 »  Co dělat, aby se z HbbTV nestala další reklamní platforma, která lidí donutí ji deaktivovat?

Vzhledem k tomu, že u nás je většina televizního obsahu šířená zdarma a komerční televizní stanice jsou financované z reklam, je přirozené, že reklamy pronikají do všech médií, kde jsou televize se svým obsahem přítomné, ať už je to samotné DVB vysílání, web, mobilní telefony, nebo nově HbbTV.

HbbTV není primárně reklamním systémem

Příjmy z reklam umožňují televizím fungovat a na relativně malém českém trhu je objem financí omezený. V dnešní době se tento zdroj příjmů pro jednotlivé televize spíše zmenšuje nebo stagnuje. Je to jednak větším počet televizních kanálů, které o reklamní čas soupeří, a pak také konkurencí internetových médií. Nelze se proto divit, že televizní stanice se na HbbTV dívají i optikou dalších možných příjmů.

Nicméně pro to, aby bylo možné zobrazit reklamu, je nutné nejdříve vytvořit vhodné podmínky. To platí u HbbTV stejně, jako kdekoliv jinde: Rozumně umístěná a vtipná reklama v podchodu pražského metra nejspíše zaujme více než billboard umístěný na poli u silnice III. třídy.

Petr Mazanec, technický ředitel společnosti Mautilus.

HbbTV navíc není primárně systém pro zobrazování reklam, ale aplikační prostředí, které umožňuje televizním kanálům nabídnout divákům multimediální obsah a konkurovat tak online videoslužbám, upozorňuje Petr Mazanec. To je také důvod, proč HbbTV vzniklo – jeho vytvoření iniciovaly televizní stanice v Německu a Francii z části i proto, že se obávaly konkurence IPTV, nabídky služeb kabelových operátorů a internetových videoték, jakými jsou Netflix nebo YouTube.

Přidaný obsah jako protihodnota reklamy

Podle Mazance musí televize nabídnout divákům zajímavý videoobsah, případně zpravodajské a sportovní informace, počasí nebo hry. Osobně si myslím, že služby jako iPrima, iVysílání nebo Seznam TV se o to snaží, pak mohou tyto televize po divácích požadovat zhlédnutí reklamy. Reklama není nic jiného než platidlo – divák platí svým časem za to, že může zhlédnout pořad nebo si zahrát nějakou hru. Stejně jako vás bezplatně nesveze autobus nebo se nenajíte v restauraci, tak ani tyto věci nelze nabízet zcela zdarma, dodává Mazanec. Dobře navržená HbbTV služba by ale podle něj měla divákovi, který nechce platit svým časem, umožnit za měsíční poplatek reklamy nezobrazovat.