 »  Firmy se předhánějí v chytrých lavičkách. Po Praze zkusíme další města, říká český výrobce

Pan Miloš prodává kousek od výstupu z metra na Náměstí Míru v Praze časopis Nový Prostor. Od přítelkyně dostal černé tričko s logem Hewlett Packard Enterprise a zrovna se v něm pohybuje kolem stánku s květinami. Vedle štosu časopisů a průkazky Nového Prostoru drží také vlastní tablet.

Ten si doposud nabíjel právě u květinářky. Teď může využít čerstvě nainstalovanou chytrou lavičku hned vedle – ale spíš bude dál chodit ke stánku, protože nechce přístroj během nabíjení nechávat bez dozoru. Ovšem další funkci lavičky už využívá rád. Se svým strojem se zde zdarma připojuje ke slušně rychlému internetu.

Lavička má v sobě zabudovanou SIM kartu zamčenou na lokální BTS. Připojení běžně nabízí rychlosti kolem 19 Mb/s u downloadu a 3 Mb/s při uploadu. V podmínkách provozu je sice napsáno, že datový limit může být omezen, prozatím zde ale žádný limit není. Také Náměstí Míru je součástí pilotního projektu chytrých laviček, který společně s městskou firmou Operátor ICT rozjel pražský magistrát.

Slušný byznys

Jak jsme už informovali, v hlavním městě už je chytrých laviček několik. Jde přitom o různé modely různých výrobců. Praha chce během půlročního provozu zjistit, které typy se jí nejvíce zamlouvají, zda taková věc vůbec dává smysl, zda po vyhodnocení začít s masivnější instalací dalších laviček a zda je případně převádět na jednotlivé městské části.

Chytrá lavička na Náměstí Míru v Praze. Podívejte se:

Vzhledem k cenám laviček, které se pohybují v desítkách až stovkách tisíc korun, se tady pro firmy otevírá slušný potenciální byznys. A kromě výrobců vybraných do pilotního provozu městem do něj zkouší naskočit i další provozovatelé, kteří se snaží předvést, co umí.

Na pražském Náměstí Jiřího z Poděbrad tak rozjely lavičku TreeSmart například České Radiokomunikace (ČRa). „O lavičce jsme se dozvěděli z radničních novin, prý mají být i další,“ říká starší pár, který na lavičce zrovna sedí a nabíjí si mobily. Další mladík při nabíjení využívá Wi-Fi zdarma, i když je prý hodně pomalá. ČRa tuto lavičku napojily i na svou IoT síť. Galerie a další informace v našem textu.

Lavička Made in Czech Republic

Ale zpět na „Mírák“. Tamní lavička je, na rozdíl třeba od jedné na Andělu, kterou dělali Chorvati (Steora) a kterou už někdo dokázal rozebrat, kompletně české výroby. Konkrétně od společnosti Ability Group. Ta na instalaci jednoho kusu svého výrobku vyhrála výběrové řízení a Praze dodala výrobek za zhruba 200 tisíc korun.

„Lavičku jsme instalovali dva dny a během toho o ni projevilo zájem dost lidí. Reálně běží týden a během té doby se k Wi-Fi připojilo 250 lidí a půlka z nich využila i nabíjení telefonů,“ popisuje pro Lupu Tomáš Nebáznivý z vedení Ability. „Zaznamenali jsme i hodně aktivní nabíjení o víkendu v noci. To asi byli lidé, kteří šli z klubu Retro.“



Právě tato čísla či příklad pana Miloše z úvodu mají představovat argumenty pro to, proč by vlastně město mělo z veřejných peněz do věcí typu chytré lavičky investovat. Co přesně bude následovat, se uvidí po onom půlročním vyhodnocení.

I bezdrátové nabíjení

V Ability mají ambice své výrobky nabízet i v dalších městech a v zahraničí. První jednání už probíhají. Firma má například ve vývoji chytré posezení – jde o větší stůl se dvěma lavicemi a mimo jiné tradiční zásuvkou na elektřinu. To by podle zástupců Ability mohlo navázat na veřejné grily, které se objevují v parcích, a na pikniky by bylo možné si donést i vlastní přístroje různého druhu.



Tento stůl je, stejně jako již instalovaná chytrá lavička, energeticky soběstačný. V jeho horní části jsou solární panely. Jejich účinnost sice pod mrakem klesá, ale i v takových podmínkách jsou za denního světla schopné fungovat.

Lavička (konkrétně sCITYpro) má k dispozici čtyři USB porty pro nabíjení a vedle toho i připravené dva nabíjecí kabely – jeden s koncovkou pro Apple a druhý tradiční micro-USB. Na krajích je také bezdrátové napájení na bázi Qi. Ability také připravují menší, odlehčenější a levnější varianty.



„Náklady pro město jsou pořízení lavičky a následně platba operátorovi za připojení k internetu. V nejhorším se samozřejmě může objevit vandalismus. My nabízíme dvouletou záruku a servis v ceně,“ říká Nebáznivý.

Otevřené možnosti

Lavička je vyrobena z nerezového materiálu a na povrchu je vysoce odolné plexisklo. Ability do vývoje investovala do půl milionu korun a lavičku vyrábí v Česku. Na projektu dělá jádro pěti lidí a dalších asi pět spolupracovníků. Systém na pozadí běží na Arduinu.

Její součástí jsou vedle dvou tlačítek pro zavolání pomoci také senzory umožňující měření kvality ovzduší, vlhkost, teplotu či hladinu hluku. Další možné údaje – například heatmapy a monitoring provozu a davů pomocí Wi-Fi – město prozatím nesbírá.

Wi-Fi by ale do budoucna mohla sloužit k více účelům. Mluví se o speciální „landing page“ s informacemi pro občany a turisty a také o reklamních možnostech propojených třeba s lokálními prodejci.

První čísla z provozu ukazují nějaké vzorky informací. Jenom jeden člověk byl připojený delší dobu (kolem dvou hodin) a stáhl 1 GB dat. Zbytek se v průměru pohybuje kolem pěti až šesti minut, což zhruba koresponduje s čekáním na tramvaj (zastávka je hned vedle a rovněž nabízí rychlou Wi-Fi zdarma) a zájmem turistů.

Chytré lavičky v Česku vyvíjí také nejméně další dva hráči: Full CapaCity spojená s ČVUT (instalována v Dejvicích) a mmcité vyrábějící městský mobiliář. Více o chytrých lavičkách a Wi-Fi zdarma na MHD v Praze v našem dřívějším článku. Psali jsme rovněž o prvních pražských chytrých lampách.