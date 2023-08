Čína v Česku loví čipové odborníky, české mikroskopy v TSMC či Applu, Rusko stále chce vlastní 5G

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Čína v Česku loví odborníky na čipy. Podobně jako u přetahování lidí z Tchaj-wanu nabízí štědré výplaty a další benefity. Čína se snaží vybudovat vlastní silný polovodičový sektor, americké sankce tyto ambice urychlují. Součástí vládních strategií je získávání duševního vlastnictví a lidí ze zahraničí. Z Evropy do Číny v posledních dvaceti letech zmizelo asi třicet tisíc čipových odborníků, ze Siemensu, Ericssonu, Bosche a spol. mizí do Lenova, Huawei nebo ZTE.

Brněnský výrobce elektronových mikroskopů Thermo Fisher Scientific loni zvýšil tržby na dvacet miliard korun. Je to růst o 3,5 miliardy. Zisk je skoro na miliardě. Přístroje z Brna se používají mimo jiné pro kontrolu kvality čipů při jejich výrobě, mezi odběratele patří TSMC, Intel, Apple, Nvidia, Samsung a další. Brno díky firmám Thermo Fisher, Tescan a Delong Instruments dodává každý třetí elektronový mikroskop na světě. Pěkná čísla díky čipům hlásí také přerovská Meopta dodávající optiku ASML či Applied Materials.

Další výsledek obchodní technologické války mezi USA a Čínou. Intel nakonec nekoupí izraelského polovodičového výrobce Tower Semiconductor za 5,4 miliardy dolarů. Čínští regulátoři tomu nedali zelenou. Čína má obavy z toho, že pokud Tower přejde pod americkou firmu, stále více sankcionovaná země přijde o přístup k výrobě Toweru. Pro Intel je krach obchodu problémem. Firma rozjela strategii Intel Foundry, díky níž chce spustit zakázkovou výrobu čipů a konkurovat TSMC či Samsungu. Tower měla být jednou z částí skládačky. Místo toho Intel zaplatí 350 milionů dolarů jako součást „odškodného“. Opět by se tedy dalo říci, že vláda USA sankcemi oslabuje vlastní firmu. Pěkné vlákno k tomu je zde.





Intel by podle jeho šéfa Pata Gelsingera měl být největším příjemcem peněz z amerického Chips Actu, kam federální vláda posílá 52 miliard dolarů. Gelsinger argumentuje tím, že náklady na stavbu továren jsou až o 40 procent vyšší než v Asii a že by takový domácí šampion jako Intel měl být podpořen, protože je to právě on, kdo může TSMC a spol. konkurovat.

K tomu lze přidat následující komickou situaci. TSMC staví továrnu na čipy v Arizoně. USA nemají dost lidí a dovedností/zkušeností, takže se stavba protahuje. TSMC proto dováží asi pět set lidí z Tchaj-wanu. Americké odbory ale začaly lobbovat, aby jim nebyla udělena víza. Na Tchaj-wanu se mezitím v médiích řeší, že američtí dělníci jsou líní a čumí při práci do mobilů. Zakladatel TSMC Morris Chang už jednou k tématu čipových továren uvedl, že „work culture matters“ a že právě přístup k práci je jedním z hlavních důvodů, proč Asie v oboru vede.

Rusko stále rozvíjí své plány na vybudování vlastního 5G průmyslu včetně základnových stanic. Dělají na tom tamní podniky Rostec, Bulat, Skoltech či Yadro. V roce 2030 má být spuštěna 5G síť na domácích technologiích. Light Reading rozebírá, že Rusko nicméně stále nechce pro 5G uvolnit důležité frekvence 3,5 GHz, protože je používá armáda.

Lenovu v posledním kvartálu spadly tržby o 24 procent a zisk o 66 procent. Jde o důsledek postcovidového poklesu zájmu o osobní počítače. To ostatně donutilo Fujitsu odejít z českého trhu.

Cisco by snad v dohledné době mohlo uspokojit objednávky svých zákazníků. Ty se navršily během covidu a velké krize dodavatelských řetězců a čipů. Cisco v tom není zdaleka samo.





Google do Chrome a Chromia přidal kvantově odolnou šifru. Jde o X25519Kyber768. V Chromu bude k dispozici od verze 116. Zároveň vyšlo OpenSSH 9.4, kde budou nově podporována rozšíření pro KRL.

AI startup Anthropic získal investici dalších sto milionů dolarů, a to od jihokorejského operátora SK Telecom. Anthropic před třemi měsíci nabral 450 milionů dolarů v series C a před měsícem získal prostředky od SAPu. Anthropic je další hráč v oboru generativních AI, je založený lidmi z OpenAI, zaměřuje se mimo jiné na bezpečnost těchto sítí. Celkové investice činí 1,6 miliardy dolarů.

OpenAI udělala svoji první akvizici, získala americký startup Global Illumination. Ten například vyvinul Biomes, sandboxové open source MMORPG pro web, využívá WebAssembly, React, Next.js nebo TypeScript.

Jihokorejský SK Hynix jako první vyrobil NAND paměť s 321 vrstvami. V červnu odstartoval masovou výrobu s 238 vrstvami. Právě otestovaná novinka by se na trh měla dostat v roce 2025. Vyrobený čip je TLC s kapacitou 128 GB.

Supermicro to má nadále dobře rozjeté. The Next Platform rozebírá, že má firma stanoveny nové plány na tržby dvacet miliard dolarů.

Intel vydal XeSS SDK 1.2. Jde o technologii upscalingu grafiky pomocí prvků AI, podobně jako DLSS od Nvidie. Nová verze umí dynamické škálování rozlišení a vylepšuje výkon.

Čtení na Cnews.cz: Recenze smartphonu Vivo V29. Nová generace grafik Nvidia GeForce má architekturu Blackwell. Nvidia vydává profesionální grafiky nové generace. Samsung představil disk s kapacitou 256 TB.

PayPal má nového výkonného ředitele. Stal se jím bývalý šéf Intuit Alex Chriss. Hledání nového CEO probíhalo řadu měsíců.