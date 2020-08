Čím se kvůli DVB-T2 vybavily nemocnice? Často vybraly značky Sencor a Philips

Pokud budete marodit v nemocnici a budete na pokoji s televizorem, jeho konkrétní model a schopnosti se budou dost lišit podle toho, do jakého zařízení vás nemoc zavede. Nahlédnutím do smluv a objednávek zjistíte, že někde potřebovali přechod na DVB-T2 vyřešit především co nejlevněji, zatímco jinde se rozhodli spíše výhodně pořídit přijímače, které budou i v dalších letech slušným standardem.

Fakultní nemocnice Ostrava na konci července podepsala velkou smlouvu na dodávku televizorů. Kvůli přechodu na DVB-T2 jich do svých prostor potřebuje nakoupit víc než 500. Veřejnou zakázku vyhrála firma Alcaserv, která nemocnici nabídla televizory Finlux. Ze srovnání dat uvedených v Hlídači smluv vyplývá, že žádná jiná nemocnice tak velkou samostatnou investici do nových televizorů neudělala.

Celková hodnota zakázky dosáhla 1,77 milionu korun s DPH. Nákupní cena jednoho televizoru je 3230 korun s DPH, ke každému bude ještě naklápěcí držák Ergosolid FN 502 za 163 korun včetně DPH. Podle technických parametrů ve smlouvě se pacienti mohou těšit na 32" LED televizory s rozlišením 1366 × 768 pixelů a výstupem na sluchátka. Nemocnice ve veřejné zakázce nepožadovala HD rozlišení.

Nabídka pražské firmy Alcaserv byla nejlevnější ze čtyř předložených. O dodávku televizorů se ucházely ještě ostravský Autocont (1,89 milionu bez DPH), brněnský C System CZ (1,93 milionu bez DPH) a pražský Microshop (2,14 milionu bez DPH).

V zadání tendru sice nemocnice požadovala tuner i pro satelitní nebo kabelový příjem, později však zadávací dokumentaci upřesnila. Zájemcům o veřejnou zakázku sdělila, že akceptuje přijímače se satelitním tunerem i bez něj. Vítězné televizory satelitní příjem neumožňují, naladí buď pozemní signál (DVB-T2/HEVC), anebo kabelový (DVB-C).

O nějakých dvanáct kilometrů dál se nachází Městská nemocnice Ostrava. Ta pořídila nových televizorů méně, dohromady 181. Za více než milion korun s DPH ovšem dostane Full HD přijímače z kategorie chytrých televizorů s internetovými funkcemi.

Karvinská firma Exasoft jí dodává 88 přijímačů Philips 32PFS4132/12 (32" Full HD LED televizory). Jeden vyšel na 4477 korun s DPH. Dále nemocnice nakoupila 89 kusů smart TV Sencor SLE 40FS600TCS (40" Full HD LED televizory), a to v ceně 5688 korun s DPH za kus. Vybavení doplňují čtyři Ultra HD televizory Toshiba 43UL5A63DG s úhlopříčkou 43" za 9490 korun s DPH za kus, dále 111 pokojových antén, dva set-top boxy a 148 držáků na televizory.

V jiných nemocnicích často zahrnuli nákup televizorů a úpravu televizních rozvodů do širší zakázky. Například Oblastní nemocnice v Příbrami takto v objednávce kancelářské techniky pro gynekologicko-porodnickou kliniku poptala 13 televizorů Philips 32PFT4101, což jsou Full HD přijímače s úhlopříčkou 32".

Klatovská nemocnice nakupovala televizory letos v lednu, od firmy Elektro Efekt si jich koupila celkem 152 (včetně jejich zprovoznění na místě). Všechny přijímače jsou z produkce značky Sencor, jde o model SLE 3226TCS s úhlopříčkou 32" a rozlišením HD ready (1366 × 768 pixelů). Z uzavřené smlouvy vyplývá, že nákup jednoho přijímače včetně instalace vyšel na 3388 korun včetně DPH.

Stodská nemocnice si ve stejný měsíc objednala od plzeňského dodavatele prvních 40 kusů televizorů. Pacienti se v ní mohou dívat na 32" LED televizory značky ECG, model H04T2S2. Nákup HD ready přijímačů s rozlišením 1366 × 768 vyšel na 135 960 korun včetně daně, tedy zhruba na 3400 korun za jeden.