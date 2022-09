Chystá se Mafia 4, nové procesory AMD Ryzen jsou zde, grafiky jsou skladem a za dobrou cenu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

AMD podle očekávání oznámila novou generaci procesorů Ryzen. Zřejmě budou výkonově výrazně před současným Intelem. Oproti Zen 3 narostlo IPC o 13 procent. Série architektury Zen 4 má označení 7000. Všechny kusy už pracují s DDR5 a PCI Express 5.0. Budou třeba nové desky s platformou AM5. Nejdříve budou dostupné s čipsety X670, dostupnější B650 dorazí v říjnu. Line-up kopíruje předchozí generace. Ryzen 7600X má šest jader a dvanáct vláken, 7700X je osmijádro s šestnácti vlákny, 7900X disponuje dvanácti jádry a čtyřiadvaceti vlákny a 7950X má poměr šestnáct jader a dvaatřicet vláken. PBO boost by se měl dostat až na 5,8 GHz. Prodeje startují 27. září, a to za ceny 299, 399, 549 a 699 dolarů. Vzrostlo TDP. Detaily rozebírá Cnews.cz.

AMD rovněž nastínilo příchod nové generace grafických karet. Architektura RDNA 3 má mít o 50 procent lepší výkon na watt než předchozí generace. Využijí se čiplety vyrobené pomocí 5nm procesu u TSMC. Low-end model Navi 33 využije 6nm proces a půjde o jednotný čip. Oznámení se čeká do konce roku.

Začaly práce na čtvrtém dílu hry Mafia. Vydání se ale nedočkáme ještě několik let. 2K projekt oznámila na základě letošních oslav dvaceti let od vydání jedničky. Na čtyřce opět pracuje studio Hangar 13, které sídlí také v Česku. Hra má běžet na Unreal Enginu 5. Zasazení apod. jsou pouze spekulací.





Nvidia a AMD nesmí prodávat své high-end grafické čipy do Číny. Nařídila jim to vláda, efekt je okamžitý. V případě Nvidie se to týká A100 a nadcházející H100 včetně systémů, které tyto čipy obsahují. AMD nesmí dodávat MI250. Firmám to ohrožuje byznys v řádech stovek milionů dolarů, akcie klesají. USA zvyšují čipový tlak na Čínu, tradičně argumentují bezpečností nebo vykrádáním duševního vlastnictví.

Čína reaguje investicemi a dalšími snahami. Nyní má nové vlastní GPU čipy od firmy Biren Technology. Nesou název BR100 a BR104 a jdou přímo proti Nvidii, konkrétně vůči profesionálním akcelerátorům typu A100. Firma jen letos posbírala investice 800 milionů dolarů. Technologii Birenu rozebírá The Next Platform. Čínský podnik Loongson zase uvedl, že jeho nová generace procesorů bude mít IPC na úrovni AMD Zen 3 nebo Intel Tiger Lake.

Prodej grafických karet se meziročně propadl o 32 procent, informuje Jon Peddie Research. Nejvíce to s propadem 26 procent pocítila Nvidia. Covidová poptávka opadla, stejně jako těžba krypta. Rovněž se čeká na nové generace grafik, ohlášené budou v řádu měsíců. Díky tomu jsou rozumné i ceny a skladové zásoby.

LastPass se potýká s únikem části zdrojových kódů. Firma uvádí, že data zákazníků nebyla ovlivněna. Zároveň hlavní heslo se na serverech LastPassu neukládá. Průnik nastal skrze kompromitovaný účet jednoho z vývojářů.

Nejvíce nás sleduje Google. Vychází to z žebříčku webu StockApps, který poskládal data z Digital Information World a Security.org. Google sbírá celkem 39 druhů informací. Následují Twitter (24), Amazon (23), Facebook (14) a Apple (12).

Slovenský procesor Tachyum navázal spolupráci s firmou MatLogica. Jde o britský startup, jehož hlavním produktem je JIT compiler. Tachyum toho chce využít v takzvaných large vector registers and vector instructions. Tachyum také žaluje Američany o miliardy, viní je ze sabotáže.

Starlink a americký T-Mobile se spojují. Signál pro mobilní telefony by tak měl být dostupný i například v odlehlých krajinách. Podporu T-Mobilu má zajistit druhá generace satelitů Starlink, které budou vybaveny fázovými anténami. Komerční provoz se očekává v roce 2024.

Čínský NetEase kupuje francouzské herní studio Quantic Dream, tvůrce titulů jako Heavy Rain nebo Detroit: Become Human. Jde o první studio NetEase v Evropě a zároveň jde o další čínský digitální moloch (tržní hodnota 57 miliard dolarů) expandující na západě. V Česku mají Číňané minoritní podíly ve dvou důležitých herních firmách – do Bohemia Interactive vstoupil Tencent, do Madfinger Games tvůrce TikToku ByteDance.

Instance ARMu v cloudu Azure jsou nyní dostupné v ostré verzi. Microsoft nasadil čipy od startupu Ampere Computing, které se na český trh dostanou například v serverech od Hewlett Packard Enterprise. K dispozici jsou dva druhy instancí, a to pro běžné výpočty a pro stroje vyžadující hodně paměti. V Evropě je ARM k dispozici ve dvou cloudových regionech.

Aplikace na tvorbu virtuálních avatarů Ready Player Me od investorů vybrala dalších 56 milionů dolarů. Postavičky v ní vytvořené lze přenášet skrze různé virtuální světy a metaverza. Podíl zde drží i Češi. Fond Presto Ventures investoval stovky tisíc dolarů v rámci seed kola. Na aktuálním kole se nepodílel, kolo bylo asi padesátkrát větší. Presto drží podíl a věří ve vstup na burzu. Druhým českým investorem je Artur Sychov ze Somnium Space.

DuckDuckGo spouští službu pro anti-špehování e-mailů pro všechny. Lze si vytvořit e-mail s koncovkou @duck.com, který lze různé po internetech zadávat. DuckDuckGo e-maily přefiltruje o různé sledovací mechanismy, které jsou do e-mailů vkládány, a následně je přepošle na vaší adresu.

Micron investuje 15 miliard dolarů do nové továrny ve státě Idaho. Vyrábět tam bude tradičně paměti. Projekt má dát práci 17 tisícům lidí.

HP Inc. zaznamenala pokles prodeje počítačů a tiskáren. V posledním kvartálu to bylo minus 4,1 procenta. To opět ukazuje na ochlazení dřívějšího covidového stavu. Firma zároveň výsledky svádí na inflaci, kvůli které údajně zákazníci neutrácí za určité produkty. HP si udrželo kvartální zisk přes miliardu dolarů.