). Dva konkurenční operátoři zde infrastrukturu nemají. Jinak jde o modernizovanou lokalitu, základnové stanice využívají 5G vybavení od Ericssonu (především jednotky baseband). Vidět lze ale i antény od Huawei nebo síťové prvky Cisco.
CETIN a O2 na střeše Shiranu provozují dva plnohodnotné sektoru (0 a 240). Vysílá se odsud plné spektrum frekvencí, které O2 drží, tedy 700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 500 a 3 700 MHz. Na frekvenci 3 700 MHz se používá Massive MIMO 32×32. Je zde ještě jeden doplňující sektor, který s frekvencí 1 800 MHz slouží pro posílení kapacity. Konektivitu zajišťuje optické připojení.
Zázemí pro sajtu je v místnosti o pod střechou. Působí tak, jak staré prostory tohoto typu vypadají. Většina rozvaděčů je vypnutých a prázdných, protože v rámci modernizace postupně dochází k miniaturizaci techniky, takže už zdaleka nezabírá tolik místa. Napájecí zdroj už si zažil své, ale funguje spolehlivě a není třeba ho měnit. Vše si můžete prohlédnout v naší galerii.
CETIN a O2 si také pořídily transformera, tedy dodávku schopnou se rychle rozložit a fungovat jako 5G vysílač:
