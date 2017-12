 »  Čínský trh, uniklá hesla Mallu i kurvítka. Co jste v roce 2017 na Lupě nejvíc četli?

I po těch letech nás, milí čtenáři, umíte překvapit. Rozhodně v tom, že některá témata, která se probojovala do seznamu dvaceti nejčtenějších textů roku 2017, jsme za šampiony nepovažovali. :)

Každopádně: absolutním vítězem je letos reportáž Honzy Sedláka z obřího tržiště s elektronickými součástkami (a bůhvíčím ještě) v Číně. „Už dlouhou dobu se mi nepodařilo se ztratit a hledat správnou cestu. V nenápadné devítipatrové budově na ulici East Beijing Road v čínské Šanghaji jsem to zvládl během několika minut,“ začíná Honza svou reportáž. Celou ji najdete tady: Zhmotněný AliExpress. Jak to vypadá na obřím tržišti s elektronikou v Číně

Na druhém místě skončila dubnová glosa ze seriálu Senzory, ve kterém se Martin Malý věnoval elektronice, bastlení a internetu věcí. A v tomto případě také fenomén tzv. kur…, pardon, kazítek. Včetně úvahy o tom, jestli podobná praxe opravdu existuje a jestli by ji třeba neměl nějak řešit stát. „Je hezké, že Francie má zákon, který trestá úmyslné zkracování životnosti výrobků pokutami, jenže jak vám potvrdí každý právník, prokázat úmysl je to nejtěžší a někdy je to i nemožné,“ psal mimo jiné Martin Malý. Celý text: Senzory Martina Malého: O fenoménu „kurvítek“

Bronzovou medaili si letos odnáší listopadová zpráva o tom, že Amazon po letech začal myslet i na české zákazníky. Tedy, aspoň trochu: přeložil část webu svého německého obchodu do češtiny a začal tuzemským uživatelům nabízet i některé další služby. Celá zpráva: Amazon přichází do Česka. Na webu nabízí služby v češtině i dopravu zdarma.Mimochodem, tato událost se v top 20 umístila hned dvakrát. Podruhé jde o komentář Adama Kurzoka o tom, že se česká konkurence nemusí aktivity amerického e-shopu zatím vůbec obávat.

Mezi nejčtenějšími články rezonují také velké bezpečnostní události roku: vlna ransomwaru WannaCry nebo únik databáze přihlašovacích údajů z Mall.cz. Do top 20 se probojovaly i dva články o blockchainu a Bitcoinu nebo předvolební analýza sentimentu příspěvků na sociálních sítích. A zabodovaly také tři rozhovory: interview s profesionálním českým hráčem Hearthstone Stanislavem Cifkou, s europoslankyní Ditou Charanzovou a s šéfem DVTV Janem Rozkošným.

Tady je celý žebříček:

A jako bonus na konec nabízíme také pět nejsledovanějších letošních fotogalerií:

1. Reportáž z šanghajské tržnice SEG Electronics Market bere první místo i v kategorii obrazem:

2. Podívali jsme se do technického zákulisí České televize, do jejích datacenter a na to, jak zálohuje data:

3. Na místa, kam se běžně uživatel nepodívá, nás pustili i v UPC. Takhle to vypadá v srdci kabelového operátora v Praze:

4. Jak se svařuje optické vlákno? Nechali jsme si to s kolegy z Root.cz předvést a tady je postup krok za krokem:

5. Divadelní masky, překvapiví hosté a klekání na lištu. Jaké bylo letošní vyhlášení výsledků Křišťálové Lupy?