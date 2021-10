Chytré ledničky na obzoru, problémy nové verze Safari a lži Facebooku

Twitch byl hacknut. Unikly zdrojáky, informace o příjmech streamerů a údaje o uživatelích. Na torrentu je 120 GB dat obsahujících data z 6 tisíc Git repozitářů. Nechybí data z dalších služeb, které Twitch vlastní, tedy například CurseForge. Mezi finančními informacemi najdete i příjmy českých streamerů.

Hack Twitche? Podle bývalých zaměstnanců něco nevyhnutelného. Twitch sázel na rychlost a zisky na úkor bezpečnosti uživatelů a dat. Twitch uvádí, že hack umožnil chybně nastavený server.

Zpráva informátorky ze společnosti Facebook potvrzuje to, co vědci vědí už léta. A nejenom vědci, roky se o tom píše v médiích, roky na to existují studie. Jen to nikoho ty roky dostatečně nezajímalo. Otázkou je, zda se něco teď změní.

WEBDESIGN, INTERNET

Pondělí přineslo jeden z největších výpadků všech služeb Facebooku, Instagramu i WhatsApp. Něco, co se doposud odehrávalo spíše odděleně, ale se stoupající integrací tří sítí bude častější a častější. Facebooku se podařilo zrušit BGP záznamy o vlastních sítích a tím postupně zmizely i všechny DNS záznamy všech služeb. A to vše jenom proto, že se nepovedla běžná aktualizace. Trvalo sedm hodin, než se podařilo vrátit vše zpět, hodně i proto, že zmizelé DNS znamenalo, že technici Facebooku nemohli na dálku provést aktualizaci a bylo nutné se dostat fyzicky ke všem potřebným strojům.

Co je to BGP, DNS a AS s ohledem na výpadek služeb Facebook, vysvětluje velmi dobře Cloudflare v Understanding How Facebook Disappeared from the Internet.

AT&T, vlastníci (mimo jiné) CNN, pomáhali budovat krajně pravicové One America News. Detaily v How AT&T helped build far-right One America News.

HARDWARE

Amazon pracuje na ledničce, která bude vědět, kdy vám dojde jaké jídlo. Tedy vlastně na něčem, co bylo v uplynulém desetiletí opakovaně předkládáno jako příklad typické součásti chytré domácnosti. Měla by navíc umět i doporučovat nové produkty a recepty.

iPhone 13 Pro přinesl makro focení. Telefon je schopný fotit věci vzdálené jeden palec, tedy nějaké dva a půl centimetru. A soudě podle článku, fotí dost dobře.

SOFTWARE

Tragédie „karet“ v Safari 15 pro Mac velmi dobře shrnuje zvěrstva, která Apple vytvořil v novém Safari. Nutno dodat, že nejen v macOS, ale i pro iPhone a iPad.

Amazon New World je nová MMO a podle Amazon has a smash hit on its hands — a new computer game with hundreds of thousands of players to vypadá i na úspěšné uvedení na trh.

Čína má svá první etická pravidla pro AI. Odpovídají i současnému tažení proti bigtech. Ale také tomu, že Čína chce být globálním lídrem už v roce 2030.

Firefox zobrazuje v adresním řádku reklamy v podobě doporučení, kam se vydat. Prozatím jenom v USA. Cesta do pekel je jako vždy dlážděna dobrými úmysly.

Jak opravit nepoužitelné Safari a poznat, která z karet je aktivní? Rozšíření ActiveTab si s tím poradí. Tedy pokud zaplatíte 1,99 USD. Co na to říká miliardový Apple, není známo. A kdy Safari bude použitelné, není známo vůbec.

Steve Jobs v minulosti žádal Dell o předinstalace macOS výměnou za stovky milionů dolarů. Dell tehdy Jobse odmítl s ohledem na nedostatek aplikací a nulový zájem zákazníků. Podrobnosti v The Steve Jobs deal with Michael Dell that could have changed Apple and tech history.

Github odstranil projekty re3 a reVC GTA na žádost Take-Two. To se dožaduje odstranění i všech souvisejících forků. Nelze se divit, re3 a reVC jsou „reverzní inženýring“ GTA 3 a GTA Vice City a z pohledu autorských práv je to tedy dost za hranou a dost těžko se lze bránit klasický „fair use“. Podrobnosti v Github Removes GTA Fan Projects re3 & reVC Following New Take-Two DMCA Notice.

MARKETING A KOMUNIKACE

Zdravotnická divize Applu se měla opírat o zavádějící data a postrádat vedení. Tvrdí to zpráva zmiňující, že zaměstnanci na toto upozorňující byli odmítnuti nebo se setkali s nepřátelským přístupem. Apple to odmítá.

Jak Netflix vytváří náhledové poutáky na filmy a seriály? Podle tohoto vlákna je to hodně náročné, řeší se i A/B testování a při postupném zlepšování firma objevila řadu velmi zajímavých pravidel, která se vám mohou hodit i pro vaše weby či sociální sítě. Věděli jste například, že fotky s více lidmi jsou méně úspěšné než s jedním? Nebo že záporáci zabírají lépe než kladní hrdinové?

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

0day přes XSS v Apple Airtags zní jako dost zajímavá věc. Jenže Apple opravdu zapomněl na to, že do políčka pro telefon je možné dát cokoliv. Včetně <script></script> odkazujícího kamkoliv chcete.

Donald Trump žádá soud, aby nařídil Twitteru obnovení jeho účtu. Dodržovat pravidla Twitteru nechtěl, tak proč nezkusit nátlak přes soud.

Data 1,5 miliardy uživatelů Facebooku jsou na prodej. Nejde o únik, jde o veřejně přístupná data a získána jsou scrappingem. Prodejci uvádějí, že by měla být aktuální, tedy z tohoto roku. Jména, telefonní čísla, lokace, pohlaví a ID uživatele.

Google se chystá přitlačit, chce více účtů s aktivním dvoufaktorem. Do konce roku 2021 zapne 2FA pro dalších 150 milionů účtů a 2 miliony tvůrců na YouTube si budou muset dvoufaktor aktivovat také. Detaily v Making sign-in safer and more convenient.

Šejk Mohammed použil špehovací software na princeznu Haju a pět spolupracovníků v rámci nezákonného zneužití moci, rozhodl soudce. Nejzajímavější na tom je, že jde o Pegasus od NSO Group.

Investoři dali miliony do NFT Evolved Apes. Vývojář miliony vzal a zmizel.

Microsoft: Rusko stojí za 58 % odhalených hackerských útoků podporovaných státem. Má tak dost nepříjemné prvenství. Nejčastějším cílem jsou vládní agentury a think-tanky v USA, na Ukrajině, ve Velké Británii a v evropských členech NATO.

Cloudflare není právně odpovědné za porušování značkového/autorského práva svými klienty a ani nemá povinnost je vypínat. Jde o rozhodnutí federálního soudce v USA na základě žaloby z roku 2018. Dvěma společnostem se nelíbilo, že Cloudflare neodstranilo weby, které porušovaly jejich návrhy švadlen chráněné autorským právem.

Na miliony uživatelů útočí jediná malvertisingová skupina přes více než 120 hacknutých reklamních serverů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

IG TV končí a nejde o nic překvapivého. Videa na Instagramu budou v nové záložce „Video“. Reels se to netýká, ty zůstávají samostatně. Do feedu „Video“ se nedostanou.

Vymyslel aplikaci, která lidem usnadnila přestat sledovat účty na Facebooku. Má doživotní zákaz používání Facebooku. Unfollow everyone přitom funguje jako rozšíření do prohlížeče a nic „špatného“ nedělá.

Výpadek Facebooku zvýšil návštěvnost zpravodajských webů. Jde o něco, co zpravodajské weby řeší už dlouho. Dávat obsah na Facebook má mizivý přínos pro návštěvnost a enormní náklady. Uživatelům na sociálních sítích totiž zpravidla stačí to, co vidí v příspěvku a kliknout se jim už nechce.

V roce 2021 sociální média odstraňují méně nenávistného obsahu v porovnání s rokem 2020. Plyne to z analýzy Evropské unie.

Twitter nově podporuje možnost přispívat účtům přes Patreon, bitcoinovou peněženku a Strike. První dvě možnosti fungují i v Česku, třetí ne. Přidat nenápadné tlačítko na svůj profil ale musíte na iPhonu a vidět bude (prozatím) také pouze na iPhonech. Kdy to Twitter doplní i na web, na iPad a na Android, známo není.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple konečně opět umožňuje nahlašovat podvodné aplikace v App Store. Firma to roky odmítala zprovoznit a obratu pomohla až zásadní mediální aféra. Předčasně ale nejásejme, v českém App Store zatím možnost nahlášení chybí.

Protocol předkládá nápad, že by Apple měl rozhodovat o věku uživatele a jaké aplikace smí použít. Nesmírně originální nápad pochází od Alexe Stamose, dřívějšího šéfa bezpečnosti Facebooku. Jako by nestačilo, že Apple odložil nápad s hledáním (dětského) porna v telefonech uživatelů.

Apple usnadní zrušení účtu v aplikacích třetích stran. Teoreticky, protože v praxi je to stejné jako „pravidla“ Facebooku pro vývojáře o tom, že musí mazat data o uživatelích. Což je nevymahatelné a nehlídatelné, takže data o uživatelích nekontrolovatelně žijí. Další z PR aktivit Applu.

AMP odkazy v iOS 15 přestaly fungovat a přesměrovávaly na klasickou verzi webu. Už to chvíli vypadalo jako dobrá zpráva o konci AMP. Bohužel to ale byla chyba, kterou Google opraví.

STARTUPY A EKONOMIKA

TikTok v Evropě prodělává. Příjmy 170,8 milionu dolarů při ztrátě 644,3 milionu dolarů v roce 2020 a 545% růstu příjmů. V roce 2019 ztráta 118,7 milionu dolarů. Z 208 zaměstnanců růst na 1294, není divu, že tomu odpovídá ztráta.

Sedmihodinový výpadek všech služeb Facebooku stál společnost přes 60 milionů dolarů. Kolik to stálo uživatele, zákazníky a další firmy, prozatím nikdo nevyčíslil.

Scroll končí, stane se součást Twitter Blue. Služba byla koupena Twitterem v květnu tohoto roku. Za 5 USD měsíčně umožňovala navštěvovat stovky médií bez inzerce.

Zákaz TikToku v Indii pomohl Instagramu. Ale zlikvidoval obyčejné tvůrce, pro které na Instagramu není prostor ani šance.

Americké ministerstvo spravedlnosti spouští tým pro vymáhání kryptografických práv. Bude se věnovat kriminalitě a demontáži finančního ekosystému, který kriminálníci využívají.

Irsko se vydává do boje proti vyhýbání se daním. Přidá se k dohodě o minimální firemní dani ve výši 15 procent.

Facebook lhal investorům o zmenšujícím se počtu mladých uživatelů i o celkovém počtu. Zavádějící byly i informace o dosahu a frekvenci u reklamy. Vlastně opět nic nového, co bychom nevěděli už delší dobu. S počty uživatelů Facebook nakonec začal kreativně čarovat tak, že začal dokonce počítat počet uživatelů platformy, tedy „součtu“ Facebooku, Instagramu, Messengeru a WhatsApp.

Google nabízí Applu pomoc s využitím RCS pro posílání zpráv. Google je přitom velký propagátor RCS (což můžete brát jako novou generaci SMS) a Apple dlouhodobě odmítá jakkoliv otevřít iMessage pro další platformy.

Amazon vydělává na koronavirových konspiracích. Je dobré vědět, že se konspirace a dezinformace masově nešíří jen na Facebooku, WhatsApp či Tiktoku. Vyhledávání na Amazon.com nahání uživatele do náruče extremistů, bílých nacionalistů a anti-vakcinačních konspirátorů.

