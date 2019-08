 »  Co chystají televize: boj s obezitou, soutěž pekařů i návrat seznamky pro farmáře

Na Primě to také po čase zase zkusí s vědomostní soutěží o vysoké výhry. Pracovní název je Zeď . V každém díle se dvojice spoluhráčů pokusí dostat přes vědomostní otázky k co největší výhře. Nestačí ovšem jen znát správné odpovědi, ale především jeden druhého. Nejistota v dosažení obrovské výhry trvá až do samotného konce pořadu. Páry musí správně odpovědět na otázky, předvídat rozhodování toho druhého, a pak už jen doufat, že na „zdi“ padnou ty nejvyšší částky. Špatná odpověď ovšem výhru sníží.

Předělávat se nebudou jen lidská těla, ale také restaurace. Ať už půjde o interiér hospody, jídelní lístek, nebo špatnou obchodní strategii, poradit by měla další gastronomická show s názvem Restaurace před a po . Odborníci se zaměří na vnitřní prostředí restaurace i její okolí a poradí, jak přilákat co nejvíce hostů na skvělá jídla.

Představení pořadu The Wall

Jde o původně americký formát The Wall vyráběný pro stanici NBC. Z okolních zemí ho zařadila například polská veřejnoprávní televize TVP1, kde byla letos už čtvrtá řada, a uveden byl také v Německu na RTL. Distribuční společnost Endemol uvádí jako další místa vysílání Argentinu, Austrálii, Belgii, Brazílii, Francii, Maďarsko, Řecko, nebo třeba Rusko a Španělsko. V americké verzi výhry několikrát překonaly milion dolarů, stejně tak ale někteří účastníci odešli s prázdnou.

Česká televize na jaře 2020 vsadí na britskou licenční soutěž Peče celá země. „Jen největší škarohlíd a trapitel sebe sama by při vzpomínce na všechny dobroty dětství nesouhlasil, že je naše země nádherná. A je velkou radostí a výzvou se všemi těmi laskominami ze všech jejích koutů, rohů, růžků i záhybů poctivě prokousat,“ láká diváky.

Dvanáct soutěžících starších 16 let předvede nejen to, jak jsou šikovní u trouby, ale pochlubí se, jaké dobroty se v jejich kraji dají ochutnat, jaké suroviny a recepty jsou pro něj typické a vyhlášené. Původní britský pořad patří k nejúspěšnějším a nejsledovanějším formátům, devátá řada běžela loni na podzim. V každém kole mají soutěžící za úkol upéct jinou pochutinu – jednou to mohou být koláče, jindy chleba, pak zase tradiční jídlo ze zapomenutých kuchařek.

Na rozdíl od studiových reality show se natáčí v krásných exteriérech, má to být zahradní slavnost, která místo dramat přináší radost z povedených jídel. Soutěžící si pomáhají, přispět dobrou radou může i porota. Formát převzalo přes dvacet zemí, vznikly různé odvozené podoby (například dětská verze).

V přípravě jsou i nové seriály – v květnu skončilo natáčení rodinné komediální detektivky Poldové a nemluvně podle scénáře Tomáše Baldýnského. „Naši detektivové většinou nevyjíždí na místo činu s houkačkou, ale s kočárkem, a místo služební zbraně si nesmějí zapomenout dudlík a flašku se sunarem,“ popsal Baldýnský, mimo jiné autor úspěšného seriálu Kosmo. Šéf oblastní kriminálky se v příběhu dostane do zlomové životní situace a odchází do penze. Rodina by ho ráda viděla jako odpočívajícího dědu, to mu ale příliš nejde a neustále se montuje svým bývalým kolegům do vyšetřování.

Na základě skutečných událostí vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou v ČR seriál Zrádci. Hlavní postavou je mladý dealer, který prozradí, co ví o velkoobchodu s pervitinem. Zajímá se o něj nejen policie, ale i česko-vietnamská drogová mafie. „Seriál Zrádci se odehrává ve světě, kde musí protidrogová policie změnit způsob své práce, aby bylo vůbec možné držet tempo s dobou. Přitom ale zároveň dělají chyby, které stojí lidi kolem nich život,“ přiblížil scenárista Miro Šifra.

Fanoušci mezinárodního pěveckého klání Eurovision Song Contest mohou mít radost, že na obrazovkách České televize nebudou ani příští rok chybět přímé přenosy této velkolepé show. Tentokrát soutěž hostí Nizozemsko. Na konci srpna bude oznámeno, jestli bude pořadatelským městem Rotterdam, nebo Maastricht.