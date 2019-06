 »  Cítí Benioff svatý grál? Aneb proč Salesforce za 16 miliard dolarů kupuje Tableau

Tvorba svatého grálu

A právě na takovýto „svatý grál“ může Benioff cílit. Již dnes má platformu (CRM systém a integrační komponentu MuleSoft), která dokáže snadno číst data a pracovat s procesy jakékoliv části firmy zákazníků Salesforce. Pokud by podobně inovativní Tableau přineslo komponentu dodávající onu analytickou („co se stalo“, případně „co se stane“) a automatizační („co upravit, abychom víc vydělali, nebo ušetřili“) část, dostal by se o hodně blíž dosažení takového cíle.

Z prvních prohlášení obou firem plyne, že budou fungovat „paralelně“ a zachovají si stávající sídla v Seattlu a San Francisku, pojedou na separátní P&L a jejich produkty bude možné si pořídit nezávisle na sobě.

Zároveň akcentují silnou kompatibilitu firemních kultur. To zní hezky, ale pokud by cílem opravdu bylo docílit integrování výstupů analytiky do stávajících procesů firmy, nelze to udělat v tomto volně integrovaném režimu.

Osobně bych si vsadil na to, že v nepříliš vzdálené budoucnosti se firmy i jejich produkty sloučí s tím, že bude stále možné koupit si pouze část funkcí, pokud to bude potřeba. Testem kompatibility kultur pak bude očekávaný přechod Tableau na plně cloudovou architekturu, která by byla pro takovou integraci nezbytná.

Po několikaleté spolupráci s Tableau bych si osobně přál, aby z trhu datové analytiky nezmizelo a nadále bylo schopně fungovat ve stávajícím polostartupovém módu, kde spolupráce probíhá s konkrétními lidmi, kteří svojí expertízou a nadšením umí rychle přijímat správná rozhodnutí. To pak vede ke spokojenosti našich společných zákazníků.