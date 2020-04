 »  Česká CNN začne 3. května. Tohle jsou její tváře, pořady a schéma vysílání

„Televizní kanál CNN Prima News nabídne v premiéře 19 pořadů denně a společně s hlavní zpravodajskou relací to budou právě pravidelné Zprávy s novými tvářemi, které divákům poskytnou v průběhu celého dne objektivní, rychlý, srozumitelný a přesný zpravodajský servis. V neděli se rozjede také nová online platforma CNNPrima.cz s kvalitním a obrazově atraktivním obsahem, doplňujícím televizní vysílání,“ doplnil Marek Singer.

100 novinářů připravuje tok českého zpravodajství, které mohou doplňovat mezinárodním servisem. V průměrném dnu by mělo jít z drtivé většiny o český obsah, podíl české a zahraniční produkce se ale může samozřejmě měnit podle aktuálního dění.

„CNN je taková ikonická značka pro zpravodajství celého světa, každý vysílatel by si s ní přál mít společný projekt,“ řekl generální ředitel TV Prima Marek Singer.

Do jednoho roku od startu by česká CNN chtěla dosahovat sledovanosti 1,5 procenta v cílové skupině diváků 15–69 let. „To je naprosto dosažitelná meta, která vychází ze zkušeností z jiných zemí i z toho, jak jsou čeští diváci zaujatí zpravodajstvím,“ uvedl generální ředitel na tiskové konferenci.

Pořady a struktura vysílání

CNN Prima News je komerční stanice, bude tedy zařazovat reklamní spoty a další formy obchodních sdělení. Zákon neumožňuje vstupovat reklamou do zpravodajského pořadu, spoty tedy budou jednotlivé pořady oddělovat. Počet reklamních minut se má v průběhu roku postupně zvyšovat.

Prvním pořadem dne bude v 6 hodin ráno tříhodinový Nový den s Liborem Boučkem a Soňou Porupkovou. V 7 hodin ráno se propojí s vysíláním TV Prima. Ranní zpravodajské relace uvedou Jaroslav Brousil, Sandra Pospíšilová a Gabriela Lašková. Sportovními zprávami provedou diváky Roman Šebrle a také Petr Vágner, Marek Kafka či Jan Povýšil. V týmu moderátorů sportu je rovněž Tomáš Vzorek.

Dvakrát denně CNN Prima News zařadí Interview (9.30 a 17.30) s Markétou Dobiášovou, Lucií Hrdličkovou, Martinou Kuzdasovou, Pavlínou Kosovou nebo Marií Bastlovou. V pondělí a ve středu odpoledne půjde o sociální a zdravotní témata, v úterý a ve čtvrtek o byznysovou agendu, v pátek přijde na řadu zahraniční dění s Petrou Vintrovou.

V talk show Silný hlas Markéty Fialové (každý všední den ve 20.15) budou vystupovat vědci, umělci, podnikatelé nebo sportovci s jasným názorem na věc.

Kontinuálním zpravodajstvím provedou diváky Kristýna Dušák, Veronika Kubíčková, Lucie Hrdličková a Josef Kluge. Předpověď počasí budou prezentovat meteorologové z ČHMÚ, ve studiu CNN Prima News jich bude deset.

Každý všední den v 16.30 budou Krimi zprávy, moderovat je budou Václav Janata, Michal Janotka a Ondřej Pořízek. Pořad souběžně uvidí i diváci Primy.

Ve večerním vysílání CNN Prima News po 21.30 bude pořad 360° Pavlíny Wolfové, který shrne události dne.

Zcela se promění večerní zpravodajská hodina od 18.55. Jmenovat se bude Hlavní zprávy, mezi moderátory budou Karel Voříšek a Klára Doležalová. Novou dvojici utvoří už zmínění novináři Markéta Dobiášová a Pavel Štrunc. Pavel Štrunc bude mít i svůj vlastní pořad na online platformě, Markéta Dobiášová povede investigativní tým.

V neděli v 11 hodin zůstává ve vysílání diskusní politický pořad Partie, který ale nově potrvá dvě hodiny a ponese jméno moderátorky Terezie Tománkové. Prima se rozhodla zachovat i jeden ze svých nejstarších pořadů Prima Svět, bude každou neděli v 9.25 a ujali se ho Anna Kadavá a Josef Kluge.

Každý den včetně víkendu od 19.59 se diváci mohou těšit na Evu Perkausovou, Laďku Něrgešovou a Petra Větrovského v pořadu Showtime, magazínu o životě slavných. V neděli odpoledne v 16 hodin zařazuje CNN Prima News akviziční dokument o hollywoodských hvězdách.

Z mezinárodního servisu využije česká CNN pořady Richarda Questa (od úterý do pátku ve 22.35, v sobotu ve 22.15) nebo Christiane Amanpourové. Přebírané pořady budou dabované.

První den vysílání

Nedělní program v den zahájení 3. května bude mimořádný a představí divákům některé vlajkové pořady. „Nabídneme talk show Silný hlas Markéty Fialové, dokument investigativního týmu Pod rouškou, pořad 360˚ Pavlíny Wolfové, dokument CNN Style a vůbec poprvé se v Česku prezentují světové novinářské hvězdy Christiane Amanpour a Richard Quest ze CNN International se svými pořady Amanpour a Quest Means Business,“ vysvětlila Petra Benešová, která koordinuje obsah vysílání CNN Prima News.

Jak podotkl generální ředitel na tiskové konferenci, cílem CNN Prima News není vymezovat se vůči ČT24. „Tak jako v jiných zemích je i zde prostor pro více zpravodajských platorem. Představte si to jako ve Velké Británii BBC a Sky News, které také existují řadu let vedle sebe a mají své diváky,“ poznamenal Marek Singer.

Odlišením od veřejnoprávního zpravodajství ale má být grafika nebo důraz na dynamičnost a atraktivnost formy i zpracování. Každý den se vysílání zaměří na osm až deset hlavních témat, která stanice rozebere z různých úhlů pohledu, aby byla pro diváka srozumitelná.

„Přesnost, spolehlivost a nestrannost jsou základní hodnoty CNN a tyto hodnoty budou klíčové i pro CNN Prima News. Před spuštěním jsme s týmem úzce spolupracovali a seznamovali jej se svými procesy, normami a metodami podávání zpráv. Platforma bude poskytovat úplné zpravodajství v celé zemi, podporované silnými regionálními zpravodajskými týmy. Díky bezprostřednímu přístupu k celosvětové síti reportérů CNN bude moci kanál přinášet divákům okamžité novinky z celého světa, včetně míst, o kterých jiné zpravodajské organizace přinášejí zprávy pouze vzdáleně, pokud vůbec. CNN díky této spolupráci také získává nového a silného partnera v České republice,“ dodal Tim Lister, který v letech 1998 až 2002 řídil zpravodajství CNN International. V Praze se osobně podílel na předání know how české redakci.

Z digitálních platforem využije česká CNN kromě webu také profily na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru a prostředí hybridního vysílání HbbTV.

„Web nabídne do budoucna i speciální sekce, interaktivní mapy, kreativní animace s 3D prvky a 360° videa. Online tým má k dispozici vlastní studio pro internetové vysílání a tvorbu nových formátů,“ přiblížil Tomáš Večeřa, ředitel Digital CNN Prima News. Od vedení dostal za úkol, aby se web postupně dostal mezi nejnavštěvovanější české zpravodajství na internetu. V online oddělení pracuje 20 lidí.



Autor: TV Prima CNN Prima News řídí redakční rada ve složení: ředitelka News Production Eliška Čeřovská (vpravo), ředitelka News Gathering Petra Benešová (uprostřed) a ředitel digitálních platforem Tomáš Večeřa. Tato redakční rada se zodpovídá přímo generálnímu řediteli skupiny Prima Marku Singerovi.

Technické parametry studia

Studio má dvě poschodí. První patro má plochu 287 m2, druhé 127 m2. Díky celkové ploše 414 m2 a výšce skoro 7 metrů se řadí mezi největší zpravodajská studia ve střední Evropě.

Patro je ve výšce 3,5 metru a v nejširším místě má bezmála 4 metry. Přístup do něj je přes designové točité schodiště. Každý z jeho osmnácti schodů je podsvícený sadou diod, které mohou měnit barvu.



Autor: TV Prima Studio CNN Prima News

Obraz ve velmi vysoké kvalitě se dá promítat na třech velkoplošných LED panelech a čtyřech nastavitelných LCD obrazovkách o celkové ploše 63 m2. Celé studio je protkané pásy tvořenými víc než 84 tisíci LED diodami a dlouhými 1,4 kilometru, které umí zobrazovat i video. Díky nim dokáže studio během okamžiku kompletně změnit barevné schéma i náladu scény.

Protože je pro CNN Prima NEWS klíčová červená barva, bylo potřeba zajistit, aby ve studiu byla opravdu červená. Obvykle bývá problém dosáhnout dostatečné sytosti. Na pokrytí pásů diod je proto použit černý materiál speciálně vyvinutý pro LED podsvícení, který dokáže excelentně podat červenou.

Další výsadou studia je takzvaný digitální horizont s plochou přes 202 m2, což odpovídá rozměrům plátna v kinech. Vyspělou technologii tvoří 3940 LED panelů – ty přenáší obraz přes velkoplošné plátno, které vytváří dojem, že obraz zabírá takřka celou stěnu studia. To je koncipované pro režim 360°. Kamery můžou zabírat jakékoli místo, a nevznikne prostor, který by divák nemohl vidět.

Dvě stěny jsou téměř celé prosklené. Celková plocha proskleného prostoru přesahuje 160 m2. Sklo navíc tvoří tři vrstvy, aby materiál studio dostatečně zvukově odizoloval od okolí.

Při vybavování studia technologiemi bylo použito na 15 kilometrů signálových kabelů.

Ve studiu jsou čtyři robotické stativy Telemetrics, osazené kamerami Sony a objektivy Fujinon. Dva z nich dokážou po podlaze samy jezdit po předem definovaných drahách, nebo je může obsluha ovládat na dálku či přímo ve studiu. Doplňuje je kamera umístěná na kolejnici u stropu a kamerový jeřáb Jimmy Jib řízený obsluhou ve studiu. K dispozici jsou celkem čtyři čtecí zařízení.

Hlavní moderátorský pult je na míru navržený a vyrobený. Průměr vrchní desky vypálené laserem z jednoho kusu transparentního plexiskla je 2,8 metru, což mezi českými studii nemá obdoby. Noha pultu je vyrobena z umělého kamene. V čele je pak tři metry dlouhá a víc než půl metru vysoká obrazovka tvořená šestnácti LED moduly. To vše stojí na kruhovém pódiu o průměru pěti metrů.

Pět metrů v průměru má i veliký polohovatelný lustr visící nad hlavním moderátorským pultem. Světelný kruh o šířce padesát centimetrů je zavěšený na čtyřech DMX motorech, díky nimž je možné nastavovat jeho výšku v rozmezí čtyř a půl metru v závislosti na požadavcích osvětlení scény.

Budova TV Prima ve Strašnicích