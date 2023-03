Čínský Nečas či „zlatý padák“ ex-předsedkyně Rady ČTÚ. Odebírejte nový newsletter Lupa+

Nový týden můžete odstartovat s novým newsletterem Lupa+, který vám nabídne souhrn podstatného dění na českém internetu, v médiích, e-governmentu, IT či telekomunikacích. Vydávat jej budeme každé pondělí ráno.

7. 3. 2023

Čínský Nečas

Na telekomunikačních konferencích se nedávno začal objevovat bývalý premiér Petr Nečas, a to hlavně na těch, kde se řeší Čína, Huawei a bezpečnost. Nečas se po své politické kariéře zaměřil na energetické obchody s Číňany a nyní pracuje i pro operátory. Ti se velmi aktivně snaží zmírnit dopady chystaného nového zákona o kybernetické bezpečnosti, jehož součástí je mechanismus na posuzování rizikových dodavatelů technologií.

NÚKIB by rád prosadil zákaz Huawei, což operátoři odmítají a hrozí soudy o desítky miliard kvůli zmařeným investicím. Na pozadí se rozjel velký lobbistický boj o finální podobu zákona. NÚKIB má mezi některými poslanci silné zastánce, nyní se ale k akci probrali i další hráči (jako je třeba ČEZ), kteří mobilizují své příznivce a tlačí na ministerstva a poslance.





Mechanismus má mít dopad na asi 150 subjektů včetně energetiky. Najatí právníci a odpůrci aktuální podoby mechanismu mluví o vzniku „superúřadu“, který bude moci bez přezkoumání zakazovat dodavatele a mluvit do zahraniční politiky. NÚKIB se musí připravit na tuhý boj. I proto, že ne všichni politici a úředníci jeho tvrdý přístup schvalují.

Kdo platí za Info.cz

Server Info.cz v roce 2021 utržil na předplatném celkem 1,59 milionu Kč. Vyplývá to z údajů, které v obchodním rejstříku zveřejnila společnost CMI News, jež server provozuje. Společnost vlastněná firmou Czech Media Invest podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče oznámila za rok 2021 výnosy 15,3 milionu a vykázala celkovou ztrátu necelých 16 milionů Kč. Info.cz zpoplatnilo svůj web v polovině dubna 2021, předplatné stojí 99 Kč měsíčně (nebo 1099 Kč při roční platbě).

Přilepšení na odchodu

Hana Lempochner (dříve Továrková) stihla předposlední den ve funkci předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) podat rezignaci. Skončila tak nejen v čele Rady, ale i jako její řadová členka. Díky tomu, že úřad pod jejím vedením prosadil změnu zákona o elektronických komunikacích (ZEK) v otázce odměňování radních, zajistila si touto rezignací významné finanční přilepšení.

Novela § 107 odst. 12 ZEK účinná od loňského ledna zavedla pravidlo, že předseda Rady má stejné platové nároky jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a člen Rady jako řadový člen NKÚ. V případě, že funkce zanikne dříve (a jinak než odvoláním nebo odsouzením pro trestný čin), má Továrková nárok na tři měsíční platy, které pobírala ke dni zániku funkce. Rozdíl nároků předsedy a řadového člena Rady ČTÚ je vidět z následující tabulky:

Autor: Martin Drtina, Internet Info

*) Platová základna pro rok 2023 je Sdělením ministerstva práce a sociálních věcí č. 390/2022 Sb. stanovena na 94 757,30 Kč. Podle ustanovení § 22 zák. č. 236/1995 Sb. se tato základna u prezidenta NKÚ násobí 2,5krát.

Rezignací na konci ledna si tak Továrková zajistila „zlatý padák“ ve výši 710 682 Kč. To je méně, než na kolik by si přišla, pokud by v úřadu setrvala do konce funkčního období člena Rady a nebyla by odvolána. Zároveň je to o třetinu více, než jaké odchodné by dostala pak.

