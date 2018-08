 »  Co čeká České Radiokomunikace? Podle některých zdrojů dojde ještě letos k jejich prodeji

Společnost České Radiokomunikace patří australskému fondu Macquarie od konce roku 2010, kdy odkoupil za více než čtrnáct miliard korun stoprocentní podíl od investorů z Mid Europa Partners.

V roce 2016 vykázaly České Radiokomunikace provozní zisk 468 milionů korun a utržily 1,86 miliardy korun. Hospodářské noviny ale také upozornily na vysoké zadlužení firmy z minulých let, kdy na konci zmíněného účetního období přesahovaly půjčky operátora částku devíti miliard korun. Přes šest miliard poskytla společnost Communications Investments, kterou vlastní mateřské fondy Macquarie.

Prodej ČRA ještě letos v létě?

Jak uvádí server Towerxchange.com, od roku 2010 se zástupci Macquarie pokoušeli největšího tuzemského operátora zemského vysílání neúspěšně prodat „minimálně dvakrát“. Podle citovaného serveru se informace o prodeji Českých Radiokomunikací, ke kterému by mělo dojít ještě v průběhu letošního roku, dále potvrzují.



Autor: Karel Choc, DigiZone.cz Osm set vysílačů za osm set milionů euro.

Podle investičních poradců, seznámených s podmínkami transakce, by měly být přípravy na prodej firmy dokončeny ještě před začátkem školního roku. Článek na serveru Towerxchange.com uvádí jako hrubý provozní zisk EBITDA operátora částku 1,63 miliardy korun a hodnotu technického vybavení a osmi set vysílačů vlastněných společností odhaduje na více než dvacet miliard korun.

Podle ČRA jde o „neopodstatněné“ spekulace

Na dotaz serveru DigiZone ohledně možného prodeje Českých Radiokomunikací ale vedoucí marketingu a PR operátora Anna Tůmová po interním ověření uváděných informací uvedla, že podobné články se objevují průběžně jíž delší dobu. Objevovat se zřejmě budou nadále, ovšem nemají opodstatnění, dodala Tůmová.



Autor: Česká televize Anna Tůmová, mluvčí Českých Radiokomunikací

Podrobně se možnému prodeji Českých Radiokomunikací věnoval i ekonomický server MergerMarket.com. Článek, který byl přístupný pouze předplatitelům a jehož autory byla Katka Krosnar a Jurek Maczynski, už v dubnu s odkazem na tři nezávislé zdroje informovalo „začátečních jednáních“ směřujících k prodeji operátora.

Podle jednoho z citovaných zdrojů už České Radiokomunikace zmapovaly zájem trhu, i když podle dalšího z aktérů informovaných o zákulisí chystané transakce ještě neproběhla žádná oficiální jednání. Podle citovaného článku by k prodeji největšího tuzemského operátora zemského televizního vysílání mělo s největší pravděpodobností dojít v příštím roce. Na tomto termínu se shodly všechny tři citované zdroje.

Dojde i na slovenský Towercom?

V souvislosti s možným prodejem Českých Radiokomunikací se nabízí i otázka prodeje slovenského operátora Towercom, který vlastní stejný investiční fond Macquarie. Společná hodnota obou firem by mohla dosáhnout dvouciferného násobku provozního zisku EBITDA, uvedl jeden ze zdrojů serveru MergerMarket, aniž by ale upřesnil konkrétní výši provozního zisku ani u jednoho ze zmiňovaných operátorů.

Společný prodej obou společností ale s nejspíš nebude možný, vzhledem k tomu, že každá z nich spadá pod jinou strukturu mateřského fondu. Navíc prodej Towercomu není na pořadu dne, uvedl zdroj obeznámený se situací ve firmě.



Autor: Towercom

Jak uvádí citovaný článek, pokud by byl Towercom prodáván zvlášť, byl by pochopitelně nabízen jako první, protože jinak by jeho nabídku byla logicky zastíněna větším a atraktivnějším českým operátorem. Navíc Towercom je ve vlastnictví evropského infrastrukturního Macquarie fondu 4 teprve od roku 2014, zatímco České Radiokomunikace vlastní fondy 2 a 3 od zmiňovaného roku 2010.

Tržby Towercomu dosáhly v loňském roce 1,27 miliardy korun a v roce 2014 za něj společnost Macquarie zaplatila přes pět miliard korun.