 »  Chyba ve VMware a převzetí kontroly nad servery, iOS 14 i pro staré iPhony, AMD míří do mobilů

AMD pravděpodobně chystá vstup do světa mobilních čipů , ukazuje únik od Gizmochina . SoC novinka by se měla jmenovat AMD Ryzen C7, využívat má dvě jádra Cortex-A78 (3 GHz), dvě Cortex-X1 (2,6 GHz) a čtyři Cortex-A55 (2 GHz). Podpora pamětí bude LPDDR5, 5G modem dodá MediaTek, součástí bude i Wi-Fi 6. Zajímavé by mohlo být GPU, kdy AMD začlení vlastní RDNA 2 Mobile se čtyřmi jádry. 5nm výroba se rozjede u TSMC.

Chystaný iOS 14 zřejmě bude podporovat všechna zařízení, na kterých běží iOS 13 . Životnost iPhonů 6, 6 SE a starého SE by tak nadále mohla být zachována, ukazují první úniky . U iPadOS 14 už by neměla být podpora dostupná v případě iPadu Air 2 a iPadu mini 4.

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Lenovo zase ukázalo VR brýle Mirage S3. Připravilo je ve spolupráci s výrobcem Pico. Jde o samostatně fungující headset poháněný mobilním čipem Qualcomm Snapdragon 835. Rozlišení 5,5" displejů je 2160 × 1920 pixelů na oko (FoV je 101 stupňů), úložiště má 64 GB, baterie kapacitu 4200 mAh a hmotnost jsou tři gramy. Dostupnost bude od třetího kvartálu, cena se neví.

Huawei zřejmě ve svých telefonech přesedlá na čipy od tchajwanské firmy MediaTek, píše Nikkei Asian Review. Důvodem je nové embargo ze strany USA, které zakazuje výrobcům čipů používajících americké přístroje v dodávkách čínskému kolosu. Jeho čipová odnož HiSilicon vyrábí u TSMC, které už zastavilo objednávky. MediaTek u TSMC vyrábět může. Má ovšem horší čipy než Qualcomm i HiSilicon (Kirin), Huawei na druhou stranu ale doma zvládne pouze 14nm výrobu (u SMIC). Huawei je rovněž na námluvách s čínským Unisoc, ten ale rovněž není oproti Tchaj-wanu vyspělý.

Reuters pak přichází se zjištěním, že se Huawei snažilo odstranit důkazy o spolupráci s Íránem. Tomu měla čínská firma dodávat technologie od Hewlett-Packard, a to i přes embargo USA. Dít se tak mělo skrze firmu Skycom. Právě kvůli tomu byla v Kanadě zatčena finanční ředitelka a dcera zakladatele Huawei Meng Wanzhou. Pro Huawei se situace nevyvíjí dobře ani ve Velké Británii. Jak píší The Times, země navrhuje, aby se vytvořil „klub demokratických zemí“, které by měly hledat 5G alternativu k závislosti na Číně. Zapojit by se mohly země G7 plus Austrálie, Jižní Korea a Indie.

Cisco kupuje americkou firmu ThousandEyes, podle Bloombergu se cena může pohybovat až kolem jedné miliardy dolarů. ThousandEyes se zabývají měřením kvality internetového připojení po celém světě a nabízí vhled do jednotlivých sítí. Cisco tak zákazníkům bude moci nabídnout nejenom přehled o jejich lokálních sítích, ale také těch v rámci internetu. Situaci analyzuje eWeek. Očekává se integrace skrze různé divize a produkty Cisca.

Zynga za 1,8 miliardy dolarů získává turecké mobilní herní vývojáře Peak Games. Půlka částky jde v hotovosti, půlka v akciích. Zynga už v roce 2017 od Turků za sto milionů dolarů kupovala karetní sekci. Peak vyvíjí tituly jako Toon Blast nebo Toy Blast, jsou podobné Candy Crush.

Equinix za 750 milionů dolarů kupuje třináct datových center od Bell Canada. Ty mají ročně generovat tržby 105 milionů dolarů, odkupní cena je tedy zhruba sedminásobná. Equinix tímto krokem každopádně výrazně posílí v Kanadě. Firma roste už 69 kvartálů v kuse, a to i díky nákupům, včetně datacenter od Verizonu. V Evropě má podnik dvacet datacenter, nejbližší jsou v Mnichově, Frankfurtu, Varšavě, Curychu, Miláně, Paříži a Düsseldorfu.

Český manažer zamířil do globálních struktur Dellu. Miroslav Jarolímek, který je ve firmě sedmnáct let, povýšil do pozice Business Transformation Lead pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky. Zabývat se bude postprodejní péčí.

Také Oracle se chce jako tradiční IT firma více zapojit do byznysu s mobilními operátory. Letos chce začít nabízet core služby pro 4G a 5G v rámci Oracle Cloudu, a to za předplatné. „5G bylo ve skutečnosti vyvinuté jako webová aplikace. Protože je 5G postavené na cloudu, je to perfektní kandidát na SaaS,“ míní Oracle v článku na Light Reading.

O chatbotech už není slyšet jako dřív, Microsoft pro ně každopádně v ostré verzi vydává dva nástroje. Jde o Bot Framework Composer a Bot Framework Virtual Assistant. Ten je k dispozici i na GitHubu.