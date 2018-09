 »  Cibien’s Corner: V Praze otevřelo jedno z největších herních muzeí v Evropě

V Praze na Letné na ulici Dukelských hrdinů o víkendu oficiálně otevřelo Muzeum her označované také jako Cibien’s Corner. O projektu už jsme na Lupě psali. Stojí za ním Čeněk Cibien, který už dvacet let sbírá herní konzole, počítače a samotné hry a část z této sbírky nyní zpřístupňuje veřejnosti.

Muzeum her není pouze pasivní výstavou jako třeba Computerspielemuseum v Berlíně. V nově otevřeném pražském prostoru je v současné době k dispozici 70 různých systémů s tím, že si na všech lze zahrát. Upevněny jsou ve stojanech tak, aby byly odolné vůči manipulaci.

Muzeum má otevřeno od úterý do pátku od jedné do sedmi a o víkendu od desíti do sedmi. Platí se jednorázové vstupné (tarify od 100 do 250 korun s výhodnější cenou pro členy klubu) a následně lze libovolně dlouho hrát na jakémkoliv ze strojů.

Jak vypadá Muzeum her v Praze:

Vyzkoušet si můžete třeba zcela funkční historický pokus Nintenda o VR konzoli Virtual Boy, různé verze Game Boye, Saturn, Game Gear, Mega Drive či Dreamcast od Segy, 32bitovou Amigu CD, Nokii N-Gage, Atari Jaguar, PC tituly, ale také třeba několik arkádových automatů, včetně těch s volanty či fyzickými motorkami.

Cibien chce exponáty v muzeu průběžně obměňovat. Aktivních konzolí a počítačů má k dispozici asi 150, celkově pak kolem 600 strojů. Ve sbírce má všechno možné, na čem jde hrát, včetně PDA nebo Psionů.

Muzeum her je jedním z největších projektů svého druhu v Evropě. Největší ve střední Evropě jsou pak ArcadeHry.cz v Červeném Újezdu, které se specializují čistě na arkádové automaty. V Praze poblíž Václavského náměstí funguje bar Joystick, který má kromě automatů také řadu pinballů.

Další ukázky ze sbírky Cibien’s Corner: