 »  Číňané kradou český nápad, Apple hledá nástupce iPhonu, nejrozšířenější operační systém

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Server Hlídací pes přináší příběh o tom, jak údajní investoři z Číny chtěli ukrást nápady kolem české nanobaterie HE3DA. „Přišli s českými i čínskými právníky, šli jsme do provozu, kladli nám řadu otázek, odlákávali naši pozornost a v jednu chvíli čínský profesor strčil ruku do boxu, nabral si vzorek a strčil si ho do kapsy svého parádního obleku,“ popisuje zakladatel HE3DA Jan Procházka. Více zde.

Apple hledá nástupce iPhonu. Tradičně dobře informovaný Bloomberg přichází s informací, že v Applu pracují na headsetu/brýlích pro rozšířenou realitu (AR). Technologie jako taková má být hotová v roce 2019, produkt až v roce 2020. Součástí bude vlastní čip Applu a také nový operační systém rOS (reality operating system). Apple své ambice kolem AR naznačil už s ARKit v rámci iOS 11, který umí předložit pěkné implementace.

Do Intelu nastupuje Raja Koduri, který doposud byl jednou z hlavních technických osob v konkurenčním AMD. Rozjíždí se totiž zřejmě velká věc – Intel začal pracovat na vlastních grafických čipech. Ty nachází i díky umělé inteligenci a spol. stále větší využití nejenom při hraní, ale také v serverech, a Intel zde kromě základních integrovaných GPU nic nemá. Intel také rozjel spolupráci přímo s AMD a na trh se dostanou CPU, která budou obsahovat grafický čip.

Jaký operační systém na světě je nejrozšířenější? Zřejmě je to MINIX. Nové informace ukazují, jak důležitou roli hraje přímo v procesorech od Intelu. Více to rozebírá třeba Root.cz.

Apple kupuje malou firmu InVisage Technologies. Ta pracuje na technologiích, které umožňují pořizovat lepší snímky v tmavém prostředí.

Microsoft kupuje lidi a technologie mladé firmy Swing, která stojí za aplikací SWNG. Tato aktiva využije v rámci vývoje Skypu. Software Swingu umí pracovat s obrázky a Microsoft se snaží do Skypu přidávat podobné možnosti, jaké nabízí Snapchat nebo Instagram Stories.

Web Nerdist popisuje, jak se neuronová síť učí hrát starou verzi závodní hry Super Mario Kart od Nintenda. Video je k dispozici zde, případně výše.

Česká společnost Monitora Media po svém nástroji na monitoring médií spouští také nástroj pro monitoring sociálních sítí.

Alibaba předkládá výsledky za poslední kvartál a Alibaba Cloud opět hodně rostl. Za tři měsíce vygeneroval tržby 447 milionů dolarů. Firma chce v následujících třech letech investovat až patnáct miliard dolarů v této oblasti.

Googlu se podařil další krok do enterprise IT světa s jeho Google Cloudem. Salesforce.com s ním navázal partnerství a pro globální expanzi si Google Cloud vzal jako druhého providera vedle AWS. Google Cloud vede zakladatelka VMwaru Diane Greene, která do oblasti rychle šlape – hodně najímá lidi na technologie i prodej a navazuje partnerství.

Pražský Smart Energy Hackathon hledal projekty kolem Smart City a podobně. Rozdělovalo se poměrně hodně peněz, vítězné projekty jsou zde.