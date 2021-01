Clubhouse. Můžeme potlach přes telefon brát jako novou sociální síť?

Nedá se říci, že by se snad Clubhouse, nová „pouze audio“ sociální síť, objevil až teď a znenadání. V USA existuje od dubna 2020. Mobilní aplikace dostupná prozatím v beta podobě, na pozvánky a pouze na iPhonech, ale nabrala na popularitě nedávno po konci Parleru. Média o ní začala více psát a i v Česku se objevila první velká vlna popularity.

Na konci roku 2020 měl mít Clubhouse 600 tisíc uživatelů (a valuaci 100 milionů dolarů), číslo k zapamatování, až budeme o nějaký ten rok po založení posuzovat jeho růst. Pozvánky a omezení na iPhone vytvářejí zdání výjimečnosti, podporované i přítomností celebrit. V druhé polovině ledna 2021 získal Clubhouse další financování při valuaci 1 miliardy dolarů.

Co vlastně je Clubhouse

Clubhouse – www.joinclubhouse.com (nezaměňovat s clubhouse.io) funguje jako sociální síť (sledujete další uživatele nebo kluby), do které se zatím dostanete jedině v případě, že vás pozve někdo, kdo již uživatelem je. Noví uživatelé dostanou dvě pozvánky na rozdání, později další. Pokud má někdo zájem, může si pomoci zarezervováním účtu. Pokud se někdo, kdo ho má v kontaktech, stane uživatelem, získá také pozvánku.

Uživatelé v aplikaci mohou vytvářet místnosti a v těch se sejít, včetně možností plánovat založení místností v určitý čas.

Místnost může být zaměřená na určité téma, ideálně vyhlášené předem (u naplánovaných „událostí“), stejně jako zcela volná. V místnostech se mluví a poslouchá. Nutno dodat, že je to udělané dobře, příjemně se to ovládá, má to základní potřebné možnosti moderování (udělování a odebírání slova, hlášení o slovo, blokování) i objevování toho, kdo právě kde o čem mluví.

Místností (Rooms) lze plánovat, takže dostatečně dopředu můžete dát vědět, co chcete probírat, pozvat posluchače i další aktivní účastníky. Aplikace tomu pomáhá i kalendářem. Chaty mohou být otevřené i uzavřené, takže je můžete využít i pro čistě soukromou konverzaci. Možnost pozvat konkrétního uživatele „jedním kliknutím“ do místnosti je k dispozici jako základní funkčnost.

Prozatím to celé funguje dobře, bez komplikací, ale se stoupajícím počtem uživatelů bude dost velkou výzvou Clubhouse ani ne tak udržet v chodu, ale škálovat tak, aby uživatelé nebyli přehlcení a zároveň nepřišli o věci, které by pro ně mohly být zajímavé.

Zásadní vlastností služby je, že jakmile z místnosti odejde poslední člověk (moderátor), místnost zanikne. Žádný záznam, žádný archiv, žádná možnost nahrávání obsahu. Ani žádná historie místností. Nahrávat místnosti je sice technicky možné (byť komplikované), ale v Podmínkách užívání je to zakázáno bez souhlasu účastníků.

Pokud nemáte iPhone, ale vlastníte iPad, můžete si Clubhouse pořídit na iPadu. Aktivace účtu (po pozvání) i přihlášení jde udělat i přes obyčejný telefon. Stačí, aby uměl přijmout SMS.

Pokročilejší nástroj – Kluby

Místnosti jsou základním nástrojem. Lidé se v nich setkávají na určité (či volné) téma a povídají (si). Protože ale místnosti vznikají a zanikají, je potřeba ještě něco trvalejšího. Pro tohle má Clubhouse zavedené Kluby. V současné betaverzi prozatím může jeden uživatel požádat o založení až dvou klubů. Podmínkou je, aby byl aktivním uživatelem Clubhouse (měří se to podle toho, že dělá pravidelná plánovaná setkání).

Uživatelé se pak stávají členy klubů, ať už plnými, nebo jenom sledujícími, a v rámci Klubů mohou vznikat Místnosti omezené jen pro členy, stejně tak jako ty klasicky uzavřené či otevřené.

Kluby jsou ideálním nástrojem pro značky i influencery. Můžete je brát jako kanály na YouTube nebo stránky na Facebooku. Můžete chtít mít jeden, stejně tak jako více takových, které se věnují určitým tématům. Samozřejmě za předpokladu, že to má smysl a dokážete je „zaplnit“ pořádáním setkání.

Jak osobní účty, tak Kluby jsou doplněny zájmy, pomocí kterých je možné vyhledávat – zajímají-li vás například technologie, umí Clubhouse doporučit lidi i kluby, které byste mohli sledovat. Bohužel, zejména tedy pro nás české uživatele, neumí „filtry“ na jazyk ani geolokaci, ale něco takového asi časem doplní.

Jako na všech sociálních sítích i na Clubhouse platí, že byste o sobě měli na profilu uvést co nejvíce informací, aby měli lidé důvod vás sledovat. To, zda budete jenom pasivní posluchač, či občasný účastník diskuzí, je už na vás. Ne každý bude pořádat setkání (zakládat místnosti) a moderovat v nich účast. Je to ale překvapivě jednoduché. Ale jak už bylo řečeno výše, malý počet uživatelů to prozatím dost zásadně usnadňuje.

K čemu vlastně Clubhouse je?

K povídání si s lidmi. V té nejobyčejnější podobě. Můžete se tam „sejít“ s kamarádem, kamarády, kolegy a řešit cokoliv v uzavřené místnosti. Případně přizvat i kohokoliv dalšího. Brát jej můžete i jako místo pro schůzku, které je podstatně lepší, jednodušší a méně otravné než Zoom, Teams, Skype.

Můžete tam chodit předčítat ukázky ze své nové knihy, číst dětem na dálku pohádku či v poklidu flirtovat s nejlepší kamarádkou či kamarádem. Samozřejmě, jistotu, že si to druhá strana pokoutně nenahraje, nemáte, ale přeci jen je to komplikovanější.

Podcasty to nenahradí, hlavně a právě kvůli chybějícím možnostem záznamu. Pro podcastery to ale může být skvělý doplňující nástroj. Mohou sbírat nápady, řešit ohlasy na odvysílané episody, umožnit diskuzi navázanou na jednotlivé díly podcastů, vracet se k tématům. Totéž platí pro youtubery, instagramery či tiktokery.

Dá se představit i použití Clubhouse pro školení a vzdělávání ve formě, která nevyžaduje kameru ani sdílení obrazovky. Místnost má maximální počet 5000 účastníků. Bez videa je použití velmi málo náročné na internetové připojení.

Můžete ale třeba sednout do auta, založit Místnost a celou cestu z (třeba) Prahy do Brna (si) povídat. Tady ale narazíte na jediný malý problém, za jízdy se vám bude špatně moderovat. Můžete ale z nových posluchačů udělat i moderátory (pokud tedy nechcete celou cestu mluvit jenom vy).

Clubhouse se může hodit i pro jakékoliv virtuální události, „audio only“ konference, kulaté stoly, diskuze.

Milovníci networkingu možná právě v Clubhouse velmi brzy najdou nástroj pro trvalé a intenzivní setkávání. Zejména v době covidové, kdy jsou možnosti osobních setkání omezené a pro řadu networkingů opravdu není potřeba sedět u počítače/notebooku s kamerou. Proč by nakonec nějaké to „First Tuesday“ nemohlo proběhnout v Clubhouse?

A samozřejmě, pokud na Clubhouse bude dostatek obsahu, můžete být také jenom posluchačem. Dá se předpokládat, že se to dost může hodit i pro učení cizích jazyků poslechem. Pustíte aplikaci, najdete si zajímavou věc a se sluchátky v uších prostě necháte běžet jako rádio či podcast. Telefon můžete normálně používat, pracovat, chodit, běhat. Posluchačem ostatně budete asi často, ne každá místnost bude ochotně otevřená k tomu, aby tam mluvil kdokoliv.

Přežije Clubhouse?

Budoucnost Clubhouse je těžké předvídat. Google+ nepřežil, jeho tři předchůdci také ne. Sociálních sítí, které zanikly nebo živoří, jsou desítky. Clubhouse je jiný v tom, že je založen pouze na hlasové komunikaci. Na jednu stranu je to komplikace (omezené způsoby využití i omezená audience), na stranu druhou je to právě to, co je na tom zajímavé, lákavé a unikátní (otázka je, jak dlouho).

Těžké to Clubhouse bude mít se stoupajícím počtem uživatelů. Začne být problém s objevitelností i záplavou upozornění na nový a budoucí obsah. Ale přijdou i problematičtěji věci v podobě závadného a škodlivého obsahu, problematických uživatelů, spamu, kriminality, harašení.

Bude pak stačit jenom blokování na úrovni uživatelů? Jak se provozovatelé vyrovnají se desítkami jazyků z desítek zemí? Pokud se neuchovávají záznamy, jak budou řešit kriminalitu? Možných problémů a komplikací je ale daleko více.