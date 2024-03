Čína zakázala Intel a AMD a nikdo ji prý nezastaví, Škoda otevírá vývoj v Praze, Canva kupuje Affinity

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Škoda Auto v Praze otevřela pobočku Volkswagen Group Technology Solutions India (VWITS). Jde o indickou odnož VW zabývající se digitalizací a IT v rámci skupiny. Český vývoj zatím otevře třicet pozic. Pobočka má spolupracovat s lokálními dodavateli softwaru. VWITS má v Indii asi 2600 lidí.

Poláci spustili největší startupový fond ve střední a východní Evropě. OTB Ventures má ve fondu dva k dispozici 185 milionů dolarů, a to i na projekty v Česku. OTB už z dřívějška dala dva miliony dolarů do českých SpaceKnow. Profitovala rovněž z prodeje slovenské firmy Minit do rukou Microsoftu. Partner fondu Marcin Hejka (ne vždy na něj od startupů jdou dobré reference) byl dříve ve vedení Intel Capital, který poslal stovky milionů do českých GoodData. Nový fond OTB rozděluje i peníze z nového startupového fondu NATO.

Canva kupuje balík grafických aplikací Affinity. Prodejcem je britská firma Serif, transakce měla vyjít na stovky milionů liber. Na trhu s grafikou dochází k zajímavému obratu. Adobe, tvůrce Photoshopu a spol., nedávno chtělo za 20 miliard dolarů koupit Figmu, což neprošlo přes regulátory. Canvě se tak otevřel prostor se na Adobe dotahovat a balík Affinity vytvoří zajímavou konkurenci.





Čína zakázala nasazení čipů od amerických společností Intel a AMD ve vládních počítačích. Zákazy a omezení budou směřovat také na operační systém Windows nebo databázové a další softwary. Může to působit jako trucování ve stylu Ruska. Jenže na rozdíl od Ruska má Čína stále větší schopnosti nasazovat své použitelné alternativy. Vláda vydala seznam povolených procesorů, kde figuruje větší množství domácích výrobků včetně ARM čipů Kunpeng od Huawei nebo Taishanu dosahujícího výkonu AMD Zen 3. Čína má také náhradu za Windows (vlastní distribuce Linuxu a HarmonyOS) nebo aplikace typu Oracle a SAP (GaussDB nebo MetaERP). Tahounem je často opět Huawei. Čínský krok není pro Západ dobrou zprávou. Je klidně reálné, že se zákazy časem rozšíří i na státem vlastněné korporáty, což jsou největší firmy v Číně a jedny z největších na světě. Západním dodavatelům zmizí jeden velký trh a čínské konkurenci to vytvoří potřebnou škálu. Abychom pak neřešili další nálet podobný fotovoltaice, elektroautům nebo telekomunikacím.

Huawei testuje novou metodu výroby vyspělých čipů, ke které nepotřebuje nejmodernější stroje od nizozemské ASML. K nim nemá přístup kvůli sankcím. Huawei pracuje s čínskou firmu SiCarrier (u 7nm procesu dělá s SMIC), používají DUV litografii a SAQP. Některé nové zprávy mluví o tom, že Huawei už s SMIC vyrábí 5nm čipy.

Huawei zároveň výrazně navyšuje produkci GPU/čipů pro zpracování umělé inteligence. Jde o modely Ascend, které v Číně mají velký podíl na trhu a značný počet vývojářů. Opět lze zmínit americké sankce: Nvidia a AMD do Číny nemohou posílat nejmodernější kusy, takže Čína hledá vlastní cesty.

USA nicméně zřejmě chystají další várku sankcí, mimo jiné na polovodičové firmy kolem Huawei, které údajně mohou současné sankce porušovat. Huawei si vybudovala ekosystém desítek partnerů, čísla jsou možná ještě větší. Huawei je velkým příjemcem státní podpory (asi 30 miliard dolarů). Vláda dle odhadů do čipového sektoru v Číně nalila 150 miliard dolarů. Na Západě jsou nyní obavy, že tyto investice zaplaví trh čínskou produkcí. Výsledkem by mohly být i poklesy cen na trhu.

Čínský prezident Xi Jinping řekl nizozemskému premiérovi Markovi Ruttemu, že čínský technologický progres nemůže zastavit žádná síla.





Apple do telefonů iPhone 16 v pevninské Číně nasadí umělou inteligenci od čínské firmy Baidu. Ta je označována za takový „čínský Google“. Apple jednal i s Alibabou. Baidu má jazykový model Ernie, používat ho chce i Samsung. Apple teď v Číně čelí menší krizi, prodej iPhonů mu klesl o 24 procent na úkor Huawei. Sankcionované firmě se podařilo vyrobit moderní 7nm čip a Číňané i vlivem patriotismu často dají domácí technologii přednost. Nasazení čínské AI na tamním trhu dává smysl, mimo jiné z důvodu, že se tamní firmy úzce specializují na čínštinu. Uvidíme, co na to američtí politici.

V USA a Evropě se teď pořád řeší TikTok a Temu. The Economist nicméně rozebírá, že toto nejsou jediné čínské internetové služby, kterým se na Západě velice daří. Jmenovitě: Bigo Live, Likee, Hago.

Rýsuje se potenciálně silný odboj proti Nvidii. Qualcomm, Google, Intel a další chtějí vytvořit alternativu k softwaru CUDA, který je jedním z hlavních důvodů dominance Nvidie v AI. Alternativní software má jako základ použít OpenAPI od Intelu. Výsledek má být open source a využitelný na AI čipech více výrobců. Tak uvidíme, konkurence by byla potřeba a OpenCL a ROCm zatím díru do světa neudělaly. AMD se do akce nezapojila, firma se snaží rozvíjet ROCm a vydala nové čipy MI300X (nabízí je i v Česku), o které je údajně značný zájem.

Ericsson v domovském Švédsku propustí 1200 lidí. Jde o další vlnu redukcí. Důvodem mají být nižší objednávky od operátorů. Není to překvapení, 5G přes počáteční hype nepřináší nové obchodní modely a příjmy a operátoři už se nějakou dobu rozčilují, že s nástupem 6G rozhodně nechtějí další velké hardwarové investice.

Soudce v USA řekl Googlu, aby identifikoval uživatele, kteří se dívali na jisté video na YouTube. Jde o případ uživatele s přezdívkou elonmuskwhm, který je podezřelý ze směny mnoha bitcoinů a praní špinavých peněz. Tajný policista mu poslal odkaz na video na YouTube obsahující mapování pomocí dronu. Soudce po Googlu chtěl, aby identifikoval diváky videa mezi prvním a osmým lednem, bylo jich třicet tisíc. Není jasné, zda Google vyhověl.

Meta zase údajně měla odposlouchávat datové toky Snapchatu, konkrétně v rámci mobilní aplikace. Akce byla označována jako projekt Ghostbusters. Šlo o metodu „man in the middle“. Vše za účelem poškození konkurence.

Evropská regulace DMA donutí Apple dát uživatelům možnost výběru webového prohlížeče. Vybírat se bude z 11 nejstahovanějších prohlížečů v každé zemi. Aby se dostaly do výběru, musí mít alespoň pět tisíc stažení. Výčet pro Česko najdete zde, nechybí tam browser od Seznamu.

Amazon investoval dalších 2,75 miliardy dolarů do AI firmy Anthropic. Celkově už to dělá čtyři miliardy dolarů. Pro Amazon je tento podnik něco jako OpenAI pro Microsoft. Amazon v cloudu AWS provozuje různé nástroje pro práci s jazykovými modely a generativní AI a nasazuje tam své vlastní AI čipy a snaží se tak najít své místo v této branži.

Embracer Group za 460 milionů dolarů prodává vývojářské studio Gearbox, získává ho Take-Two (2K). Gearbox má v portfoliu třeba značku Borderlands. Embracer, který se před časem masivně rozrostl skrze akvizice, pokračuje v osekávání při neukočírované expanzi a postcovidovém ochlazení herního trhu a přehnaných očekávání. Embracer působí i v Česku (Warhorse Studios nebo Ashborne Games), stejně jako 2K (tvůrce Mafie Hangar 13).

Evropská unie a Jižní Korea rozjedou společné výzkumné aktivity v polovodičích. Projekty se mimo jiné mají točit kolem 5G a 6G.

Čipy Apple Silicon v počítačích Mac mají bezpečnostní chybu zapečenou přímo v křemíku. Skrze ni je možné číst klíče z paměti při realizaci kryptografických operací. Zřejmě pomohou softwarové opravy, což ale zřejmě bude mít dopad na výkon.

Do Poznámkového bloku (Notepad) ve Windows se dostává kontrola pravopisu. Prozatím není k dispozici všem, Microsoft funkci rozšíří postupně.

GitHub má nástroj pro automatickou opravu zranitelností. Jde o Code Scanning Autofix postavený na CodeQL a Copilotovi. Funguje pro jazyky Java, Python, TypeScript a JavaScript, přibudou Go a C#.

Vyšel hypervisor XenServer 8. Jde v podstatě o hypervisor od Citrixu – XenServer je spin-out z této firmy.

Jihokorejský SK Hynix investuje čtyři miliardy dolarů do továrny na pouzdření paměťových čipů. Hynix v nich patří k hlavním hráčům společně s Micronem (USA) a Samsungem (Korea). Provoz továrny se rozjede v roce 2028.

Britský Pragmatic Semiconductor zase otevře první továrny ve Velké Británii na 300mm wafery. Produkce má dosáhnout na miliardy FlexIC ročně.

